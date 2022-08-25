Украинки узнали имена первых соперниц в основе US Open

Состоялась жеребьевка основной сетки Открытого чемпионата США по теннису. В этом году в основе будет как минимум четыре представительницы Украины.

Ангелина Калинина (№49 WTA) на старте соревнований сразится против Бернарды Перы из США (№51 WTA).

Марта Костюк (№72 WTA) начнет борьбу в основе матчем с Майяр Шериф из Египта (№61 WTA).

Даяна Ястремская (№86 WTA) в первом круге померится силами против 20-го номера посева Мэдисон Киз из США (№20 WTA).

Леся Цуренко (№89 WTA) стартует поединком с четвертой сеяной испанкой Паулой Бадосой (№4 WTA).

Также отметим, что борьбу в квалификации продолжают Дарья Снигур и Катерина Байндл.

Матчи основной сетки Открытого чемпионата США по теннису начнутся 29 августа.