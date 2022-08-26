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Испания
26 августа 2022, 17:17 | Обновлено 26 августа 2022, 17:19
617
0

Источник: Яремчук попал в сферу интересов Севильи

Также на форварда «Бенфики» претендует «Эвертон» и клуб из Бундеслиги

26 августа 2022, 17:17 | Обновлено 26 августа 2022, 17:19
617
0
Источник: Яремчук попал в сферу интересов Севильи
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Украинский форвард Роман Яремчук может покинуть «Бенфику» до завершения трансферного окна. Об этом сообщает журналист Саша Тавольери.

Интерес к Яремчуку проявляет «Севилья». «Бенфика» требует за своего игрока 20 миллионов евро.

Также Яремчуком интересуются «Эвертон» и клуб из немецкой Бундеслиги. Для «Эвертона» альтернативой Яремчуку является французский форвард «Брайтона» Нил Мопе.

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Роман Яремчук Бенфика Севилья Эвертон трансферы трансферы Ла Лиги
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