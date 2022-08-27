Лацио – Интер – 3:1. Пушка от Луиса Альберто. Видео голов и обзор

В матче 3-го тура чемпионата Италии «Лацио» дома обыграл «Интер» (3:1).

У римлян на 40-й минуте забил Фелипе Андерсон, гости отыгрались благодаря голу Лаутаро Мартинеса.

Хозяева поля достигли успеха в последние 15 минут матча. Невероятный гол издалека в девятку забил Луис Альберто на 75-й минуте, и затем Педро поставил точку.

«Лацио» после 3 туров набрал 7 очков и вышел в лидеры Серии А. У «Интера» осталось 6 баллов (4 место).

Серия А. 3-й тур

Лацио – Интер – 3:1

Голы: Фелипе Андерсон, 40. Луис Альберто, 75, Педро, 86 – Мартинес, 51.

Лацио – Интер. Пушка от Луиса Альберто. Видео голов и обзор

ГОЛ! 1:0. Фелипе Андерсон, 40

ГОЛ! 1:1. Лаутаро Мартинес, 51

ГОЛ! 2:1. Луис Альберто, 75. Гол-шедевр в девятку

ГОЛ! 3:1. Педро, 86