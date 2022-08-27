Соперники Динамо и Днепра-1, Проценко выиграл у Баршима, Борячук в Харькове

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 26 августа.

Фенербахче и АЕК! Динамо узнало соперников в Лиге Европы

26 августа в Стамбуле состоялась жеребьевка группового раунда

Определились соперники Днепра-1 в групповом раунде Лиге конференций

26 августа в Стамбуле состоялась жеребьевка группового раунда

Проценко выиграл этап Бриллиантовой лиги в Лозанне. У Бех-Романчук – бронза

В забеге на 400 м с барьерами Анна Рыжикова – 4-я, а Виктория Ткачук – 6-я

ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал Борячука

Форвард покидает «Шахтер»

Гол в девятку от Луиса Альберто! Лацио дома нанес поражение Интеру

«Лацио» после 3 туров набрал 7 очков и вышел в лидеры Серии А

Журналист: игрок Шахтера, как дебошир, устроил конфликт и был отстранен

По словам Игоря Бурбаса, Владислав Вакула позволил себе лишнего

Игорь СУРКИС: «Соперники в ЛЕ сильные. Как будто Динамо в Лиге чемпионов»

Президент клуба оценил жеребьевку еврокубка

Дождь – не помеха. Снигур уверенно пробилась в основу US Open

Пока что лучший результат украинки на взрослых турнирах Grand Slam

Фьюри сообщил WBC, что продолжает карьеру. Впереди бой с Усиком

Тайсон Фьюри не сделал титул вакантным

Промоутер: мегабой между Усиком и Фьюри пройдет на большом стадионе!

Фрэнк Уоррен считает, что даже 70-тысячный стадион в Кардиффе не подходит

Источник: Яремчук попал в сферу интересов Севильи

Также на форварда «Бенфики» претендует «Эвертон» и клуб из Бундеслиги

Таблица коэффициентов. Так низко не падали! Нас обогнали Чехия и Швейцария

«Динамо» и «Днепр-1» в мид-уик потерпели сокрушительные поражения