Лига чемпионов. Копенгаген и Буде-Глимт дома выиграли первые матчи Q4
Шотландский Ренджерс и нидерландский ПСВ сыграли в боевую ничью
16 августа в 22:00 состоялись первые поединки 4-го раунда квалификации Q4 Лиги чемпионов.
Ответные поединки пройдут через неделю, 23–24 августа.
Лига чемпионов. Квалификация Q4
Первые матчи, 16 августа
22:00. Рейнджерс (Шотландия) – ПСВ (Нидерланды) – 2:2
Голы: Чолак, 40, Лоуренс, 70 – Сангаре, 37, Обиспо, 78.
22:00. Копенгаген (Дания) – Трабзонспор (Турция) – 2:1
Голы: Классон, 9, Лерагер, 48 – Басакетас, 79.
22:00. Буде-Глимт (Норвегия) – Динамо Загреб (Хорватия) – 1:0
Гол: Пеллегрино, 37.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Итальянец Дестини Удоджи еще один сезон проведет в «Удинезе»
Купили Серхио Гомеса из «Андерлехта»