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27 августа 2022, 07:55 | Обновлено 27 августа 2022, 07:58
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Соперники Динамо и Днепра-1, Проценко выиграл у Баршима, Борячук в Харькове

Главные новости за 26 августа на Sport.ua

27 августа 2022, 07:55 | Обновлено 27 августа 2022, 07:58
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Соперники Динамо и Днепра-1, Проценко выиграл у Баршима, Борячук в Харькове
ФК Динамо Киев

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 26 августа.

Фенербахче и АЕК! Динамо узнало соперников в Лиге Европы
26 августа в Стамбуле состоялась жеребьевка группового раунда

Определились соперники Днепра-1 в групповом раунде Лиге конференций
26 августа в Стамбуле состоялась жеребьевка группового раунда

Проценко выиграл этап Бриллиантовой лиги в Лозанне. У Бех-Романчук – бронза
В забеге на 400 м с барьерами Анна Рыжикова – 4-я, а Виктория Ткачук – 6-я

ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал Борячука
Форвард покидает «Шахтер»

Гол в девятку от Луиса Альберто! Лацио дома нанес поражение Интеру
«Лацио» после 3 туров набрал 7 очков и вышел в лидеры Серии А

Журналист: игрок Шахтера, как дебошир, устроил конфликт и был отстранен
По словам Игоря Бурбаса, Владислав Вакула позволил себе лишнего

Игорь СУРКИС: «Соперники в ЛЕ сильные. Как будто Динамо в Лиге чемпионов»
Президент клуба оценил жеребьевку еврокубка

Дождь – не помеха. Снигур уверенно пробилась в основу US Open
Пока что лучший результат украинки на взрослых турнирах Grand Slam

Фьюри сообщил WBC, что продолжает карьеру. Впереди бой с Усиком
Тайсон Фьюри не сделал титул вакантным

Промоутер: мегабой между Усиком и Фьюри пройдет на большом стадионе!
Фрэнк Уоррен считает, что даже 70-тысячный стадион в Кардиффе не подходит

Источник: Яремчук попал в сферу интересов Севильи
Также на форварда «Бенфики» претендует «Эвертон» и клуб из Бундеслиги

Таблица коэффициентов. Так низко не падали! Нас обогнали Чехия и Швейцария
«Динамо» и «Днепр-1» в мид-уик потерпели сокрушительные поражения

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Источник Sport.ua
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