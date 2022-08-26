Дождь – не помеха. Снигур уверенно пробилась в основу US Open

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№125 WTA) успешно преодолела сито квалификации Открытого чемпионата США.

В финале отбора украинка в двух сетах переиграла Нао Хибино из Японии (№200 WTA).

US Open. Финал квалификации

Дарья Снигур (Украина) – Нао Хибино (Япония) – 6:1, 6:4

Матч дважды на продолжительное время прерывали из-за дождя во втором сете.

Отметим, что Снигур впервые в карьере пробилась в основу взрослого турнира Grand Slam. Чуть позже она узнает свою соперницу.

На юниорском уровне Даша брала Уимблдон (2019).

В основной сетке также сыграют Ангелина Калинина, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Леся Цуренко. Они своих первых оппоненток уже знают.