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Лига Чемпионов
Глазго Рейнджерс
16.08.2022, FT 2 : 2
ПСВ Эйндховен
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Лига чемпионов
17 августа 2022, 02:50 | Обновлено 17 августа 2022, 03:06
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0

Рейнджерс – ПСВ – 2:2. Дикая ошибка вратаря. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор первого матча 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов

17 августа 2022, 02:50 | Обновлено 17 августа 2022, 03:06
15
0
Рейнджерс – ПСВ – 2:2. Дикая ошибка вратаря. Видео голов и обзор матча
ФК Рейнджерс

16 августа состоялись первые поединки 4-го раунда квалификации (Q4) Лиги чемпионов.

Шотландский «Рейнджерс» и нидерландский ПСВ сыграли в боевую ничью.

Ответные поединки пройдут через неделю, 23–24 августа.

Лига чемпионов. Квалификация Q4

Первые матчи, 16 августа

22:00. Рейнджерс (Шотландия) – ПСВ (Нидерланды) – 2:2

Голы: Чолак, 40, Лоуренс, 70 – Сангаре, 37, Обиспо, 78.

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Сангаре, 37 мин.

ГОЛ! 1:1. Чолак, 40 мин.

ГОЛ! 2:1. Лоуренс, 70 мин.

ГОЛ! 2:2. Обиспо, 78 мин.

События матча

78’
ГОЛ ! Мяч забил Армандо Обиспо (ПСВ Эйндховен).
70’
ГОЛ ! Мяч забил Том Лоуренс (Глазго Рейнджерс).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Антонио-Мирко Чолак (Глазго Рейнджерс).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Ибраим Сангаре (ПСВ Эйндховен).
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Источник Sport.ua
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