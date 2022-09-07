Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Старт Лиги чемпионов, феерическая победа Шахтера, неудача в баскетболе
Другие новости
07 сентября 2022, 07:50 | Обновлено 07 сентября 2022, 08:02
1511
0

Старт Лиги чемпионов, феерическая победа Шахтера, неудача в баскетболе

Главные новости за 6 сентября на Sport.ua

07 сентября 2022, 07:50 | Обновлено 07 сентября 2022, 08:02
1511
0
Старт Лиги чемпионов, феерическая победа Шахтера, неудача в баскетболе
ФК Шахтер Донецк

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 6 сентября.

1A. Порядок бьет класс. Шахтер зрелищно разбил РБ Лейпциг
Футболисты Игоря Йовичевича успешно стартовали на международной арене

1B. РБ Лейпциг – Шахтер – 1:4. Большая сенсация! Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 1-го тура Лиги чемпионов

2A. ЙОВИЧЕВИЧ: «Я – самый счастливый тренер в мире. Это незабываемый дебют»
Наставник «Шахтера» дал пресс-конференцию после победы над «РБ Лейпциг

2B. ТЕДЕСКО: «То, как проходила игра с Шахтером, было просто сумасшествием»
Главный тренер «РБ Лейпциг» прокомментировал поражение в матче 1-го тура ЛЧ

3A. Итоги первого дня ЛЧ: фиаско Челси, дубль Мбаппе, невероятный Холанд
Шахтер разгромил РБ Лейпциг на выезде в матче 1-го тура Лиги чемпионов

3B. Швед открыл счет в матче ЛЧ! Вратарь Лейпцига накосячил и сделал подарок
Донецкая команда вышла вперед в матче ЛЧ на 16-й минуте игры

4. Неудержимый Адетокунбо. Украина потерпела первое поражение на Евробаскете
Украинцы вели после двух четвертей, но проиграли матч Греции

5. Снова перелом носа. Вратарь Динамо выбыл на несколько недель
Молодой кипер Руслан Нещерет снова получил повреждение

6. Юношеская лига УЕФА. Шахтер U-19 обыграл сверстников из Лейпцига
В матче 1-го тура группового этапа украинский клуб оказался сильнее немецкого

7. ОФИЦИАЛЬНО. Зоря подписала воспитанника Шахтера
Трудовое соглашение с Богданом Бутко рассчитано на один год

8. ОФИЦИАЛЬНО. Василий Кравец – игрок полтавской Ворсклы
Защитник хихонского «Спортинга» вернулся в Украину

9. Чего ждать от Шахтера в сезоне 2022/23 Лиги чемпионов
Впервые за долгий период «горняки» начинают евротурнир в роли аутсайдера

10. Список Петракова: есть вопросы
Почему есть Лунин, а нет Трубина, и почему в основном списке нет игроков «Зари»?

По теме:
Громкие победы Украины в волейболе и баскетболе, сенсации на US Open
Первое поражение Арсенала в АПЛ, Ферстаппен выиграл в Нидерландах
Украина обыграла Эстонию, фиаско Динамо, последний матч Серены
главные новости
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Неудержимый Адетокумбо. Украина потерпела первое поражение на Евробаскете
Баскетбол | 06 сентября 2022, 19:51 13
Неудержимый Адетокумбо. Украина потерпела первое поражение на Евробаскете
Неудержимый Адетокумбо. Украина потерпела первое поражение на Евробаскете

Украинцы вели после двух четвертей, но проиграли матч Греции

Евробаскет-2022: расписание, анонсы, трансляции и результаты
Баскетбол | 06 сентября 2022, 09:40 13
Евробаскет-2022: расписание, анонсы, трансляции и результаты
Евробаскет-2022: расписание, анонсы, трансляции и результаты

Турнир проходит с 1 по 18 сентября 2022 года в четырех странах Европы

Бенфика – Маккаби Хайфа – 2:0. Видео голов и обзор матча
Футбол | 07.09.2022, 05:35
Бенфика – Маккаби Хайфа – 2:0. Видео голов и обзор матча
Бенфика – Маккаби Хайфа – 2:0. Видео голов и обзор матча
РБ Лейпциг – Шахтер – 1:4. Большая сенсация! Видео голов и обзор матча
Футбол | 07.09.2022, 00:03
РБ Лейпциг – Шахтер – 1:4. Большая сенсация! Видео голов и обзор матча
РБ Лейпциг – Шахтер – 1:4. Большая сенсация! Видео голов и обзор матча
СТЕПАНЕНКО: «Молодые могут сыграть матч на топ-уровне, а потом провалиться»
Футбол | 07.09.2022, 02:25
СТЕПАНЕНКО: «Молодые могут сыграть матч на топ-уровне, а потом провалиться»
СТЕПАНЕНКО: «Молодые могут сыграть матч на топ-уровне, а потом провалиться»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Вингер «Реала» Винисиус Жуниор сменил гражданство
Вингер «Реала» Винисиус Жуниор сменил гражданство
05.09.2022, 19:25 5
Футбол
Энди Руис – Луис Ортис. Пухляш бьет мощно! Видео боя и нокдауна
Энди Руис – Луис Ортис. Пухляш бьет мощно! Видео боя и нокдауна
05.09.2022, 08:45 1
Бокс
Подыскал себе соперника. Фьюри выступил с предложением
Подыскал себе соперника. Фьюри выступил с предложением
05.09.2022, 18:13 8
Бокс
Список Петракова: есть вопросы
Список Петракова: есть вопросы
06.09.2022, 06:30 55
Футбол
Руис победил Ортиса, поваляв его по рингу. Он собирается идти на Уайлдера
Руис победил Ортиса, поваляв его по рингу. Он собирается идти на Уайлдера
05.09.2022, 15:13 1
Бокс
Стало известно, когда и с кем Украина сыграет в 1/4 финала ЧМ по волейболу
Стало известно, когда и с кем Украина сыграет в 1/4 финала ЧМ по волейболу
05.09.2022, 22:30 2
Волейбол
Лучше всех. Аталанта и Малиновский стали лидерами Серии А
Лучше всех. Аталанта и Малиновский стали лидерами Серии А
05.09.2022, 21:33 2
Футбол
Порядок бьет класс. Шахтер зрелищно разбил РБ Лейпциг
Порядок бьет класс. Шахтер зрелищно разбил РБ Лейпциг
06.09.2022, 23:53 95
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности