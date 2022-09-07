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  4. ТЕДЕСКО: «То, как проходила игра с Шахтером, было просто сумасшествием»
Лига чемпионов
07 сентября 2022, 05:53 | Обновлено 07 сентября 2022, 06:02
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ТЕДЕСКО: «То, как проходила игра с Шахтером, было просто сумасшествием»

Главный тренер «РБ Лейпциг» прокомментировал поражение в матче 1-го тура ЛЧ

07 сентября 2022, 05:53 | Обновлено 07 сентября 2022, 06:02
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ТЕДЕСКО: «То, как проходила игра с Шахтером, было просто сумасшествием»
РБ Лейпциг. Доменико Тедеско

Главный тренер «РБ Лейпциг» Доменико Тедеско прокомментировал поражение в матче 1-го тура Лиги чемпионов против «Шахтера» (1:4):

«Трудно подобрать правильные слова. То, как проходила игра, было просто сумасшествием. Оно многое отразило, происшедшее за прошлые недели. Игроки были готовы к этому, и было бы несправедливо обвинять их в отсутствии менталитета. Они бежали вперед.

Мы блестяще начали второй тайм и сравняли счет. Но тут случился второй удар донецкого «Шахтера» в створ ворот. Тяжело. Мы просто слишком легко теряли мяч и были вынуждены сталкиваться с большим количеством контратак. Поэтому мы стали менее смелыми и не так сильно атаковали.

Я, конечно, очень разочарован после игры. Просто нужно принять то, как сложилась игра. Завтра все будет выглядеть немного иначе. Нам нужно смотреть вперед и сосредоточиться на игре против «Боруссии» Дортмунд».

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Источник РБ Лейпциг
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