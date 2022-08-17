Рейнджерс – ПСВ – 2:2. Дикая ошибка вратаря. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор первого матча 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов
16 августа состоялись первые поединки 4-го раунда квалификации (Q4) Лиги чемпионов.
Шотландский «Рейнджерс» и нидерландский ПСВ сыграли в боевую ничью.
Ответные поединки пройдут через неделю, 23–24 августа.
Лига чемпионов. Квалификация Q4
Первые матчи, 16 августа
22:00. Рейнджерс (Шотландия) – ПСВ (Нидерланды) – 2:2
Голы: Чолак, 40, Лоуренс, 70 – Сангаре, 37, Обиспо, 78.
Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 0:1. Сангаре, 37 мин.
ГОЛ! 1:1. Чолак, 40 мин.
ГОЛ! 2:1. Лоуренс, 70 мин.
ГОЛ! 2:2. Обиспо, 78 мин.
События матча
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