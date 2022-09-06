Украина. Премьер лига06 сентября 2022, 23:30 |
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Снова перелом носа. Вратарь Динамо выбыл на несколько недель
Молодой кипер Руслан Нещерет снова получил повреждение
06 сентября 2022, 23:30 |
2412
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«Динамо» сообщило о том, что повреждение получил молодой вратарь Руслан Нещерет, у которого перелом носа. Игрок перенес операцию и пропустит несколько недель.
Подобная травма у Руслана не впервые – во время зимних сборов ему уже ломали нос.
В нынешнем сезоне Нещерет еще не выходил на поле в официальных матчах «Динамо», а только участвовал в благотворительных поединках.
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