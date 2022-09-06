Список Петракова: есть вопросы

Угодить абсолютно всем – задача практически невыполнимая. Особенно когда ты главный тренер национальной сборной. Поэтому кого бы ни ставил в основу своей команды Александр Петраков, кого бы ни вызывал в тренировочный лагерь, вопросы относительно его выбора были, есть и будут.

Есть такого рода вопросы и сейчас, когда Александр Васильевич огласил список кандидатов на сентябрьские матчи национальной сборной в рамках Лиги Наций.

Признаться, в нынешнее непростое время не стоит искать шероховатости в сложных вопросах, ибо такие шероховатости будут всегда. Тем не менее, позволю себе несколько реплик относительно кадрового выбора наставника «сине-желтых».

Итак, сразу бросилось в глаза отсутствие среди голкиперов основного вратаря «Шахтера» Трубина. Анатолий неплохо начал сезон – в его активе нет ни одного пропущенного мяча, тогда как главный его конкурент за место в «рамке» - динамовец Бущан – в последних четырех встречах пропустил аж 11 мячей.

Понимаю, что Петраков доверяет Георгию, и что его вину в тех голах нужно делить как минимум поровну с динамовской защитой, которая сейчас откровенно не впечатляет. Но почему тогда вся эта защита «скопом» оказалась в основном списке?

Да, я знаю, что Трубина вызовет Ротань на матчи «молодежки». Однако, на мой взгляд, в данном случае важно расставить приоритеты: национальная сборная – это самый высокий статус для игрока. Туда должны попадать лучшие из лучших. Чтобы была мотивация играть, расти, развиваться. Но в итоге имеющий полноценную игровую практику и отличную статистику Трубин туда не попадает, а не имеющий игровой практики от слова абсолютно Лунин получает полноценный вызов. На мой взгляд, не совсем правильный подход к вопросу.

О полной «корзине» динамовских защитников в списке я упомянул выше: все-таки Александр Васильевич в данном случае перебдел. Как и с вызовом нынешнего «горняка» Михайличенко, кстати.

Получается, что для того, дабы попасть в сборную, нужно «всего лишь» играть в топ-клубе. Хотя бы по нашим меркам. Хотя бы эпизодически. С «Андерлехта» Богдана не вызывали в сборную – не имел игровой практики. В «Шахтере» пока имеет, но его нынешняя игра вряд ли дотягивает до уровня главной команды страны. Аванс на будущее?

Но почему бы подобный аванс не адресовать другим игрокам? Не из двух наших грандов. Из той же «Зари», например. Получается, луганская команда – безоговорочный лидер УПЛ, но в поле зрения тренеров сборной Украины попал лишь один футболист луганской команды (Назарина), да и тот угодил в резервный список.

Там же, то есть среди резервистов, оказался и защитник «Днепра-1» Сарапий. А вот это приятно. Игра Эдуарда стала настоящим откровением на старте чемпионата страны.

А вот игра Беседина откровенно разочаровала. Но он все равно попал в поле зрения. Пускай и в статусе резервного, но тем не менее. А почему бы не попробовать копать глубже? Почему, например, не вызвать Борячука, отменно проявившего себя в «Металлисте-1925»?

И почему не дождался на вызов лучший (на мой субъективный взгляд) полузащитник нынешнего «Шахтера» Бондаренко, а вот Зубков из того же «Шахтера», пока что явно не попадающий в «ноты», этот вызов заслужил.

В общем, вопросы к выбору главного тренера главной команды страны как всегда есть. И вопросы эти – не от вредности, а для пользы дела. Но Петракову, конечно же, с высоты своего положения виднее. Потому что это именно ему отвечать за результат.

Если нужный результат будет – подобные вопросы наверняка будут иметь оттенок «собаки лают – караван идет». А если, не дай Бог, результата не будет?