Украинки узнали имена первых соперниц в основе US Open
Матчи основной сетки стартуют в ближайший понедельник
Состоялась жеребьевка основной сетки Открытого чемпионата США по теннису. В этом году в основе будет как минимум четыре представительницы Украины.
Ангелина Калинина (№49 WTA) на старте соревнований сразится против Бернарды Перы из США (№51 WTA).
Марта Костюк (№72 WTA) начнет борьбу в основе матчем с Майяр Шериф из Египта (№61 WTA).
Даяна Ястремская (№86 WTA) в первом круге померится силами против 20-го номера посева Мэдисон Киз из США (№20 WTA).
Леся Цуренко (№89 WTA) стартует поединком с четвертой сеяной испанкой Паулой Бадосой (№4 WTA).
Также отметим, что борьбу в квалификации продолжают Дарья Снигур и Катерина Байндл.
Матчи основной сетки Открытого чемпионата США по теннису начнутся 29 августа.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Марта сыграет первый четвертьфинал в сезоне
Sport.ua следит за трансферной политикой клубов УПЛ во время летнего межсезонья