Швед открыл счет в матче ЛЧ! Вратарь Лейпцига накосячил и сделал подарок
Донецкая команда вышла вперед в матче ЛЧ на 16-й минуте игры
6 сентября в 22:00 в матче 1-го тура Лиги чемпионов играют «РБ Лейпциг» и «Шахтер».
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Матч проходит в Лейпциге на стадионе «Ред Булл Арена». В группе F также играют «Селтик» и «Реал» Мадрид.
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Донецкая команда вышла вперед на 16-й минуте игры. Швед открыл счет в матче ЛЧ! Вратарь «РБ Лейпциг» Петер Гулачи накосячил, потерял мяч и сделал подарок украинской команде!
Марьян Швед просто отправил мяч в пустые ворота. Это его первый гол в дебютной игре за «Шахтер»!
ГОЛ! 0:1. Марьян Швед, 16 мин
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