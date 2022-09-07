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Лига чемпионов
07 сентября 2022, 00:23 | Обновлено 07 сентября 2022, 00:47
390
0

Итоги первого дня ЛЧ: фиаско Челси, дубль Мбаппе, невероятный Холанд

Шахтер разгромил РБ Лейпциг на выезде в матче 1-го тура Лиги чемпионов

07 сентября 2022, 00:23 | Обновлено 07 сентября 2022, 00:47
390
0
Итоги первого дня ЛЧ: фиаско Челси, дубль Мбаппе, невероятный Холанд
УЕФА. Эрлинг Холанд

6 сентября состоялись матчи 1-го тура Лиги чемпионов. Отмечаем главные события игрового дня.

«Шахтер» разгромил «РБ Лейпциг» на выезде со счетом 4:1. В другом матче группы F «Реал» крупно переиграл «Селтик» (3:0).

«Челси» потерпел фиаско, проиграв в гостях загребскому «Динамо» (0:1).

В центральном матче дня «ПСЖ» обыграл «Ювентус» (2:1), дубль у хозяев в дебюте игры оформил Килиан Мбаппе.

Невероятный норвежец Эрлинг Холанд двумя голами помог «Ман Сити» разгромить «Севилью» (4:0).

Лига чемпионов

1-й тур, 6 сентября

  • 19:45 Боруссия Д – Копенгаген – 3:0
  • 19:45 Динамо Загреб – Челси – 1:0
  • 22:00 Бенфика – Маккаби Хайфа – 2:0
  • 22:00 РБ Зальцбург – Милан – 1:1
  • 22:00 ПСЖ – Ювентус – 2:1
  • 22:00 РБ Лейпциг – Шахтер – 1:4
  • 22:00 Севилья – Манчестер Сити – 0:4
  • 22:00 Селтик – Реал Мадрид – 0:3

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Источник Sport.ua
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