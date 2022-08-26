Источник: Яремчук попал в сферу интересов Севильи

Украинский форвард Роман Яремчук может покинуть «Бенфику» до завершения трансферного окна. Об этом сообщает журналист Саша Тавольери.

Интерес к Яремчуку проявляет «Севилья». «Бенфика» требует за своего игрока 20 миллионов евро.

Также Яремчуком интересуются «Эвертон» и клуб из немецкой Бундеслиги. Для «Эвертона» альтернативой Яремчуку является французский форвард «Брайтона» Нил Мопе.