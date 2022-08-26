Гол в девятку от Луиса Альберто! Лацио дома нанес поражение Интеру

В матче 3-го тура чемпионата Италии «Лацио» дома обыграл «Интер» (3:1).

У римлян на 40-й минуте забил Фелипе Андерсон, гости отыгрались благодаря голу Лаутаро Мартинеса.

Хозяева поля достигли успеха в последние 15 минут матча. Невероятный гол издалека в девятку забил Луис Альберто на 75-й минуте, и затем Педро поставил точку.

«Лацио» после 3 туров набрал 7 очков и вышел в лидеры Серии А. У «Интера» осталось 6 баллов (4 место).

Серия А. 3-й тур

Лацио – Интер – 3:1

Голы: Фелипе Андерсон, 40. Луис Альберто, 75, Педро, 86 – Мартинес, 51.

Лацио: Проведель, Габаррон, Романьоли, Весино (Луис Альберто, 57), Дзакканьи (Педро, 58), Милинкович-Савич, Лаццари (Хюсай, 71), Катальди (Маркос Антониу, 84), Марушич, Фелипе Андерсон (Канчельери, 84), Иммобиле.

Интер: Ханданович, Дюмфрис (Дармиан, 69), де Врей, Димарко (Гозенс, 69), Шкриньяр, Бастони, Гальярдини (Хакан Чалханоглу, 77), Барелла (Корреа, 77), Брозович, Мартинес, Лукаку (Джеко, 69).

Предупреждения: Дзакканьи, 56, Марушич, 64 – Брозович, 83.

Судья: Фаббри (Италия)

ВИДЕО. Гол-шедевр Луиса Альберто в девятку

ВИДЕО. Лучшие моменты матча. Видео голов и обзор