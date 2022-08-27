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Лацио
26.08.2022, FT 3 : 1
Интер Милан
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Италия
27 августа 2022, 03:20 | Обновлено 27 августа 2022, 03:58
54
0

Лацио – Интер – 3:1. Пушка от Луиса Альберто. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 3-го тура Серии A

27 августа 2022, 03:20 | Обновлено 27 августа 2022, 03:58
54
0
Лацио – Интер – 3:1. Пушка от Луиса Альберто. Видео голов и обзор
ФК Лацио. Луис Альберто

В матче 3-го тура чемпионата Италии «Лацио» дома обыграл «Интер» (3:1).

У римлян на 40-й минуте забил Фелипе Андерсон, гости отыгрались благодаря голу Лаутаро Мартинеса.

Хозяева поля достигли успеха в последние 15 минут матча. Невероятный гол издалека в девятку забил Луис Альберто на 75-й минуте, и затем Педро поставил точку.

«Лацио» после 3 туров набрал 7 очков и вышел в лидеры Серии А. У «Интера» осталось 6 баллов (4 место).

Серия А. 3-й тур

Лацио – Интер – 3:1

Голы: Фелипе Андерсон, 40. Луис Альберто, 75, Педро, 86 – Мартинес, 51.

Лацио – Интер. Пушка от Луиса Альберто. Видео голов и обзор

ГОЛ! 1:0. Фелипе Андерсон, 40

ГОЛ! 1:1. Лаутаро Мартинес, 51

ГОЛ! 2:1. Луис Альберто, 75. Гол-шедевр в девятку

ГОЛ! 3:1. Педро, 86

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил Педро Родригес (Лацио).
75’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Альберто (Лацио).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Лаутаро Мартинес (Интер Милан).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Фелипе Андерсон (Лацио).
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Серия A Интер Милан чемпионат Италии по футболу Луис Альберто видео голов и обзор Лацио Лацио - Интер
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Источник Sport.ua
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