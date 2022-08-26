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Лига Европы
26 августа 2022, 14:31 | Обновлено 26 августа 2022, 15:12
14144
54

Фенербахче и АЕК! Динамо узнало соперников в Лиге Европы

26 августа в Стамбуле состоялась жеребьевка группового раунда

26 августа 2022, 14:31 | Обновлено 26 августа 2022, 15:12
14144
54
Фенербахче и АЕК! Динамо узнало соперников в Лиге Европы
УЕФА

26 августа в Стамбуле состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы УЕФА-2022/23​.

Киевское «Динамо», которое попало в первую корзину посева, в групповом раунде сыграет с такими командами: «Ренн», «Фенербахче» и АЕК Ларнака

Состав всех групп Лиги Европы

Группа A

 Арсенал
 ПСВ
 Буде-Глимт
 Цюрих

Группа B

 ДИНАМО
 Ренн
 Фенербахче
 АЕК Ларнака

Группа C

 Рома
 Лудогорец
 Бетис
 ХИК

Группа D

 Брага
 Мальме
 Унион Берлин
 Юнион

Группа E

 Манчестер Юнайтед
 Реал Сосьедад
 Шериф
 Омонія

Группа F

 Лацио
 Фейеноорд
 Мидтьюлланд
 Штурм

Группа G

 Олимпиакос
 Карабах
 Фрайбург
 Нант

Группа H

 Црвена Звезда
 Монако
Ференцварош
Трабзонспор

Что дальше?

  1. Победители групп: выходят в 1/8 финала.
  2. Обладатели вторых мест: выходят в стыковые матчи, где сыграют с восемью клубами, которые заняли третьи места на групповом этапе Лиги чемпионов.
  3. Обладатели третьих мест: отправляются в Лигу конференций УЕФА и сыграют в стыковых матчах с восемью клубами, которые заняли вторые места на групповом этапе этого турнира.

Ключевые даты

Групповой этап

Тур 1: 8 сентября
Тур 2: 15 сентября
Тур 3: 6 октября
Тур 4: 13 октября
Тур 5: 27 октября
Тур 6: 3 ноября

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Источник Sport.ua
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Комментарии 54
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Vladislav Pohily
Нормальний жереб. Супер команд не має, всі +- нашого рівня.
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+13
Metalist1925
Между Динамо, Ренном и Фенербахче будет борьба за 1-3 места. Киприоты хоть и крупно обыграли Днепр-1, но совсем ничем не впечатлили. А вообще жребий норм. Могло быть лучше, могло хуже
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+11
Показать Скрыть 1 ответ
ILI4A
Хороший жребий со всеми можно бороться, ну и показать Днепру как играть с кипром 
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+11
Sunrise
Одни и те же) Ну турков уже проходили, АЕК реально не очень впечатление оставил. Думаю Динамо не будет 4-м, и вполне может стать первым. 
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+10
FunnyCat_____
Хорошая интересная группа, и с мотивацией проблем не будет ! Удачи Динамо !
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+8
Юрій Мусієнко
відмінна можливість наказати турків за їх халькання фашисту володі путіну
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+7
Показать Скрыть 1 ответ
olex.mykhailov
Один з самих нормальних варіантів отримали! Тепер все залежить від нас!
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+6
Fanat
Задача мінімум-це 3 місце,а максимум -1. Головне не 2!! 
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+5
Показать Скрыть 3 ответа
an52
Могло бути гірше, могло бути краще. За 2 чи 3 місце поборотися можна
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+5
Calm
З однією командою вгадав
Подивимось , Фенер явно вже буде іншим, зіграним, Ларнака вдула легко днепр минус один , ну а Ренн дорожче в 2,5 рази і має хороших атакувальних гравців
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+4
Хуакин Лоэра Гусман
Команды все одного уровня ,первое место брать можно без проблем.
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+4
Умник
Хороший жереб.
Интересно кого то из форвардов возьмем или нет?
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+3
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romeoboss
Знову "Фенербахче" ! Ренн і АЕК переігравший Дніпро!
Динамо треба щось робити з составом бо буде важко
молодь не витяне,треба когось  арендовувати, форварда 2
Але вже піздно мабудь!
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+3
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Igor Jones
знову цей Фенербахче)
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+3
Burevestnik
головне опинитись не нижче третього місця, набирати бали в загальний добуток. 
Є можливість, як писали раніше в коментах, зіграти в трьох евротурнірах: 
- відбір в ЛЧ,
- гра в групі ЛЄ, 
- гра в плей-оф в ЛК.
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+2
sahka1981
Скоріш за все зіграємо відразу в трьох турнірах, за один сезон. Рен напевно просто сильніший, турки зіграються, плюс безумовно захочуть нам помститися. АЕК щось надто легко пройшов Дніпро 1, але там не зовсім прям по грі результат. З усіма можна грати, це ж не ЛЧ, побачимо.
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+2
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Vadum Hrynchuk
Турки вже не ті, Ренн страждає фігнею, але це теж не назавжди, АЕК грати вміє, щоб там Кучер не розмірковував. Так що буде весело. Це перша ЛЕ нового формату для української команди, і маю певні сумніви, що всі наші елітні та перспективні усвідомлюють, що слабких суперників з часів Астани, Мальме та Яблонця стало ще менше. А так удачі, все в наших руках...
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+2
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veter
Такое ощущение что кто то свыше даёт нашим соперникам шанс на реванш.
Например, победы Динамо на Баварией и Барселоной давно заиграны и ещё больше переиграны. Теперь черёд Фенербахче, который 3 проиграл и 4 ничьи,  ну и Ренна, который в 2018 году  2 раза проиграл Динамо.
Кстати, Шахтёр за  2 победы на Реалом до сих пор рассчитывается. Потому что круглая Земля. И Динамо где то ждёт Манчестер Юнайтед.
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+1
mayakovskiy1
Не вижу поводов для радости. По игре Динамо не было сильнее Фенера и состав там более плотный. Ренн очень сильный. И по крайней мере во Франции Динамо они просто растопчут 
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+1
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GloryUkraine
З Фенером буде багато політики та безпорядків. 
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0
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