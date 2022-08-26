Йожеф САБО: «Третье место - потолок Динамо в этой группе Лиги Европы»

Экс-тренер «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо считает, что киевляне вряд ли добьются успеха в группе Лиги Европы, где команде выпало сыграть с «Фенербахче», АЕКом Ларнака и «Ренном».

«С этими командами можно играть, это не Лига чемпионов. Но на сегодняшнее время, учитывая то, как «Динамо» выглядит, рассчитывать на что-то тяжело. Может, это война психологически давит на футболистов, я не знаю».

«Может быть, «Динамо» займет третье место в этой группе. Это наш потолок на сегодняшний день. Я не вижу прогресса в команде, особенно, в последнем матче против Бенфики», - сказал Сабо.