Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Гол в девятку от Луиса Альберто! Лацио дома нанес поражение Интеру
Чемпионат Италии
Лацио
26.08.2022, FT 3 : 1
Интер Милан
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
26 августа 2022, 23:51 | Обновлено 27 августа 2022, 00:10
394
1

Гол в девятку от Луиса Альберто! Лацио дома нанес поражение Интеру

«Лацио» после 3 туров набрал 7 очков и вышел в лидеры Серии А

26 августа 2022, 23:51 | Обновлено 27 августа 2022, 00:10
394
1
Гол в девятку от Луиса Альберто! Лацио дома нанес поражение Интеру
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 3-го тура чемпионата Италии «Лацио» дома обыграл «Интер» (3:1).

У римлян на 40-й минуте забил Фелипе Андерсон, гости отыгрались благодаря голу Лаутаро Мартинеса.

Хозяева поля достигли успеха в последние 15 минут матча. Невероятный гол издалека в девятку забил Луис Альберто на 75-й минуте, и затем Педро поставил точку.

«Лацио» после 3 туров набрал 7 очков и вышел в лидеры Серии А. У «Интера» осталось 6 баллов (4 место).

Серия А. 3-й тур

Лацио – Интер – 3:1

Голы: Фелипе Андерсон, 40. Луис Альберто, 75, Педро, 86 – Мартинес, 51.

Лацио: Проведель, Габаррон, Романьоли, Весино (Луис Альберто, 57), Дзакканьи (Педро, 58), Милинкович-Савич, Лаццари (Хюсай, 71), Катальди (Маркос Антониу, 84), Марушич, Фелипе Андерсон (Канчельери, 84), Иммобиле.

Интер: Ханданович, Дюмфрис (Дармиан, 69), де Врей, Димарко (Гозенс, 69), Шкриньяр, Бастони, Гальярдини (Хакан Чалханоглу, 77), Барелла (Корреа, 77), Брозович, Мартинес, Лукаку (Джеко, 69).

Предупреждения: Дзакканьи, 56, Марушич, 64 – Брозович, 83.

Судья: Фаббри (Италия)

ВИДЕО. Гол-шедевр Луиса Альберто в девятку

ВИДЕО. Лучшие моменты матча. Видео голов и обзор

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил Педро Родригес (Лацио).
75’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Альберто (Лацио).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Лаутаро Мартинес (Интер Милан).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Фелипе Андерсон (Лацио).
По теме:
Лацио – Интер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лацио – Интер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Хавьер ДЗАНЕТТИ: «Это очень сложная группа»
Серия A Интер Милан чемпионат Италии по футболу Лацио Лацио - Интер Луис Альберто видео голов и обзор
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дебютный гол Ярмоленко, Шахтер в группе смерти, Днепр-1 вылетел из ЛЕ
Футбол | 26 августа 2022, 05:45 0
Дебютный гол Ярмоленко, Шахтер в группе смерти, Днепр-1 вылетел из ЛЕ
Дебютный гол Ярмоленко, Шахтер в группе смерти, Днепр-1 вылетел из ЛЕ

Главные новости за 25 августа на Sport.ua

ВИДЕО. Арсенал отдал рекордсмена, Усик лучший в p4p, ставим на Интер
Футбол | 26 августа 2022, 17:39 0
ВИДЕО. Арсенал отдал рекордсмена, Усик лучший в p4p, ставим на Интер
ВИДЕО. Арсенал отдал рекордсмена, Усик лучший в p4p, ставим на Интер

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

Тренер Пакьяо – о поведении Джошуа после боя: «Он долбаный дегенерат»
Бокс | 26.08.2022, 10:10
Тренер Пакьяо – о поведении Джошуа после боя: «Он долбаный дегенерат»
Тренер Пакьяо – о поведении Джошуа после боя: «Он долбаный дегенерат»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Динамо может бороться за второе место группы ЛЕ»
Футбол | 26.08.2022, 21:12
Мирон МАРКЕВИЧ: «Динамо может бороться за второе место группы ЛЕ»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Динамо может бороться за второе место группы ЛЕ»
Тедди Атлас рассказал, почему американский судья отдал победу Джошуа
Бокс | 26.08.2022, 09:10
Тедди Атлас рассказал, почему американский судья отдал победу Джошуа
Тедди Атлас рассказал, почему американский судья отдал победу Джошуа
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Макс Максов
Класний матч, а гол Альберто просто цукерочка!
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Определились соперники Днепра-1 в групповом раунде Лиге конференций
Определились соперники Днепра-1 в групповом раунде Лиге конференций
26.08.2022, 16:02 25
Футбол
Энди Руис рассказал, какие два боксера могут побить Усика
Энди Руис рассказал, какие два боксера могут побить Усика
25.08.2022, 13:45 2
Бокс
Первый после Майка Тайсона. Усик возглавил рейтинг Р4Р по версии The Ring
Первый после Майка Тайсона. Усик возглавил рейтинг Р4Р по версии The Ring
25.08.2022, 16:40 4
Бокс
На кого попадет Шахтер? Определены все корзины посева Лиги чемпионов
На кого попадет Шахтер? Определены все корзины посева Лиги чемпионов
25.08.2022, 01:59 29
Футбол
Таблица коэффициентов. Так низко не падали! Нас обогнали Чехия и Швейцария
Таблица коэффициентов. Так низко не падали! Нас обогнали Чехия и Швейцария
26.08.2022, 07:25 45
Футбол
ФЬЮРИ: «Мы не увидели ни одного стоящего удара от Усика за 12 раундов»
ФЬЮРИ: «Мы не увидели ни одного стоящего удара от Усика за 12 раундов»
25.08.2022, 14:50 5
Бокс
Театр имени Эрлинга Холанда. Правда, перфоманс фанатам «Сити» не понравился
Театр имени Эрлинга Холанда. Правда, перфоманс фанатам «Сити» не понравился
25.08.2022, 08:30 4
Футбол
Усик поднялся на четвертое место в рейтинге Р4Р по версии ESPN
Усик поднялся на четвертое место в рейтинге Р4Р по версии ESPN
26.08.2022, 07:59 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности