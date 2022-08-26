Йожеф САБО: «Третье место - потолок Динамо в этой группе Лиги Европы»
Не слишком оптимистичный прогноз
Экс-тренер «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо считает, что киевляне вряд ли добьются успеха в группе Лиги Европы, где команде выпало сыграть с «Фенербахче», АЕКом Ларнака и «Ренном».
«С этими командами можно играть, это не Лига чемпионов. Но на сегодняшнее время, учитывая то, как «Динамо» выглядит, рассчитывать на что-то тяжело. Может, это война психологически давит на футболистов, я не знаю».
«Может быть, «Динамо» займет третье место в этой группе. Это наш потолок на сегодняшний день. Я не вижу прогресса в команде, особенно, в последнем матче против Бенфики», - сказал Сабо.
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А по Киеву, то тут абсолютно равная группа. Нет каких-то ЯВНЫХ лидеров и аутсайдеров. Вроде Ренн лучше всех, а АЕК хуже, но опять же на две головы выше или ниже команд тут между собой нет.
Плохо, что Фенер попался, уже с ними играли, да и аборигены будут опять кричать слова в поддержку войне и карлика. Куда бы интересней было, если бы попался Ференцварош.
Але! Якщо ДК займе третє місце і через плей-офф потрапить до Ліги Конференцій - має шанси пройти далі в цьому турнірі. Звичайно, Фіорентині, Вест Хему та Вільярреалу кияни конкуренції не складуть (простіше кажучи, вилетять), але при вдалому жеребі можуть і до півфіналу ЛК дійти. А це все ж вагомі бали для України.