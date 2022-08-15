Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Глазго Рейнджерс – ПСВ Эйндховен. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Лига Чемпионов
Глазго Рейнджерс
16.08.2022 22:00 - : -
ПСВ Эйндховен
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
15 августа 2022, 17:46 | Обновлено 15 августа 2022, 18:08
136
0

Глазго Рейнджерс – ПСВ Эйндховен. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Шотландцам стоит воспользоваться преимуществом своего поля

15 августа 2022, 17:46 | Обновлено 15 августа 2022, 18:08
136
0
Глазго Рейнджерс – ПСВ Эйндховен. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Глазго Рейнджерс / автор неизвестен

Во вторник, 15 августа, в Глазго на поле арены «Айброкс Стэдиум» состоится первая игра плей-офф раунда квалификации Лиги чемпионов, в которой сойдутся местный «Глазго Рейнджерс» и «ПСВ Эйндховен». Стартовый свисток в матче прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Глазго Рейнджерс

«Джерс» благополучно миновал третий квалификационный раунд отбора Лиги чемпионов. В нем шотландцам противостоял клуб «Сент-Жиллуаз» - вице-чемпион Бельгии сезона-2021/2022. В первой игре в Бельгии комфортно победили хозяева – 2:0. Впрочем, им этого перевеса для общей победы не хватило. На поле родного «Айброкс Стэдиум» «Глазго» взял убедительный реванш (3:0) в ответной игре, и прошел дальше.

Удачно пока идут дела у команды и в шотландской Премьер-лиге, где сыграны матчи уже трех туров нового сезона. У «Глазго Рейнджерс» в активе три победы – «Ливингстон» (2:1 на выезде), «Килмарнок» (2:0 дома) и «Сент-Джонсон» (4:0 дома). Как следствие, «джерс» вместе с «Селтиком», имея по 9 очков из девяти, делят 1-2 места в таблице.

ПСВ Эйндховен

«Красно-белые» в квалификации Q3 чемпионского турнира выяснили отношения с «Монако». Битвы у команд получились отменными. На поле «Монако» была зафиксирована ничья 1:1. В ответной игре в Эйндховене основное время принесло ничью 2:2. При этом, игроки «ПСВ» смогли уйти от поражения только на 89-й минуте. Но именно им на 109-й минуте встречи удалось отметиться еще одним голом, выиграть 3:2 матч и выйти в следующую стадию.

На почин же сезона «ПСВ Эйндховен» стал обладателем Суперкубка Нидерландов. В матче за супертрофей «крестьяне» одолели амстердамский «Аякс» - 5:3.

К слову, эйндховенцы вместе с тем же «Аяксом», а также «Эксельсиором», «Твенте» и «АЗ Алкмар», взяли победный старт в чемпионате страны. Все они набрали на почин 6 очков из шести. «ПСВ» вначале разгромил «Эммен» (4:1), а затем также с крупным счетом 5:2 обыграл «Гоу Эхед Иглс».

Ориентировочные составы

Глазго Рейнджерс: Маклафлин – Тавернье, Сендс, Голдсон, Баришич, Арфилд, Ландстрем, Лоуренс, Тильман, Кент, Чолак.

ПСВ Эйндховен: Бенитес – Мвене, Тезе, Обиспо, Оппегард, Сангаре, Ледесма, Бакайоко, Симонс, Гакпо, де Йонг.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем поединке хозяева смогут подтвердить свой класс и победят. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 2.65 по линии Parimatch.

16 августа, вторник

«Глазго Рейнджерс» - «ПСВ Эйндховен»
Глазго. «Айброкс Стэдиум». 22:00
ТВ-трансляция – MEGOGO
Прогноз Sport.ua – 2:0
Parimatch  
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Копенгаген - Трабзонспор. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Ювентус – Сассуоло. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Ливерпуль – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Лига чемпионов прогнозы Глазго Рейнджерс ПСВ
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Ломаченко выложил 2-ю часть интервью митрополита УПЦ МП для СМИ рф
Бокс | 15 августа 2022, 13:43 14
ВИДЕО. Ломаченко выложил 2-ю часть интервью митрополита УПЦ МП для СМИ рф
ВИДЕО. Ломаченко выложил 2-ю часть интервью митрополита УПЦ МП для СМИ рф

Василий каждый последующий раз пробивает новое дно

ОФИЦИАЛЬНО. Setanta Sports стала телетранслятором УПЛ
Футбол | 15 августа 2022, 12:05 41
ОФИЦИАЛЬНО. Setanta Sports стала телетранслятором УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Setanta Sports стала телетранслятором УПЛ

В Украине создан единый телепул

ВИДЕО. Драка Тухеля и Конте, золотые синхронистки, ставим на Ливерпуль
Футбол | 15.08.2022, 15:41
ВИДЕО. Драка Тухеля и Конте, золотые синхронистки, ставим на Ливерпуль
ВИДЕО. Драка Тухеля и Конте, золотые синхронистки, ставим на Ливерпуль
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Футбол | 15.08.2022, 05:30
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
ВИДЕО. Тренерский конфликт. Тухель и Конте пояснили, что произошло
Футбол | 14.08.2022, 23:59
ВИДЕО. Тренерский конфликт. Тухель и Конте пояснили, что произошло
ВИДЕО. Тренерский конфликт. Тухель и Конте пояснили, что произошло
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Джо ДЖОЙС: «Усик набрал массу и уклоняется от ударов в стиле Майка Тайсона»
Джо ДЖОЙС: «Усик набрал массу и уклоняется от ударов в стиле Майка Тайсона»
14.08.2022, 12:04
Бокс
ГАСПЕРИНИ: «Малиновский? Запросы приходят каждый день, мы готовы ко всему»
ГАСПЕРИНИ: «Малиновский? Запросы приходят каждый день, мы готовы ко всему»
15.08.2022, 09:19
Футбол
Дополнительный титул. Победитель боя Усик - Джошуа получит еще один пояс
Дополнительный титул. Победитель боя Усик - Джошуа получит еще один пояс
13.08.2022, 19:15 1
Бокс
Дерби с перцем! Челси и Тоттенхэм разошлись напряженным миром
Дерби с перцем! Челси и Тоттенхэм разошлись напряженным миром
14.08.2022, 20:32 14
Футбол
Жезус разрывает, Зинченко играет, Арсенал снова уверенно победил
Жезус разрывает, Зинченко играет, Арсенал снова уверенно победил
13.08.2022, 18:57 9
Футбол
Экс-тренер Кличко: «Какие еще нужны доказательства, что Ломаченко ватник?»
Экс-тренер Кличко: «Какие еще нужны доказательства, что Ломаченко ватник?»
15.08.2022, 13:59 3
Бокс
ВИДЕО. Потасовка тренеров. Как поругались Тухель и Конте после матча АПЛ
ВИДЕО. Потасовка тренеров. Как поругались Тухель и Конте после матча АПЛ
14.08.2022, 21:15 6
Футбол
Кому достанется пояс? Президент WBC подтвердил, что Фьюри закончил с боксом
Кому достанется пояс? Президент WBC подтвердил, что Фьюри закончил с боксом
13.08.2022, 18:11 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности