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  4. Дождь – не помеха. Снигур уверенно пробилась в основу US Open
US Open
26 августа 2022, 23:49 | Обновлено 26 августа 2022, 23:51
592
4

Дождь – не помеха. Снигур уверенно пробилась в основу US Open

Пока что лучший результат украинки на взрослых турнирах Grand Slam

26 августа 2022, 23:49 | Обновлено 26 августа 2022, 23:51
592
4
Дождь – не помеха. Снигур уверенно пробилась в основу US Open
Instagram. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№125 WTA) успешно преодолела сито квалификации Открытого чемпионата США.

В финале отбора украинка в двух сетах переиграла Нао Хибино из Японии (№200 WTA).

US Open. Финал квалификации
Дарья Снигур (Украина) – Нао Хибино (Япония) – 6:1, 6:4

Матч дважды на продолжительное время прерывали из-за дождя во втором сете.

Отметим, что Снигур впервые в карьере пробилась в основу взрослого турнира Grand Slam. Чуть позже она узнает свою соперницу. 

На юниорском уровне Даша брала Уимблдон (2019).

В основной сетке также сыграют Ангелина Калинина, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Леся Цуренко. Они своих первых оппоненток уже знают.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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Stanislav Matusevych
Що мене найбільше здивувало - це кефи буків, які фавориткою ставили Хібіно. Після класної перемоги над Вікмайєр (а гра обох була справді пристойного рівня, вищого за квали Шоломів) було зрозуміло: якщо Даші сьогодні вдасться зіграти бодай на 70% від вчорашнього, японці немає сенсу навіть виходити з роздягальні. Так і вийшло. Тільки постійні перерви на дощ дали Хібіно шанс поборотися за один сет, отримавши лише при подачі на матч від Даші перші брейкпойнти та перший брейк.
Снігур таки за останній час підтягнула першу подачу (друга залишається дуже слабкою), зникли подвійні, і одразу це вилилося у дебют на дорослих Шоломах. В основній сітці поганих варіантів більше, ніж хороших, тут вже як пощастить. Але якщо до кінця сезону грати на улюбленому харді, є хороші шанси завершити рік у першій сотні. Тільки б без травм і тримати нинішній рівень.
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+6
Spectra
Фух! Дала немного переживать, но такую победу уже упустить - нельзя! Есть хорошие варианты на основу типа - Ван, Йуван, Крунич и Форлис, думаю с каждой ей по силам побороться, либо попасть на Халеп и поиграть на большом корте тоже классно.
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+3
Макс Максов
Молодчина, мої вітання!
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+2
Володимир Коваленко
Слідкував за нею давно .швидкістю черепахи ,але рухалася вперед 1 Може це рука тренера ЛАРИСИ САВЧЕНКО .
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+1
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