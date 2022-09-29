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Украина. Премьер лига
29 сентября 2022, 18:43 | Обновлено 29 сентября 2022, 18:49
1380
8

ОФИЦИАЛЬНО. Матч шестого тура УПЛ Львов – Шахтер перенесен

«Шахтер» попросил о переносе поединка

29 сентября 2022, 18:43 | Обновлено 29 сентября 2022, 18:49
1380
8
ОФИЦИАЛЬНО. Матч шестого тура УПЛ Львов – Шахтер перенесен
ФК Львов

ФК «Львов» официально сообщил о переносе матча шестого тура УПЛ против «Шахтера». Поединок должен был состояться 8 октября во Львове. Новая дата проведения матча неизвестна.

Поединок был перенесен по просьбе «Шахтера». «Горняки» обратились с такой просьбой в связи с напряженным графиком матчей еврокубков и логистическими трудностями.

Сегодня утром сообщалось о том, что «Шахтер» вернулся в Украину после 2-недельного перерыва.

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Источник ФК Львов
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Комментарии 8
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Veter
Логично 
Что бы как и у Динамо был матч в запасе
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0
Pavel_i_CO
Типу у інших команд, які грають в єврокубках буде інший графік. Ссикуни донецькі
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-1
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Фанькин кот
Очень правильный шаг. Шахта ведь не хуже Динамки.
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-1
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