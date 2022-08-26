Дождь – не помеха. Снигур уверенно пробилась в основу US Open
Пока что лучший результат украинки на взрослых турнирах Grand Slam
Украинская теннисистка Дарья Снигур (№125 WTA) успешно преодолела сито квалификации Открытого чемпионата США.
В финале отбора украинка в двух сетах переиграла Нао Хибино из Японии (№200 WTA).
US Open. Финал квалификации
Дарья Снигур (Украина) – Нао Хибино (Япония) – 6:1, 6:4
Матч дважды на продолжительное время прерывали из-за дождя во втором сете.
Отметим, что Снигур впервые в карьере пробилась в основу взрослого турнира Grand Slam. Чуть позже она узнает свою соперницу.
На юниорском уровне Даша брала Уимблдон (2019).
В основной сетке также сыграют Ангелина Калинина, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Леся Цуренко. Они своих первых оппоненток уже знают.
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Снігур таки за останній час підтягнула першу подачу (друга залишається дуже слабкою), зникли подвійні, і одразу це вилилося у дебют на дорослих Шоломах. В основній сітці поганих варіантів більше, ніж хороших, тут вже як пощастить. Але якщо до кінця сезону грати на улюбленому харді, є хороші шанси завершити рік у першій сотні. Тільки б без травм і тримати нинішній рівень.