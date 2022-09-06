Швед открыл счет в матче ЛЧ! Вратарь Лейпцига накосячил и сделал подарок

6 сентября в 22:00 в матче 1-го тура Лиги чемпионов играют «РБ Лейпциг» и «Шахтер».

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Матч проходит в Лейпциге на стадионе «Ред Булл Арена». В группе F также играют «Селтик» и «Реал» Мадрид.

Донецкая команда вышла вперед на 16-й минуте игры. Швед открыл счет в матче ЛЧ! Вратарь «РБ Лейпциг» Петер Гулачи накосячил, потерял мяч и сделал подарок украинской команде!

Марьян Швед просто отправил мяч в пустые ворота. Это его первый гол в дебютной игре за «Шахтер»!

ГОЛ! 0:1. Марьян Швед, 16 мин