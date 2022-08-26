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Чемпионат Италии
Лацио
9 0 : 0
Интер Милан
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Италия
26 августа 2022, 21:45 | Обновлено 26 августа 2022, 21:50
106
0

Лацио – Интер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 26 августа в 21:45 матч 3-го тура чемпионата Италии

26 августа 2022, 21:45 | Обновлено 26 августа 2022, 21:50
106
0
Лацио – Интер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Лацио

26 августа в 21:45 проходит матч 3-го тура чемпионата Италии между «Лацио» и «Интером».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Лацио – Интер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO.

Стартовые составы команд

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Источник Sport.ua
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