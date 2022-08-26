Третий раз подряд Реал, обладатель Кубка Германии и чемпион Шотландии

По итогам жеребьевки группового этапа чемпионской Лиги «Шахтер» попал в группу F. «Итоги жребия могли быть лучше, но могли быть и хуже», - так кратко охарактеризовал соперников по квартету главный тренер донецкой команды Игор Йовичевич. Стало быть, итоги жребия можно считать нормальными.

Sport.ua кратко представляет оппонентов «горняков».

РЕАЛ (Испания)

Чуть раньше «горнякам» везло на попадание в одну группу ЛЧ с «Манчестер Сити», теперь по «везению» команду Гвардиолы сменил «Мадрид». Дончане в третий раз подряд сыграют со «сливочными» в одной группе. Баланс: 6 матчей, 4 победы «Реала», 2 победы «Шахтера».

Визитка

Клуб основан в 1902 году. Цвета – бело-синие. Стадион – «Сантьяго Бернабеу». Самый титулованный футбольный клуб Испании: 35 раз выигрывал национальное первенство и 19 раз – национальный Кубок. Действующий чемпион страны. От ФИФА «Мадрид» получил титул «Лучшего футбольного клуба ХХ века». И свою высокую марку «сливочные» поддерживают и сейчас. «Реал» - действующий обладатель Лиги чемпионов. Мадридцы рекордные 14 раз выигрывали Лигу/Кубок чемпионов.

Тренер

Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Возглавляет команду опытнейший итальянский наставник Карло Анчелотти. Его смело можно назвать уникальным тренером: Карлетто выиграл все топ-пять чемпионатов Европы и четыре раза побеждал в ЛЧ.

Для именитого тренера это уже второй приход на «Сантьяго Бернабеу». Первый был в 2013 году. Итальянцу сходу удалось вывести «Реал» в финал ЛЧ и победить в нем, однако на внутренней арене надлежащих успехов не было. И в 2015-м Анчелотти был уволен.

После «Мадрида» Анчелотти тренировал «Баварию», «Наполи» и «Эвертон», но особыми результатами похвастаться не мог. Тем не менее, в 2021-м его снова позвали в «Реал». Анчелотти подписал соглашение с мадридским клубом до 2024 года.

В свой первый после возвращения сезон на «Сантьяго Бернабеу» итальянец сделал золотой дубль: выиграл с командой чемпионат Испании и победил в финале Лиги чемпионов. По словам Анчелотти, работа с «Реалом» станет его последним тренерским контрактом, после чего Карлетто уйдет на заслуженный отдых.

Миграция

Летнее межсезонье для «Мадрида» не было громким. Тем не менее, ряд интересных трансферов «сливочные» провернули. Как входящих, так и исходящих.

В первую очередь нужно говорить о приходе на «Бернабеу» молодого французского полузащитника Тчуамени. Этот трансфер до сих пор является самым дорогим в Примере нынешнего лета – 80 млн евро.

Getty Images/Global Images Ukraine. Орельен Тчуамени

Кроме экс-игрока «Монако», обращает на себя внимание приход в команду бывшего центрбека «Челси» Рюдигера (свободный агент).

А вот покинувших клуб больше. Наконец-то «Реал» избавился от Бэйла, ушедшего в «Лос-Анджелес». Покинул команду в качестве свободного агента и Марсело. В таком же качестве Иско перебрался в «Севилью», а Йович – в «Фиорентину».

Главная потеря на данный момент – неожиданный переход полузащитника Каземиро в «МанЮнайтед». Цена вопроса – 60 млн евро.

РБ ЛЕЙПЦИГ (Германия)

Доселе «красные быки» с «Шахтером» в официальных матчах не пересекались.

Визитка

Клуб основан сравнительно недавно – в 2009 году. Цвета – красно-белые. Стадион – «Ред Булл Арена». В минувшем сезоне Бундеслиги «Лейпциг» занял четвертое место, позволившее напрямую попасть в группу Лиги чемпионов. Наивысшее достижение «быков» в чемпионатах Германии – второе место. Действующий победитель Кубка Германии. На международной арене «Лейпциг» высокими результатами пока что похвастаться не может. Тем не менее, в прошлом сезоне команда дошла до полуфинала Лиги Европы, а два года до того играла в полуфинале ЛЧ.

Тренер

Getty Images/Global Images Ukraine. Доменико Тедеско

Возглавляет команду Доменико Тедеско. Под его руководством «Лейпциг» добыл свой первый важный трофей – Кубок Германии.

Однако на данный момент карьера молодого тренера под угрозой, ибо «Лейпциг» неудачно стартовал в новом сезоне. Команда проиграла матч за Суперкубок Германии, в трех стартовых турах Бундеслиги набрала лишь два очка. По всей видимости, ближайший матч чемпионата Германии – против «Вольфсбурга» - может стать для Тедеско последним у руля «красных быков».

Миграция

Клуб заточен на продажу игроков. Поэтому фактически каждый сезон в «Лейпциге» изрядно меняется «картинка». Нынешнее летнее межсезонье не стало исключением. Если считать с миграцией арендованных игроков, то «Лейпциг» покинули сразу 19 игроков. Пришло тоже очень много – 17.

Главные потери – Мвого, Мукиеле, Адамс, Мартель, Бробби, Хван и Лукман. Но свой главный трансферный ликвид – Нкунку – «Лейпцигу» удалось сохранить.

Из пришедших стоим отметить, в первую очередь, возвращение в команду из «командировки» в «Челси» Вернера.

СЕЛТИК (Шотландия)

В 2004 и 2007 годах «кельты» дважды встречались с «горняками» на стадии группового этапа Лиги чемпионов. Баланс: 4 матча, 2 победы «Селтика», 2 победы «Шахтера».

Визитка

Один из старейших футбольных клубов Британии и Европы. Основан в 1887 году. Цвета – бело-зеленые. Стадион – «Селтик Парк». Один из двух (наряду с «Рейнджерс») наиболее титулованных клубов Шотландии. «Селтик» 51 раз выигрывал чемпионат Шотландии, 40 раз становился обладателем Кубка. «Селтик» является действующим чемпионом Шотландии. В активе клуба и один весомый евротрофей. Очень весомый: в 1967 году «кельты» выиграли Кубок чемпионов.

Тренер

Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелос Постекоглу

Возглавляет команду австралийский специалист Ангелос Постекоглу. Тренерский мостик «кельтов» он занял в 2019-м, сменив Роджерса, ушедшего в «Лестер». В свое время Постекоглу тренировал сборную Австралии. В числе его достижений – и титул чемпиона Японии.

Миграция

В «былые» времена «Селтик» мог похвастаться отменным кадровым потенциалом. Но сейчас в составе «кельтов» немного игроков со звучными фамилиями. В этой связи можно вспомнить, разве что, экс-голкипера «МанСити» и сборной Англии Харта, игрока сборной Шотландии Макгрегора и футболиста сборной Японии Фурухаси.

В нынешнее межсезонье клуб пополнили более десятка игроков, но лишь за пятерых «кельты» заплатили. Наиболее известный новичок – бывший полузащитник «Бенфики» Жота, за которого было уплачено больше семи миллионов евро.

Единственной серьезной потерей «кельтов» можно считать французского защитника Жюльена, ушедшего в «Монпелье».