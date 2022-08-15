Во вторник, 15 августа, в Глазго на поле арены «Айброкс Стэдиум» состоится первая игра плей-офф раунда квалификации Лиги чемпионов, в которой сойдутся местный «Глазго Рейнджерс» и «ПСВ Эйндховен». Стартовый свисток в матче прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Глазго Рейнджерс

«Джерс» благополучно миновал третий квалификационный раунд отбора Лиги чемпионов. В нем шотландцам противостоял клуб «Сент-Жиллуаз» - вице-чемпион Бельгии сезона-2021/2022. В первой игре в Бельгии комфортно победили хозяева – 2:0. Впрочем, им этого перевеса для общей победы не хватило. На поле родного «Айброкс Стэдиум» «Глазго» взял убедительный реванш (3:0) в ответной игре, и прошел дальше.

Удачно пока идут дела у команды и в шотландской Премьер-лиге, где сыграны матчи уже трех туров нового сезона. У «Глазго Рейнджерс» в активе три победы – «Ливингстон» (2:1 на выезде), «Килмарнок» (2:0 дома) и «Сент-Джонсон» (4:0 дома). Как следствие, «джерс» вместе с «Селтиком», имея по 9 очков из девяти, делят 1-2 места в таблице.

ПСВ Эйндховен

«Красно-белые» в квалификации Q3 чемпионского турнира выяснили отношения с «Монако». Битвы у команд получились отменными. На поле «Монако» была зафиксирована ничья 1:1. В ответной игре в Эйндховене основное время принесло ничью 2:2. При этом, игроки «ПСВ» смогли уйти от поражения только на 89-й минуте. Но именно им на 109-й минуте встречи удалось отметиться еще одним голом, выиграть 3:2 матч и выйти в следующую стадию.

На почин же сезона «ПСВ Эйндховен» стал обладателем Суперкубка Нидерландов. В матче за супертрофей «крестьяне» одолели амстердамский «Аякс» - 5:3.

К слову, эйндховенцы вместе с тем же «Аяксом», а также «Эксельсиором», «Твенте» и «АЗ Алкмар», взяли победный старт в чемпионате страны. Все они набрали на почин 6 очков из шести. «ПСВ» вначале разгромил «Эммен» (4:1), а затем также с крупным счетом 5:2 обыграл «Гоу Эхед Иглс».

Ориентировочные составы

Глазго Рейнджерс: Маклафлин – Тавернье, Сендс, Голдсон, Баришич, Арфилд, Ландстрем, Лоуренс, Тильман, Кент, Чолак.

ПСВ Эйндховен: Бенитес – Мвене, Тезе, Обиспо, Оппегард, Сангаре, Ледесма, Бакайоко, Симонс, Гакпо, де Йонг.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем поединке хозяева смогут подтвердить свой класс и победят. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 2.65 по линии Parimatch.

16 августа, вторник