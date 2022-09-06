Снова перелом носа. Вратарь Динамо выбыл на несколько недель

«Динамо» сообщило о том, что повреждение получил молодой вратарь Руслан Нещерет, у которого перелом носа. Игрок перенес операцию и пропустит несколько недель.

Подобная травма у Руслана не впервые – во время зимних сборов ему уже ломали нос.

В нынешнем сезоне Нещерет еще не выходил на поле в официальных матчах «Динамо», а только участвовал в благотворительных поединках.