Названы соперники для Шахтера. Жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов 2022/23 состоялась в турецком Стамбуле 25 августа в 19:00 по киевскому времени.

В жеребьевке приняли участие 32 команды: 26 обладателей прямых путевок и 6 победителей раунда плей-офф. Среди участников группового раунда и донецкий «Шахтер», занимавший первое место на момент остановки чемпионата Украины из-за войны.

Донецкий «Шахтер» находился при жеребьевке группового раунда ЛЧ в третьей корзине.

В результате жеребьевки Шахтер сыграет в группе F.

Соперниками будут Реал, РБ Лейпциг и Селтик.

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Лига чемпионов 2022/23

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