Фенербахче и АЕК! Динамо узнало соперников в Лиге Европы

26 августа в Стамбуле состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы УЕФА-2022/23​.

Киевское «Динамо», которое попало в первую корзину посева, в групповом раунде сыграет с такими командами: «Ренн», «Фенербахче» и АЕК Ларнака

Состав всех групп Лиги Европы

Группа A Арсенал

ПСВ

Буде-Глимт

Цюрих Группа B ДИНАМО

Ренн

Фенербахче

АЕК Ларнака Группа C Рома

Лудогорец

Бетис

ХИК Группа D Брага

Мальме

Унион Берлин

Юнион Группа E Манчестер Юнайтед

Реал Сосьедад

Шериф

Омонія Группа F Лацио

Фейеноорд

Мидтьюлланд

Штурм Группа G Олимпиакос

Карабах

Фрайбург

Нант Группа H Црвена Звезда

Монако

Ференцварош

Трабзонспор

Что дальше?

Победители групп: выходят в 1/8 финала. Обладатели вторых мест: выходят в стыковые матчи, где сыграют с восемью клубами, которые заняли третьи места на групповом этапе Лиги чемпионов. Обладатели третьих мест: отправляются в Лигу конференций УЕФА и сыграют в стыковых матчах с восемью клубами, которые заняли вторые места на групповом этапе этого турнира.

Ключевые даты

Групповой этап

Тур 1: 8 сентября

Тур 2: 15 сентября

Тур 3: 6 октября

Тур 4: 13 октября

Тур 5: 27 октября

Тур 6: 3 ноября