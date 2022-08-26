Италия26 августа 2022, 21:45 | Обновлено 26 августа 2022, 21:50
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Лацио – Интер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 26 августа в 21:45 матч 3-го тура чемпионата Италии
26 августа 2022, 21:45 | Обновлено 26 августа 2022, 21:50
106
0
26 августа в 21:45 проходит матч 3-го тура чемпионата Италии между «Лацио» и «Интером».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Лацио – Интер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO.
Стартовые составы команд
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