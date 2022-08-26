Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Игорь СУРКИС: «Соперники в ЛЕ сильные. Как будто Динамо в Лиге чемпионов»
Лига Европы
26 августа 2022, 19:11 |
3078
8

Игорь СУРКИС: «Соперники в ЛЕ сильные. Как будто Динамо в Лиге чемпионов»

Президент клуба оценил жеребьевку еврокубка

26 августа 2022, 19:11 |
3078
8
Игорь СУРКИС: «Соперники в ЛЕ сильные. Как будто Динамо в Лиге чемпионов»
ФК Динамо Киев

Президент «Динамо» Игорь Суркис оценил жеребьевку киевлян в группе Лиги Европы, где команде выпало сыграть против «Фенербахче», АЕКа Ларнака и «Ренна».

- Игорь Михайлович, как вам жребий группового этапа Лиги Европы?

- Очень сильные соперники. Есть такое ощущение, что мы играем в группе Лиги чемпионов. «Ренн», как и мы, еще совсем недавно играл в этом турнире, это очень серьезный коллектив, который ежегодно совершает качественные трансферы. Все мы видели, как кипрский АЕК дважды обыграл «Днепр-1». Про «Фенербахче» я вовсе молчу, эта команда становится сильнее и сильнее с каждым месяцем. Уверен, они хотят отомстить нам и взять реванш, потому матчи будут очень интересными. И я вас уверяю - они ничем не уступят играм Лиги чемпионов. Может, я не сильно доволен жребием, но наши игроки наверняка станут опытнее и сильнее, играя против именитых соперников.

- Как вы думаете, команда уже отошла психологически от обидного поражения в квалификации Лиги чемпионов?

- Необходимо жить дальше и не ворошить прошлое! Да, огромному сожалению, в этот раз у нас объективно не получилось. «Бенфика» была сильнее, но мы хотели совершить подвиг. Понятно, что двухмесячные сборы без выходных, постоянные переезды и жизнь без семей внесли свои коррективы. Сборники вообще полгода не были дома… Сложно даже представить, насколько ценным был бы праздник победы киевлян в квалификации для нашего народа. Для народа, который героически сражается с российскими… простите, слова не могу подобрать, чтобы описать этих негодяев, этих нелюдей, которые убивают наших женщин и детей. Победа «Динамо» над «Бенфикой» могла бы восприняться так же, как победа Усика над Джошуа! Браво! Он пример для всех нас, на который мы должны равняться. Я постоянно говорю ребятам - вы спортивное лицо страны и должны сражаться ради своего народа. Поверьте мне, они это прекрасно понимают! Но некоторым, возможно, следовало бы все-таки пересмотреть свое отношение к футболу. Наши победы впереди! И не только футбольные.

По теме:
Игорь СУРКИС: «В Украине у команд нет возможности качественного усиления»
Йожеф САБО: «Третье место - потолок Динамо в этой группе Лиги Европы»
СТЕПАНЕНКО: «У Динамо более опытная команда, но это не вручает им медали»
Динамо Киев Игорь Суркис Лига Европы
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ФК Динамо Киев
Оцените материал
(21)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Юрист: Сила договоров неофициальных трансляторов УПЛ с клубами закончилась
Футбол | 26 августа 2022, 13:49 7
Юрист: Сила договоров неофициальных трансляторов УПЛ с клубами закончилась
Юрист: Сила договоров неофициальных трансляторов УПЛ с клубами закончилась

Маркиян Ключковский – о скандале с трансляцией матчей УПЛ

Тайсон ФЬЮРИ: «Я размажу Усика за четыре раунда»
Бокс | 26 августа 2022, 08:36 10
Тайсон ФЬЮРИ: «Я размажу Усика за четыре раунда»
Тайсон ФЬЮРИ: «Я размажу Усика за четыре раунда»

Британский боксер уверен в своей победе над украинцем

Тренер Пакьяо – о поведении Джошуа после боя: «Он долбаный дегенерат»
Бокс | 26.08.2022, 10:10
Тренер Пакьяо – о поведении Джошуа после боя: «Он долбаный дегенерат»
Тренер Пакьяо – о поведении Джошуа после боя: «Он долбаный дегенерат»
Источник: Малиновский согласен перейти в Марсель, но клубы не договорились
Футбол | 26.08.2022, 18:47
Источник: Малиновский согласен перейти в Марсель, но клубы не договорились
Источник: Малиновский согласен перейти в Марсель, но клубы не договорились
Стало известно, сколько донатов Усик собрал для ВСУ. Что на них купят?
Бокс | 25.08.2022, 21:49
Стало известно, сколько донатов Усик собрал для ВСУ. Что на них купят?
Стало известно, сколько донатов Усик собрал для ВСУ. Что на них купят?
Комментарии 8
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Герман Чит- Оглы
Пиздобол.... Слов нема. 
Ответить
+5
IronValdemar
Смішно. Жереб дуже хороший. В ЛЧ з четвертої корзни жодної такої команди б не було. Там по класу мінімум "Бенфіки" з третього кошика.
Ответить
+2
Remark
Игорёк решил с Сабо потренироваться в остроумии и лучших ляпах?
Тогда нужно говорить прямо - это не просто группа уровня ЛЧ, а была бы прям группа смерти в ЛЧ)
Ответить
+2
ALKOSruLKA
... де ви і де ЛЧ ?... Чувак забув, що надворі не 1998 рік...
Ответить
+2
marko2020
🤣🤣🤣
Ответить
+1
EGOS
..таке міг сказати лише казковий дебілоїд...батальйон Монако, - нажуй з країни таких "патріотів"
Ответить
0
Calm
в Монако щось свіже підвезли напевно 
Ответить
0
Rolan Stkomarovskiy
Суркіс ніколи не бреше своїм вболівальникам.   
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Дебютный гол Ярмоленко, Шахтер в группе смерти, Днепр-1 вылетел из ЛЕ
Дебютный гол Ярмоленко, Шахтер в группе смерти, Днепр-1 вылетел из ЛЕ
26.08.2022, 05:45
Футбол
Трансферное лето 2022 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Трансферное лето 2022 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
26.08.2022, 12:00 1
Футбол
Энди Руис рассказал, какие два боксера могут побить Усика
Энди Руис рассказал, какие два боксера могут побить Усика
25.08.2022, 13:45 2
Бокс
Тайсон ФЬЮРИ: «Не уважаю Усика и не считаю его отличным бойцом»
Тайсон ФЬЮРИ: «Не уважаю Усика и не считаю его отличным бойцом»
24.08.2022, 22:21 22
Бокс
Плохой, нормальный, хороший: три варианта жребия ЛЧ для Шахтера
Плохой, нормальный, хороший: три варианта жребия ЛЧ для Шахтера
25.08.2022, 15:12 12
Футбол
ФЬЮРИ: «Мы не увидели ни одного стоящего удара от Усика за 12 раундов»
ФЬЮРИ: «Мы не увидели ни одного стоящего удара от Усика за 12 раундов»
25.08.2022, 14:50 5
Бокс
Деонтей УАЙЛДЕР: «Король вернулся, я подерусь с Усиком»
Деонтей УАЙЛДЕР: «Король вернулся, я подерусь с Усиком»
24.08.2022, 22:59 8
Бокс
Динамо будет в первой корзине при жеребьевке группового раунда Лиги Европы
Динамо будет в первой корзине при жеребьевке группового раунда Лиги Европы
25.08.2022, 08:10 21
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности