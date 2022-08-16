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Лига чемпионов
16 августа 2022, 23:55 | Обновлено 17 августа 2022, 00:08
132
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Лига чемпионов. Копенгаген и Буде-Глимт дома выиграли первые матчи Q4

Шотландский Ренджерс и нидерландский ПСВ сыграли в боевую ничью

16 августа 2022, 23:55 | Обновлено 17 августа 2022, 00:08
132
0
Лига чемпионов. Копенгаген и Буде-Глимт дома выиграли первые матчи Q4
Getty Images/Global Images Ukraine

16 августа в 22:00 состоялись первые поединки 4-го раунда квалификации Q4 Лиги чемпионов.

Ответные поединки пройдут через неделю, 23–24 августа.

Лига чемпионов. Квалификация Q4

Первые матчи, 16 августа

22:00. Рейнджерс (Шотландия) – ПСВ (Нидерланды) – 2:2

Голы: Чолак, 40, Лоуренс, 70 – Сангаре, 37, Обиспо, 78.

22:00. Копенгаген (Дания) – Трабзонспор (Турция) – 2:1

Голы: Классон, 9, Лерагер, 48 – Басакетас, 79.

22:00. Буде-Глимт (Норвегия) – Динамо Загреб (Хорватия) – 1:0

Гол: Пеллегрино, 37.

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Источник Sport.ua
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