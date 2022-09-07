Старт Лиги чемпионов, феерическая победа Шахтера, неудача в баскетболе

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 6 сентября.

1A. Порядок бьет класс. Шахтер зрелищно разбил РБ Лейпциг

Футболисты Игоря Йовичевича успешно стартовали на международной арене

1B. РБ Лейпциг – Шахтер – 1:4. Большая сенсация! Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 1-го тура Лиги чемпионов

2A. ЙОВИЧЕВИЧ: «Я – самый счастливый тренер в мире. Это незабываемый дебют»

Наставник «Шахтера» дал пресс-конференцию после победы над «РБ Лейпциг

2B. ТЕДЕСКО: «То, как проходила игра с Шахтером, было просто сумасшествием»

Главный тренер «РБ Лейпциг» прокомментировал поражение в матче 1-го тура ЛЧ

3A. Итоги первого дня ЛЧ: фиаско Челси, дубль Мбаппе, невероятный Холанд

Шахтер разгромил РБ Лейпциг на выезде в матче 1-го тура Лиги чемпионов

3B. Швед открыл счет в матче ЛЧ! Вратарь Лейпцига накосячил и сделал подарок

Донецкая команда вышла вперед в матче ЛЧ на 16-й минуте игры

4. Неудержимый Адетокунбо. Украина потерпела первое поражение на Евробаскете

Украинцы вели после двух четвертей, но проиграли матч Греции

5. Снова перелом носа. Вратарь Динамо выбыл на несколько недель

Молодой кипер Руслан Нещерет снова получил повреждение

6. Юношеская лига УЕФА. Шахтер U-19 обыграл сверстников из Лейпцига

В матче 1-го тура группового этапа украинский клуб оказался сильнее немецкого

7. ОФИЦИАЛЬНО. Зоря подписала воспитанника Шахтера

Трудовое соглашение с Богданом Бутко рассчитано на один год

8. ОФИЦИАЛЬНО. Василий Кравец – игрок полтавской Ворсклы

Защитник хихонского «Спортинга» вернулся в Украину

9. Чего ждать от Шахтера в сезоне 2022/23 Лиги чемпионов

Впервые за долгий период «горняки» начинают евротурнир в роли аутсайдера

10. Список Петракова: есть вопросы

Почему есть Лунин, а нет Трубина, и почему в основном списке нет игроков «Зари»?