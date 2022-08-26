Гол в девятку от Луиса Альберто! Лацио дома нанес поражение Интеру
«Лацио» после 3 туров набрал 7 очков и вышел в лидеры Серии А
В матче 3-го тура чемпионата Италии «Лацио» дома обыграл «Интер» (3:1).
У римлян на 40-й минуте забил Фелипе Андерсон, гости отыгрались благодаря голу Лаутаро Мартинеса.
Хозяева поля достигли успеха в последние 15 минут матча. Невероятный гол издалека в девятку забил Луис Альберто на 75-й минуте, и затем Педро поставил точку.
«Лацио» после 3 туров набрал 7 очков и вышел в лидеры Серии А. У «Интера» осталось 6 баллов (4 место).
Серия А. 3-й тур
Лацио – Интер – 3:1
Голы: Фелипе Андерсон, 40. Луис Альберто, 75, Педро, 86 – Мартинес, 51.
Лацио: Проведель, Габаррон, Романьоли, Весино (Луис Альберто, 57), Дзакканьи (Педро, 58), Милинкович-Савич, Лаццари (Хюсай, 71), Катальди (Маркос Антониу, 84), Марушич, Фелипе Андерсон (Канчельери, 84), Иммобиле.
Интер: Ханданович, Дюмфрис (Дармиан, 69), де Врей, Димарко (Гозенс, 69), Шкриньяр, Бастони, Гальярдини (Хакан Чалханоглу, 77), Барелла (Корреа, 77), Брозович, Мартинес, Лукаку (Джеко, 69).
Предупреждения: Дзакканьи, 56, Марушич, 64 – Брозович, 83.
Судья: Фаббри (Италия)
ВИДЕО. Гол-шедевр Луиса Альберто в девятку
ВИДЕО. Лучшие моменты матча. Видео голов и обзор
События матча
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