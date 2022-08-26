Источник: Яремчук попал в сферу интересов Севильи
Также на форварда «Бенфики» претендует «Эвертон» и клуб из Бундеслиги
Украинский форвард Роман Яремчук может покинуть «Бенфику» до завершения трансферного окна. Об этом сообщает журналист Саша Тавольери.
Интерес к Яремчуку проявляет «Севилья». «Бенфика» требует за своего игрока 20 миллионов евро.
Также Яремчуком интересуются «Эвертон» и клуб из немецкой Бундеслиги. Для «Эвертона» альтернативой Яремчуку является французский форвард «Брайтона» Нил Мопе.
🔴🇺🇦Roman #Yaremchuck intéresse #SevillaFC !— Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) August 26, 2022
Le club andalou cherche la bonne formule avec #Benfica, qui demande 20M€.#EvertonFC s'est renseigné mais ne fera pas Roman #Yaremechuk si Neil #Maupay signe à #EFC. Intérêt aussi d'un club de #Bundesliga, dont le nom n'a pas filtré. pic.twitter.com/kIKoogEbNb
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