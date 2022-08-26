Таблица коэффициентов. Так низко не падали! Нас обогнали Чехия и Швейцария

Две украинские команды потерпели фиаско в матчах еврокубков в мид-уик, и в таблице коэффициентов УЕФА Украина потеряла сразу две позиции.

Во вторник, 23 августа, столичное «Динамо» на выезде уступило португальской «Бенфике» (0:3) в отборе к Лиге чемпионов. В четверг, 25 августа «Днепр-1» потерпел аналогичное поражение от кипрского клуба АЕК Ларнака (0:3) в Q4 Лиги Европы.

У Украины остались 1.900 баллов за текущий сезон и в пятилетнем рейтинге 25.700 пунктов. Это привело к понижению с 14-его на 16-е место. Украину одним махом обогнали Чехия и Швейцария.

16-е место приведет к снижению представительства в еврокубках с 5 до 4 команд (одна в квалификации ЛЧ и три в отборе к Лиге конференций). Однако можно и нужно всего обогнать дисквалифицированную из еврокубков россию, чтобы, как минимум вернуться на 15-ю позицию, дающую право выставить 5 команд.

В групповых раундах еврокубков Украину будут представлять 3 команды: Шахтер (Лига чемпионов), Динамо (Лига Европы) и Днепр-1 (Лига конференций). Это означает для страны гарантированных 18 матчей осенью впереди как минимум. Нужно бороться за еврокубковую весну и возвращать потерянные позиции.

Изучим, сколько клубов осталось у конкурентов:

11. Сербия – 2 команды (Црвена Звезда в ЛЕ, Партизан в ЛК)

– 2 команды (Црвена Звезда в ЛЕ, Партизан в ЛК) 12. Норвегия – 2 команды (Буде-Глимт в ЛЕ, Мольде в ЛК)

– 2 команды (Буде-Глимт в ЛЕ, Мольде в ЛК) 13. Чехия – 3 команды (Виктория П в ЛЧ, Славия и Словацко в ЛК)

– 3 команды (Виктория П в ЛЧ, Славия и Словацко в ЛК) 14. Швейцария – 2 команды (Цюрих в ЛЕ, Базель в ЛК)

Еще ниже упасть будет сложно, ведь у Греции и Хорватии осталось только по одному клубу (Олимпиакос в ЛЕ и Динамо Загреб в ЛЧ соответственно). Правда, три клуба есть у идущей 19-й Дании (Копенгаген в ЛЧ, Мидтьюлланд в ЛЕ и Силькеборг в ЛК).

Забавно, что лидером сезона стал Лихтенштейн (4.500 балла), единственный клуб от которого, «Вадуц», успешно прошел квалификацию Лиги конференций.

Интересно, что 16-е место может стать антирекордом Украины в текущем столетии. Предыдущей самой худшей отметкой (после 2000-го) была 15-я позиция в рейтинге 2005 года (см. графики ниже).

Таблица коэффициентов УЕФА 2023

Текущий рейтинг (влияет на распределение путевок в сезоне 2024/25)

Движение рейтинга с 2000 по 2010 г.

Движение рейтинга с 2010 по 2024 г.

Інфографика: Bert Kassies