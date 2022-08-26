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Лига чемпионов
26 августа 2022, 07:25 | Обновлено 26 августа 2022, 07:58
2429
4

Таблица коэффициентов. Так низко не падали! Нас обогнали Чехия и Швейцария

«Динамо» и «Днепр-1» в мид-уик потерпели сокрушительные поражения

26 августа 2022, 07:25 | Обновлено 26 августа 2022, 07:58
2429
4
Таблица коэффициентов. Так низко не падали! Нас обогнали Чехия и Швейцария
СК Днепр-1

Две украинские команды потерпели фиаско в матчах еврокубков в мид-уик, и в таблице коэффициентов УЕФА Украина потеряла сразу две позиции.

Во вторник, 23 августа, столичное «Динамо» на выезде уступило португальской «Бенфике» (0:3) в отборе к Лиге чемпионов. В четверг, 25 августа «Днепр-1» потерпел аналогичное поражение от кипрского клуба АЕК Ларнака (0:3) в Q4 Лиги Европы.

У Украины остались 1.900 баллов за текущий сезон и в пятилетнем рейтинге 25.700 пунктов. Это привело к понижению с 14-его на 16-е место. Украину одним махом обогнали Чехия и Швейцария.

16-е место приведет к снижению представительства в еврокубках с 5 до 4 команд (одна в квалификации ЛЧ и три в отборе к Лиге конференций). Однако можно и нужно всего обогнать дисквалифицированную из еврокубков россию, чтобы, как минимум вернуться на 15-ю позицию, дающую право выставить 5 команд.

В групповых раундах еврокубков Украину будут представлять 3 команды: Шахтер (Лига чемпионов), Динамо (Лига Европы) и Днепр-1 (Лига конференций). Это означает для страны гарантированных 18 матчей осенью впереди как минимум. Нужно бороться за еврокубковую весну и возвращать потерянные позиции.

Изучим, сколько клубов осталось у конкурентов:

  • 11. Сербия – 2 команды (Црвена Звезда в ЛЕ, Партизан в ЛК)
  • 12. Норвегия – 2 команды (Буде-Глимт в ЛЕ, Мольде в ЛК)
  • 13. Чехия – 3 команды (Виктория П в ЛЧ, Славия и Словацко в ЛК)
  • 14. Швейцария – 2 команды (Цюрих в ЛЕ, Базель в ЛК)

Еще ниже упасть будет сложно, ведь у Греции и Хорватии осталось только по одному клубу (Олимпиакос в ЛЕ и Динамо Загреб в ЛЧ соответственно). Правда, три клуба есть у идущей 19-й Дании (Копенгаген в ЛЧ, Мидтьюлланд в ЛЕ и Силькеборг в ЛК).

Забавно, что лидером сезона стал Лихтенштейн (4.500 балла), единственный клуб от которого, «Вадуц», успешно прошел квалификацию Лиги конференций.

Интересно, что 16-е место может стать антирекордом Украины в текущем столетии. Предыдущей самой худшей отметкой (после 2000-го) была 15-я позиция в рейтинге 2005 года (см. графики ниже).

Таблица коэффициентов УЕФА 2023

Текущий рейтинг (влияет на распределение путевок в сезоне 2024/25)

Движение рейтинга с 2000 по 2010 г.

Движение рейтинга с 2010 по 2024 г.

Інфографика: Bert Kassies

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Источник Sport.ua
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Умник
У нас ВОЙНА, уважаемые журналисты тональность пожалуйста статей делайте ниже.
А то читаешь вас такое чувство что " вот козлы у нас тут все в порядке, экономика льется рекой, а вы сливаете всем подряд".
Деградация у вас колосальная.
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0
Виктор Коробка
У цьому році нам дійсно краще зайняти 16-ту сходинку, щоб у наступному грало 4 команди: все одно бали здобувають тільки Динамо та Шахтар, так хоч ділити прийдеться на 4, ане на 5. Інші клуби при теперішніх реаліях - поки що баласт. Дай Бог, щоб наші лідери тримали марку хоча б на рівні ЛЕ та ЛК - рівень Ліги Чемпіонів їм зараз зависокий.
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0
ash
Мабуть, Вадуц є найбільшою сенсацією цього єврокубкового сезону. Клуб, який виступає у другій за силою швейцарській лізі і за перші 5 матчів не здобув жодної перемоги (2 нічиї та 3 поразки), на своєму шляху до групи ЛК пройшов словенський Копер, турецький Коньяспор та врешті-решт австрійський Рапід (загалом 3 перемоги та 3 нічиї).
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0
Злий Глобинець
А уявіть, якби всі наші команди проходили кваліфікацію лише до одного турніру, і в разі поразки вибували? У нас не було б жодного клубу в єврокубках. Оце і є наш "рівень".
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