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Лига чемпионов
16 августа 2022, 22:00 | Обновлено 16 августа 2022, 22:28
728
0

Рейнджерс – ПСВ и другие матчи Лиги чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE

16 августа проходят первые поединки квалификации Q4 Лиги чемпионов

16 августа 2022, 22:00 | Обновлено 16 августа 2022, 22:28
728
0
Рейнджерс – ПСВ и другие матчи Лиги чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE
УЕФА

16 августа в 22:00 проходят первые поединки 4-го раунда квалификации Q4 Лиги чемпионов.

Видеотрансляция матчей проводится видеосервисом MEGOGO.

  • Все самые яркие моменты ЛЧ доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

22:00. Рейнджерс (Шотландия) – ПСВ (Нидерланды)

22:00. Копенгаген (Дания) – Трабзонспор (Турция)

22:00. Буде-Глимт (Норвегия) – Динамо Загреб (Хорватия)

События матча

37’
ГОЛ ! Мяч забил Амаль Пеллегрино (Будё-Глимт).
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Источник Sport.ua
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