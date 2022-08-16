Лига Чемпионов
Лига чемпионов16 августа 2022, 22:00 | Обновлено 16 августа 2022, 22:28
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Рейнджерс – ПСВ и другие матчи Лиги чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE
16 августа проходят первые поединки квалификации Q4 Лиги чемпионов
16 августа 2022, 22:00 | Обновлено 16 августа 2022, 22:28
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16 августа в 22:00 проходят первые поединки 4-го раунда квалификации Q4 Лиги чемпионов.
Видеотрансляция матчей проводится видеосервисом MEGOGO.
- Все самые яркие моменты ЛЧ доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
22:00. Рейнджерс (Шотландия) – ПСВ (Нидерланды)
22:00. Копенгаген (Дания) – Трабзонспор (Турция)
22:00. Буде-Глимт (Норвегия) – Динамо Загреб (Хорватия)
События матча
37’
ГОЛ ! Мяч забил Амаль Пеллегрино (Будё-Глимт).
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