Итоги первого дня ЛЧ: фиаско Челси, дубль Мбаппе, невероятный Холанд
Шахтер разгромил РБ Лейпциг на выезде в матче 1-го тура Лиги чемпионов
6 сентября состоялись матчи 1-го тура Лиги чемпионов. Отмечаем главные события игрового дня.
«Шахтер» разгромил «РБ Лейпциг» на выезде со счетом 4:1. В другом матче группы F «Реал» крупно переиграл «Селтик» (3:0).
«Челси» потерпел фиаско, проиграв в гостях загребскому «Динамо» (0:1).
В центральном матче дня «ПСЖ» обыграл «Ювентус» (2:1), дубль у хозяев в дебюте игры оформил Килиан Мбаппе.
Невероятный норвежец Эрлинг Холанд двумя голами помог «Ман Сити» разгромить «Севилью» (4:0).
Лига чемпионов
1-й тур, 6 сентября
- 19:45 Боруссия Д – Копенгаген – 3:0
- 19:45 Динамо Загреб – Челси – 1:0
- 22:00 Бенфика – Маккаби Хайфа – 2:0
- 22:00 РБ Зальцбург – Милан – 1:1
- 22:00 ПСЖ – Ювентус – 2:1
- 22:00 РБ Лейпциг – Шахтер – 1:4
- 22:00 Севилья – Манчестер Сити – 0:4
- 22:00 Селтик – Реал Мадрид – 0:3
Турнирные таблицы
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команда стартует в группе Лиги чемпионов
Турнир проходит с 1 по 18 сентября 2022 года в четырех странах Европы