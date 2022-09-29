Вновь в Украине. Шахтер вернулся из Польши

Донецкий «Шахтер» вернулся в Украину после практичсеик двухнедельного пребывания в Польше. Команда Игора Йовичевича самолетом добралась до Жешува из Варшавы, а оттуда доехала до Львова, который был в 170 км.

Напомним, «горняки» 14 сентября сыграли в Варшаве с «Селтиком» (1:1) во 2-м туре Лиги чемпионов, после чего остались в столице Польши.

В субботу, 1 октября, «Шахтер» во Львове встретится с харьковским «Металлистом» в 5-м туре чемпионата Украины. Игра начнется в 17:00 по киевскому времени.

После 4-х туров УПЛ «Шахтер» с 10 очками занимает второе место в турнирной таблице сезона, уступая «Колосу» лишь по дополнительным показателям.