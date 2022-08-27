Лацио – Интер – 3:1. Пушка от Луиса Альберто. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 3-го тура Серии A
В матче 3-го тура чемпионата Италии «Лацио» дома обыграл «Интер» (3:1).
У римлян на 40-й минуте забил Фелипе Андерсон, гости отыгрались благодаря голу Лаутаро Мартинеса.
Хозяева поля достигли успеха в последние 15 минут матча. Невероятный гол издалека в девятку забил Луис Альберто на 75-й минуте, и затем Педро поставил точку.
«Лацио» после 3 туров набрал 7 очков и вышел в лидеры Серии А. У «Интера» осталось 6 баллов (4 место).
Серия А. 3-й тур
Лацио – Интер – 3:1
Голы: Фелипе Андерсон, 40. Луис Альберто, 75, Педро, 86 – Мартинес, 51.
Лацио – Интер. Пушка от Луиса Альберто. Видео голов и обзор
ГОЛ! 1:0. Фелипе Андерсон, 40
ГОЛ! 1:1. Лаутаро Мартинес, 51
ГОЛ! 2:1. Луис Альберто, 75. Гол-шедевр в девятку
ГОЛ! 3:1. Педро, 86
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
По словам Игоря Бурбаса, Владислав Вакула позволил себе лишнего
Не слишком оптимистичный прогноз