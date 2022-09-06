Чего ждать от Шахтера в сезоне-2022/23 Лиги чемпионов

6 сентября для футбольной Украины начнется новый сезон в основной сетке Лиги чемпионов. Представлять нашу страну на этот раз будет только одна команда – «Шахтер», который оказался на промежуточном первом месте по итогам половины минувшего розыгрыша украинской Премьер-лиги, недоигранного из-за полномасштабной фазы российско-украинской войны…

В каком состоянии подходит «Шахтер» к матчах ключевого еврокубка, с какой силой соперников придется столкнутся «горнякам», и вообще чего ждать от них в этой Лиге чемпионов? Давайте попробуем разобраться прямо сейчас…

Несыгранная команда с новым неопытным тренером

Война самым серьезным образом повлияла на кадровую комплектацию «Шахтера». Донецкую команду покинули абсолютно все бразильцы – большая часть из них сделала это на постоянной основе, некоторые (Майкон, Марлон, Витао, Педриньо, Тете) предпочли сделать это временно, но с перспективой окончательного ухода уже через полгода или год. Вслед за топовыми легионерами покинул стан «горняков» и широко разрекламированный итальянец Роберто Де Дзерби, которому, по сути, так и не удалось реализовать свои идеи в «Шахтере», Украине и еврокубках.

В какой-то момент состав «Шахтера» выглядел откровенно «дырявым», из-за чего клубу пришлось срочно включаться в трансферную работу и пытаться усилить проблемные позиции. На левый фланг обороны был подписан на правах аренды из «Андерлехта» Богдан Михайличенко, на правую «бровку» защиты на таких же трансферных условиях – Лукас Тейлор из ПАОКа, оказавшийся единственным бразильцем в стане «горняков». Кроме того, «Шахтер» усиленно подписывал новичков в среднюю линию – наиболее осиротевшую из-за массового отъезда легионеров. Туда в основном прибыли украинцы – Александр Зубков из «Ференцвароша», Иван Петряк из «Фехервара», Марьян Швед из «Мехелена», Андрей Тотовицкий из «Колоса», а также хорват Невен Джурасек из загребского «Динамо».

Возглавлять всю эту «банду» в новом сезоне было доверено хорвату Игору Йовичевичу, ранее хорошо зарекомендовавшему себя именно по работе с молодыми игроками. Собственно, в первую команду «Шахтера» вчерашних юниоров также было подтянуто немало, как по предыдущим временам.

На старте сезона в УПЛ «Шахтер» предстал пока достаточно несыгранной командой, особенно в атаке. Если оборонительные построения «горняков» за счет вратаря, центрбеков и Тараса Степаненко еще хоть как-то выглядят монолитными, то вот впереди у команды Йовичевича пока получается не так много. В трех стартовых турах украинской лиги «горняки» сумели забить лишь 2 мяча, чего хватило для двух минимальных побед над «Кривбассом» и «Рухом», а вот «Металлист 1925» обыграть дончанам не удалось (0:0).

Совершенно ясно, что с такой игрой «Шахтеру» будет очень сложно в группе Лиги чемпионов, вне зависимости от соперников, потому как в самом престижном клубном турнире континента априори выступают лучшие. Нынешние «горняки» оказались в этой когорте во многом за былые заслуги, потому как клубный рейтинг помогали «ковать» в основном совершенно иные исполнители, а нынешние просто получат шанс показать себя на таком уровне, до которого некоторые из них могли бы попросту никогда в карьере самостоятельно и не дойти.

Стоит учитывать и то, что Игор Йовичевич не имеет абсолютно никакого самостоятельного опыта тренерской работы с командами, играющими в еврокубках. В профессиональном «бардачке» хорвата есть только выступления с юниорами загребского «Динамо» в Юношеской лиге УЕФА, где в целом эта команда выглядела более чем достойно, однако пытаться сравнивать этот уровень с Лигой чемпионов – означало бы выставлять себя на смех.

Как Йовичевич захочет играть в Лиге чемпионов? Предугадывать что-либо сейчас вряд ли имеет смысл, особенно после недавних откровений Тараса Степаненко о прежнем наставнике «горняков» Роберто Де Дзерби, который также до прихода в «Шахтер» не имел никакого опыта в еврокубках, и посчитал, что против «Реала» его подопечные будут владеть мячом порядка 70% игрового времени.

Прямо сейчас отсутствие опыта еврокубковых баталий у большинства игроков и главного тренера, несыгранность состава, а также сложности, вызванные непростой логистикой и невозможностью полноценного восстановления являются главными минусами «Шахтера» перед стартом в Лиге чемпионов. На другой стороне весов лежат мотивация и стремление биться за свою страну, но сыграют ли эти факторы ключевую роль – покажут лишь матчи…

Отличная группа, но для лучших времен…

Надо сказать, что «Шахтеру» в целом повезло с жеребьевкой. Учитывая, что «горняки» находились в третьей корзине, им вполне мог бы попасться и куда более «смертельный квартет», чем «Реал», «Лейпциг» и «Селтик».

Да, «Реал» - явный фаворит группы, но как справляться с мадридцами «горнякам» прекрасно показал Луиш Каштру. Под руководством португальца в сезоне-2020/21 дончане дважды нокаутировали испанский гранд – 3:2 на выезде и 2:0 дома. Тогда, что правда, ряд специалистов выражал негодование чересчур защитным стилем игры, который избрал на матчи Каштру, но что могло бы быть при попытке сыграть более открыто показал опыт Де Дзерби, с которым «горняки» в минувшем сезоне дважды уступили «Реалу» - 0:5 дома и 1:2 на выезде.

