Фенербахче и АЕК! Динамо узнало соперников в Лиге Европы
26 августа в Стамбуле состоялась жеребьевка группового раунда
26 августа в Стамбуле состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы УЕФА-2022/23.
Киевское «Динамо», которое попало в первую корзину посева, в групповом раунде сыграет с такими командами: «Ренн», «Фенербахче» и АЕК Ларнака
Состав всех групп Лиги Европы
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Группа A
Арсенал
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Группа B
ДИНАМО
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Группа C
Рома
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Группа D
Брага
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Группа E
Манчестер Юнайтед
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Группа F
Лацио
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Группа G
Олимпиакос
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Группа H
Црвена Звезда
Что дальше?
- Победители групп: выходят в 1/8 финала.
- Обладатели вторых мест: выходят в стыковые матчи, где сыграют с восемью клубами, которые заняли третьи места на групповом этапе Лиги чемпионов.
- Обладатели третьих мест: отправляются в Лигу конференций УЕФА и сыграют в стыковых матчах с восемью клубами, которые заняли вторые места на групповом этапе этого турнира.
Ключевые даты
Групповой этап
Тур 1: 8 сентября
Тур 2: 15 сентября
Тур 3: 6 октября
Тур 4: 13 октября
Тур 5: 27 октября
Тур 6: 3 ноября
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Подивимось , Фенер явно вже буде іншим, зіграним, Ларнака вдула легко днепр минус один , ну а Ренн дорожче в 2,5 рази і має хороших атакувальних гравців
Интересно кого то из форвардов возьмем или нет?
Динамо треба щось робити з составом бо буде важко
молодь не витяне,треба когось арендовувати, форварда 2
Але вже піздно мабудь!
Є можливість, як писали раніше в коментах, зіграти в трьох евротурнірах:
- відбір в ЛЧ,
- гра в групі ЛЄ,
- гра в плей-оф в ЛК.
Например, победы Динамо на Баварией и Барселоной давно заиграны и ещё больше переиграны. Теперь черёд Фенербахче, который 3 проиграл и 4 ничьи, ну и Ренна, который в 2018 году 2 раза проиграл Динамо.
Кстати, Шахтёр за 2 победы на Реалом до сих пор рассчитывается. Потому что круглая Земля. И Динамо где то ждёт Манчестер Юнайтед.