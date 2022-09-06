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Молодежные турниры
06 сентября 2022, 18:26 | Обновлено 06 сентября 2022, 18:57
1333
1

Юношеская лига УЕФА. Шахтер U-19 обыграл сверстников из Лейпцига

В матче 1-го тура группового этапа украинский клуб оказался сильнее немецкого

06 сентября 2022, 18:26 | Обновлено 06 сентября 2022, 18:57
1333
1
Юношеская лига УЕФА. Шахтер U-19 обыграл сверстников из Лейпцига
ФК Шахтер Донецк

6 сентября состоялся матч 1-го тура Юношеской лиги УЕФА.

В первом туре группового этапа «Шахтер» на выезде обыграл немецкий «РБ Лейпциг».

В следующем матче «Шахтер» U-19 сразится против сверстников из «Селтика» (14 сентября).

Юношеская лига УЕФА. Групповой раунд. первый тур 

РБ «Лейпциг» U-19 – «Шахтер» U-19 – 0:2
Голы: Булеза (16), Сигеев (78)

«Шахтер» (U-19): Твардовский, Чуйко (Глущенко, 82), Савченко, Фарина, Булеза, Роспутько, Ющенко (Дрозд, 69), Лосенко, Сигеев, Пушкарев (Цуканов, 90+3), Погорелый (Янович, 83).

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Источник Sport.ua
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Maks_krot
Молодцы ,вечером бы так повторить ,все может быть ,мяч круглый главное верить в команду и игрокам в себя 
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