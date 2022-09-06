Юношеская лига УЕФА. Шахтер U-19 обыграл сверстников из Лейпцига
В матче 1-го тура группового этапа украинский клуб оказался сильнее немецкого
6 сентября состоялся матч 1-го тура Юношеской лиги УЕФА.
В первом туре группового этапа «Шахтер» на выезде обыграл немецкий «РБ Лейпциг».
В следующем матче «Шахтер» U-19 сразится против сверстников из «Селтика» (14 сентября).
Юношеская лига УЕФА. Групповой раунд. первый тур
РБ «Лейпциг» U-19 – «Шахтер» U-19 – 0:2
Голы: Булеза (16), Сигеев (78)
«Шахтер» (U-19): Твардовский, Чуйко (Глущенко, 82), Савченко, Фарина, Булеза, Роспутько, Ющенко (Дрозд, 69), Лосенко, Сигеев, Пушкарев (Цуканов, 90+3), Погорелый (Янович, 83).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Защитник хихонского «Спортинга» вернулся в Украину
Три победы на старте чемпионата одержала луганская «Заря»