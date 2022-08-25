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Лига чемпионов
25 августа 2022, 19:50 | Обновлено 25 августа 2022, 19:55
1872
8

Названы соперники для Шахтера. Жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов

25 августа в турецком Стамбуле состоялась жеребьевка группового раунда

25 августа 2022, 19:50 | Обновлено 25 августа 2022, 19:55
1872
8
Названы соперники для Шахтера. Жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов
УЕФА

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов 2022/23 состоялась в турецком Стамбуле 25 августа в 19:00 по киевскому времени.

В жеребьевке приняли участие 32 команды: 26 обладателей прямых путевок и 6 победителей раунда плей-офф. Среди участников группового раунда и донецкий «Шахтер», занимавший первое место на момент остановки чемпионата Украины из-за войны.

Донецкий «Шахтер» находился при жеребьевке группового раунда ЛЧ в третьей корзине.

В результате жеребьевки Шахтер сыграет в группе F.

Соперниками будут Реал, РБ Лейпциг и Селтик.

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Лига чемпионов 2022/23

Даты матчей

  • Тур 1: 6/7 сентября
  • Тур 2: 13/14 сентября
  • Тур 3: 4/5 октября
  • Тур 4: 11/12 октября
  • Тур 5: 25/26 октября
  • Тур 6: 1/2 ноября
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Источник Sport.ua
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Комментарии 8
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Serhii P.
норм жереб
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+1
veter
Как я и каркал. СелтикНаш
"Реал"
"Лейпциг"
"Шахтер"
"Селтик"
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0
nick07
та ще більш-менш нормальний жереб.
Правда з рівнем нинішьного ШД то вдалого жеребу і не було. Побачимо, Лейпциг і Селтик не є незаперечними фаворитами, а ще покаже календар. 
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0
FunnyCat_____
Отличный жребий !
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0
Rzechpospolita
Удачи ребятам, она им понадобится!
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0
SandroKing
В прошлом году это была бы шара. А в этом не имеет особого значения. Реал кстати третий год подряд попадает.
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0
dudigo78
На жаль не Маккабі, тому розраховувати навіть на одне очко не приходиться
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0
axylinam
Если Шахтёр на групповом этапе пропустит меньше 20 мячей-это будет спортивный подвиг
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0
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