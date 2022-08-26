В пятницу, 26 августа, в Риме на стадионе «Стадио Олимпико» состоится матч третьего тура чемпионата Италии по футболу, в котором сыграют римский «Лацио» и миланский «Интер». Стартовый свисток арбитра Микаэля Фаббри из Равенны прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Лацио



Маурицио Сарри в своем первом сезоне во главе римского «Лацио» сумел занять с командой итоговую пятую строчку в турнирной таблице. Конечно, эта позиция все еще не дает прямой путевки в Лигу чемпионов, однако все равно является более высокой, нежели сезоном ранее достигал коллектив под руководством Симоне Индзаги. При этом заядлый курильщик Серии A, который, конечно, ведет борьбу с этой пагубной привычкой, установил настолько жесткие требования перед руководством клуба и игроками, что от «орлов» в этом сезоне можно ожидать как положительной, так и резко негативной динамики результатов.

Пока что, «бьянкочелести» не будоражат рассудок своими результатами в стартовых матчах нового сезона. Особого разгона перед Лигой Европы УЕФА брать им не имеет смысла, поэтому «орлы» и начали с волевой победы над «Болоньей» (2:1), которая затем переросла в потерю очков против «Торино» (0:0). И вот, уже в третьем туре в гости к «Лацио» приедет один из претендентов на чемпионский титул, а заодно и конкурент в борьбе за места в топ-4. Сможет ли римский коллектив зацепиться за результат? Его главный тренер, например, так и не выпросил у руководства приобретений действительно именитых футболистов.

Интер



На групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА миланский «Интер» сыграет против мюнхенской «Баварии», каталонской «Барселоны» и чешской «Виктории» Пльзень. В контексте предстоящей дуэли эта информация должна быть интересна тем, что готовиться к этим противостояниям подопечные Симоне Индзаги начнут уже с ближайшей игры чемпионата, так как времени на раскачку у них совершенно не остается. «Змеи» и без того с трудом стартовали тяжелой гостевой победой над «Лечче» (2:1), вот только потом куда более уверенно обыграли «Специю» (3:0), и теперь подходят к матчу против сильного соперника в хорошем настроении.

Календарь у миланского клуба в ближайшее время очень интересный. Во-первых, нас ожидает Derby della Madonnina уже в первых числах сентября. Во-вторых, оно будет проходить на фоне старта «Интера» в Лиге чемпионов, и против какого соперника бы ни начинали свой путь «нерадзурри», они точно не будут иметь возможности перевести дух. Вот и получается, что команде даже матч против «Кремонезе» посреди следующей недели не покажется подарком. Дают надежду в такой ситуации разве что трансферы – команда Индзаги мощно усилилась за время летней паузы за счет возвращения Ромелу Лукаку, и он уже приносит результаты клубу своей игрой в атаке.

Ориентировочные составы



«Лацио»: Проведель – Марушич, Патрик, Романьоли, Лаццари – Милинкович-Савич, Катальди, Весино – Дзакканьи, Иммобиле, Педро.

«Интер»: Ханданович – А. Бастони, де Врей, Шкриниар – Димарко, Чалханоглу, Брозович, Барелла, Думфрис – Лукаку, Мартинес.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что в предстоящей игре команда Индзаги окажется сильнее при результативном футболе. Нашей ставкой будет позиция – «Интер» не проиграет и ТБ 2.5 с коэффициентом 2.21 по линии Parimatch.

26 августа, пятница