Конечно, без классных легионеров противостоять «Реалу» сейчас, даже при грамотно выстроенной обороне, «Шахтеру» будет крайне непросто. В конце концов, чтобы побеждать, нужно забивать мячи, а с этим на старте сезона у дончан как раз колоссальные проблемы. Однако куда важнее, как «Шахтер» сыграет не с явным фаворитом, а с командами из второй и четвертой корзин – «Лейпцигом» и «Селтиком».

Немцы номинально выглядят вторым претендентом на выход в плей-офф из группы, однако старт сезона, как и в минувшем году, выдался для «Лейпцига» достаточно непростым. В Бундеслиге «красные быки» выиграли лишь один матч из четырех, при том, что топовых конкурентов у них по календарю еще не было. В минус «Шахтеру», возможно, играет тот фактор, что первый матч «горнякам» придется сыграть на поле «Лейпцига», где эта команда пока еще более менее смотрится неплохо, а вот на выезде «красные быки» в крайнем туре сенсационно проиграли «Айнтрахту» со счетом 0:4. Впрочем, год назад «Лейпциг» именно дома проиграл «Брюгге» (1:2) в группе Лиги чемпионов, но затем оторвался на бельгийцах в выездном для себя поединке (5:0), и финишировал на третьем месте, пропустив вперед только куда более мощные «Манчестер Сити» и «Пари Сен-Жермен».

Что касается «Селтика», то действующий чемпион Шотландии сыграет на групповой стадии самого престижного клубного турнира континента в восьмой раз в истории, причем впервые за последние пять лет. Крайний раз эта команда выходила в плей-офф Лиги чемпионов десять лет назад – в сезоне-2012/13, однако у главного тренера Анге Постекоглу подобрался достаточно сильный и сыгранный коллектив, который в летнее трансферное окно удалось еще и заметно усилить. Поэтому вряд ли «Шахтер» можно будет называть фаворитом матчей даже в противостоянии с «Селтиком».

Очевидно, что еще три-четыре сезона назад такая группа Лиги чемпионов была бы практически идеальной для «Шахтера». Во времена и с составом, которые имелись, скажем, у Паулу Фонсеки, «горняки» могли бы претендовать и на выход в плей-офф Лиги чемпионов, а сейчас однозначно за счастье для «Шахтера» будет третье место и путевка в Лигу Европы.

Впрочем, подобный расклад видится лишь на бумаге, но футбол тем и прекрасен, что в нем игрокам всегда предоставляется шанс посрамить скептиков и «обломать» фаворитов…

Главное для Шахтера – возможности

Подводя некий итог с претензией не объективность, можно отметить, что спортивная составляющая в выступлении «Шахтера» в нынешнем групповом этапе Лиги чемпионов в силу сложившихся обстоятельств, пожалуй, отходит на второй план. Требовать от молодой команды неопытного на евроарене Йовичевича евровесны – это проявление чрезмерной и ничем не подкрепленной амбициозности.

Куда важнее для «Шахтера» сейчас в Лиге чемпионов – это ряд возможностей, перечисление которых по порядку носит лишь условный характер, потому как каждая является важнейшей, если не ключевой.

Первая возможность – финансовая. Участие в групповом раунде самого престижного клубного турнира континента принесет «горнякам» минимум 36,3 миллионов евро. Это доход от попадания в эту стадию соревновательного процесса, бонус за клубный рейтинг, а также дополнительные поступления от реализации маркетинговых прав. За каждую победу в группе «Шахтер» получит по 2,8 миллиона евро, а за ничью – по 930 тысяч евро. Учитывая сложнейшую экономическую ситуацию во всем украинском футболе сейчас вряд ли стоит дополнительный раз акцентировать внимание, насколько важна подобная финансовая «подпитка» от УЕФА и его партнеров для «горняков».

Вторая возможность – имиджевая. Несмотря на войну, «Шахтер» продолжает участвовать в Лиге чемпионов, причем для дончан этот старт с групповой стадии станет уже шестым кряду. Для клуба это невероятно важно, потому как его продолжат олицетворять с элитой европейского футбола, откуда «Шахтер» не выпадает, даже невзирая на все проблемы. От возможности показать себя зависит очень многое в современном мире – это и спонсорские контракты, и бонусные поступления, и, конечно же, возможность высоко позиционировать себя на трансферном рынке.

Третья возможность – трансферная. Играя в Лиге чемпионов, футболисты «Шахтера» будут находится на лучшей из возможных на континенте «витрин». Именно здесь условный Михаил Мудрик может действительно заявить о себе во весь голос, заставив топовые клубы не только интересоваться его услугами, но и, расталкивая друг друга, реально соревноваться за право подписать игрока. Для клуба невероятно важно, чтобы его футболисты получали такие шансы – это и мотивирует их, и позволяет «Шахтеру» оставаться в когорте привлекательных коллективов для ведения трансферов, причем как исходящих, так и входящих.

Четвертая возможность – патриотическая. Не стоит лишний раз говорить, насколько важно в условиях российско-украинской войны для нашей страны, чтобы о ней как можно больше писали в прессе и дискутировали в западном обществе. Играя в Лиге чемпионов, «Шахтер» будет на виду сам, но параллельно будет заявлять и об Украине, каждый раз подчеркивая, что в нашей стране сейчас беда, с которой наш сильный народ мужественно справляется, но все равно мы ежедневно нуждаемся в помощи. Это не даст как минимум солидному европейскому болельщицкому сообществу забывать о войне, так как домашние матчи для «горняков» будут таковыми лишь номинально – играть их команда планирует в Польше. Стало быть, еще один шанс заявить об Украине во весь голос обязательно нужно использовать.