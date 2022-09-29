ОФИЦИАЛЬНО. Матч шестого тура УПЛ Львов – Шахтер перенесен

ФК «Львов» официально сообщил о переносе матча шестого тура УПЛ против «Шахтера». Поединок должен был состояться 8 октября во Львове. Новая дата проведения матча неизвестна.

Поединок был перенесен по просьбе «Шахтера». «Горняки» обратились с такой просьбой в связи с напряженным графиком матчей еврокубков и логистическими трудностями.

Сегодня утром сообщалось о том, что «Шахтер» вернулся в Украину после 2-недельного перерыва.