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  4. Снова перелом носа. Вратарь Динамо выбыл на несколько недель
Украина. Премьер лига
06 сентября 2022, 23:30 |
2412
0

Снова перелом носа. Вратарь Динамо выбыл на несколько недель

Молодой кипер Руслан Нещерет снова получил повреждение

06 сентября 2022, 23:30 |
2412
0
Снова перелом носа. Вратарь Динамо выбыл на несколько недель
ФК Динамо Киев

«Динамо» сообщило о том, что повреждение получил молодой вратарь Руслан Нещерет, у которого перелом носа. Игрок перенес операцию и пропустит несколько недель.

Подобная травма у Руслана не впервые – во время зимних сборов ему уже ломали нос.

В нынешнем сезоне Нещерет еще не выходил на поле в официальных матчах «Динамо», а только участвовал в благотворительных поединках.

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Источник ФК Динамо Киев
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