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Украина. Премьер лига
29 сентября 2022, 08:51 | Обновлено 29 сентября 2022, 09:04
340
0

Вновь в Украине. Шахтер вернулся из Польши

Донецкая команда не было в стране 2 недели

29 сентября 2022, 08:51 | Обновлено 29 сентября 2022, 09:04
340
0
Вновь в Украине. Шахтер вернулся из Польши
ФК Шахтер Донецк

Донецкий «Шахтер» вернулся в Украину после практичсеик двухнедельного пребывания в Польше. Команда Игора Йовичевича самолетом добралась до Жешува из Варшавы, а оттуда доехала до Львова, который был в 170 км.

Напомним, «горняки» 14 сентября сыграли в Варшаве с «Селтиком» (1:1) во 2-м туре Лиги чемпионов, после чего остались в столице Польши.

В субботу, 1 октября, «Шахтер» во Львове встретится с харьковским «Металлистом» в 5-м туре чемпионата Украины. Игра начнется в 17:00 по киевскому времени.

После 4-х туров УПЛ «Шахтер» с 10 очками занимает второе место в турнирной таблице сезона, уступая «Колосу» лишь по дополнительным показателям.

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Источник ФК Шахтер Донецк
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