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US Open
25 августа 2022, 19:10 | Обновлено 25 августа 2022, 19:20
787
6

Украинки узнали имена первых соперниц в основе US Open

Матчи основной сетки стартуют в ближайший понедельник

25 августа 2022, 19:10 | Обновлено 25 августа 2022, 19:20
787
6
Украинки узнали имена первых соперниц в основе US Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Состоялась жеребьевка основной сетки Открытого чемпионата США по теннису. В этом году в основе будет как минимум четыре представительницы Украины.

Ангелина Калинина (№49 WTA) на старте соревнований сразится против Бернарды Перы из США (№51 WTA).

Марта Костюк (№72 WTA) начнет борьбу в основе матчем с Майяр Шериф из Египта (№61 WTA).

Даяна Ястремская (№86 WTA) в первом круге померится силами против 20-го номера посева Мэдисон Киз из США (№20 WTA).

Леся Цуренко (№89 WTA) стартует поединком с четвертой сеяной испанкой Паулой Бадосой (№4 WTA).

Также отметим, что борьбу в квалификации продолжают Дарья Снигур и Катерина Байндл.

Матчи основной сетки Открытого чемпионата США по теннису начнутся 29 августа.

 

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Источник Sport.ua
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Комментарии 6
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Stanislav Matusevych
Який чудовий шанс для усх українок вилетіти одразу у першому колі! Хіба тільки Марта буде фавориткою у своїй парі, але це ж Марта...
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+2
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sirjoga
Марта ж якось у Шериф чуть не виграла, правда та з травмою була
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0
Александр Ад
будьмо оптимістами.Дівчата уперед!
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0
dudigo78
швидше за все всі допобачення. Хоча з іншої сторони в принципі практично ні холодно, ні жарко. Наш теніс знаходиться по суті в коматозному стані. Треба чекати, що колись появиться нова Світоліна, бо зараз без сліз на гру наших дівчат важко дивитись
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0
Fdail
Лесі знову не везезі жеребом. Бадоса хоч останнім часом грає доволі посередньо, але шансів її обіграти мінімально. Марта має великі шанси дійти як мінімум  до другого кола, але це ж Марта, тому 50/50. Геля теж останнім часом погано грає, тому скоріш за все вилетить. А про Даяну казати нічого , як і робити їй на таких турнірах теж нічого.
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0
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