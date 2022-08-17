Золото Романчука на ЧЕ, Роналду сватают в Боруссию Д, Малиновский и Шпоры
Главные новости за 16 августа на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 16 августа.
1. Романчук защитил звание чемпиона Европы на дистанции 1500 м вольным стилем
Михаил реабилитировался за неудачу на 800-метровке, обновив национальный рекорд
2A. Источник: агенты Роналду начали переговоры с грандом Бундеслиги
На этот момент у португальца есть два варианта: «Боруссия» Д и «Спортинг»
2B. Назван топ-клуб АПЛ, в который может перейти Малиновский
Украинский хавбек «Аталанты» может стать футболистом «Тоттенхэма»
3A. Мирча ЛУЧЕСКУ: «У Бенфики больше возможностей, но Динамо играет сердцем!»
Наставник «Динамо» дал пресс-конференцию за день до игры с «Бенфикой»
3B. Бенфика 2022/23: новый тренер, новый стиль, пока что не новый Яремчук
Sport.ua – о трансформациях «орлов» после их последней встречи с «Динамо»
3C. Лига чемпионов. Копенгаген и Буде-Глимт дома выиграли первые матчи Q4
Шотландский «Рейнджерс» и нидерландский ПСВ сыграли в боевую ничью
4A. Прыжки в воду. Украина завоевала второе серебро на ЧЕ-2022
Награды принесли София Лыскун и Алексей Середа
4B. ВИДЕО. Самый сложный прыжок. Как Лыскун и Середа взяли серебро на вышке
Это вторая награда Украины на чемпионате Европы по водным видам спорта
5. Велотрек. Старикова завоевала вторую медаль на ЧЕ-2022
Украинка стала третьей в кейрине
6. Что?! Илон Маск сообщил: он покупает Манчестер Юнайтед
Невероятную новость сообщил сам Илон Маск в Твиттере
7. УПЛ перенесла матчи Динамо и Днепра-1 в 1-м туре нового сезона
Команды заняты в еврокубках
8A. Костюк взяла реванш у Джорджи, выиграв сумасшедший матч в Цинциннати
Должна была победить в 2 сетах, но придумала проблемы и едва ушла от поражения
8B. Калинина без шансов проиграла Мертенс в основной сетке турнира в Цинциннати
Ангелина не смогла пробиться дальше
9. «Я тебя запомнил»: Васильков рассказал, как путин пригрозил Андрею Шевченко
Забавная история из далекого прошлого
10. ВИДЕО. Танцы на ринге. Усик и Джошуа провели открытую тренировку в Джидде
20 августа в Саудовской Аравии украинский боксер выйдет на бой-реванш
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