Названы соперники для Шахтера. Жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов
25 августа в турецком Стамбуле состоялась жеребьевка группового раунда
Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов 2022/23 состоялась в турецком Стамбуле 25 августа в 19:00 по киевскому времени.
В жеребьевке приняли участие 32 команды: 26 обладателей прямых путевок и 6 победителей раунда плей-офф. Среди участников группового раунда и донецкий «Шахтер», занимавший первое место на момент остановки чемпионата Украины из-за войны.
Донецкий «Шахтер» находился при жеребьевке группового раунда ЛЧ в третьей корзине.
В результате жеребьевки Шахтер сыграет в группе F.
Соперниками будут Реал, РБ Лейпциг и Селтик.
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Лига чемпионов 2022/23
Даты матчей
- Тур 1: 6/7 сентября
- Тур 2: 13/14 сентября
- Тур 3: 4/5 октября
- Тур 4: 11/12 октября
- Тур 5: 25/26 октября
- Тур 6: 1/2 ноября
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"Реал"
"Лейпциг"
"Шахтер"
"Селтик"
Правда з рівнем нинішьного ШД то вдалого жеребу і не було. Побачимо, Лейпциг і Селтик не є незаперечними фаворитами, а ще покаже календар.