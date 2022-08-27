Журналист: игрок Шахтера, как дебошир, устроил конфликт и был отстранен

Футбольный журналист Игорь Бурбас рассказал, что полузащитник «Шахтера» Владислав Вакула устроил конфликт и был отстранен от команды:

«Шахтер» рассчитывал, что останется Владислав Вакула, который прошел все сборы с командой и устраивал Йовичевича. Тренер на него рассчитывал и видел если не основным на правом фланге, то точно как игрока ротации.

Но когда «Шахтер» возвращался в Украину, Вакула себя проявил как какой-то дебошир и пошел на конфликт с кем-то из команды. То ли с игроком, то ли с работником персонала.

До драки не дошло, но была словесная перепалка. Он позволил себе лишнего. Отстранили от команды, и его дальнейшая судьба неясна. Думаю, это был последний шанс у него в «Шахтере», и больше шансов не будет».

В январе 2021 года перед подписанием контракта с «Мариуполем» Вакула попал в ДТП, разбив Мерседес, с подозрением на алкогольное опьянение. Незадолго до того футболиста отчислили из «Десны» за нарушение режима. По данным паблика Рахунок на табло, на футболиста было еще заведено дело о сопротивлении при аресте.