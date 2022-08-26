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  4. Йожеф САБО: «Третье место - потолок Динамо в этой группе Лиги Европы»
Лига Европы
26 августа 2022, 18:29 |
1486
7

Йожеф САБО: «Третье место - потолок Динамо в этой группе Лиги Европы»

Не слишком оптимистичный прогноз

26 августа 2022, 18:29 |
1486
7
Йожеф САБО: «Третье место - потолок Динамо в этой группе Лиги Европы»
ФК Динамо Киев

Экс-тренер «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо считает, что киевляне вряд ли добьются успеха в группе Лиги Европы, где команде выпало сыграть с «Фенербахче», АЕКом Ларнака и «Ренном».

«С этими командами можно играть, это не Лига чемпионов. Но на сегодняшнее время, учитывая то, как «Динамо» выглядит, рассчитывать на что-то тяжело. Может, это война психологически давит на футболистов, я не знаю».

«Может быть, «Динамо» займет третье место в этой группе. Это наш потолок на сегодняшний день. Я не вижу прогресса в команде, особенно, в последнем матче против Бенфики», - сказал Сабо.

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Динамо Киев Йожеф Сабо Лига Европы
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Источник FanDay
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Комментарии 7
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Remark
Пора бы деду просто отдыхать на пенсии и пить таблеточки. Интересно, какие у него мысли на счёт группы Донецка?
А по Киеву, то тут абсолютно равная группа. Нет каких-то ЯВНЫХ лидеров и аутсайдеров. Вроде Ренн лучше всех, а АЕК хуже, но опять же на две головы выше или ниже команд тут между собой нет.
Плохо, что Фенер попался, уже с ними играли, да и аборигены будут опять кричать слова в поддержку войне и карлика. Куда бы интересней было, если бы попался Ференцварош.
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+1
Злий Глобинець
Згоден. Його прогноз щодо Бенфіки справдився. В порівнянні з минулорічними матчами проти тої ж Бенфіки Динамо виглядає слабшим. 
Але! Якщо ДК займе третє місце і через плей-офф потрапить до Ліги Конференцій - має шанси пройти далі в цьому турнірі. Звичайно, Фіорентині, Вест Хему та Вільярреалу кияни конкуренції не складуть (простіше кажучи, вилетять), але при вдалому жеребі можуть і до півфіналу ЛК дійти. А це все ж вагомі бали для України.
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0
roman75zpr
Ну а почему дно можно пробить, а потолок нельзя? Может и на второе замахнутся
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-1
CheMP
Йожик Йожикович фигни не скажет 
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-1
Stan Smik
Что скажет  Йожик, когда наши займут первое место)?
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-2
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dudigo78
В принципі логічно. Ренн на порядок зараз сильніший, турки якщо зіграються, то мають скласти французам конкуренцію, а кіпріоти якщо будуть грати як з Дніпро, то є головними аутсайдерами. Але є одне але... не шукайте логіки в футболі
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-2
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