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  4. Костюк взяла реванш у Джорджи, выиграв сумасшедший матч в Цинциннати
WTA
16 августа 2022, 22:53 | Обновлено 16 августа 2022, 23:30
2079
11

Костюк взяла реванш у Джорджи, выиграв сумасшедший матч в Цинциннати

Марта должна была победить в двух сетах, но придумала себе проблемы и едва ушла от поражения

16 августа 2022, 22:53 | Обновлено 16 августа 2022, 23:30
2079
11
Костюк взяла реванш у Джорджи, выиграв сумасшедший матч в Цинциннати
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (№74 WTA) выиграла еще один матч в рамках хардового турнира WTA 1000 в Цинциннати.

В первом круге основы украинка, которая преодолела квалификацию, переиграла Камилу Джорджи из Италии (№65 WTA).

Цинциннати. Первый круг
Марта Костюк (Украина) – Камила Джорджи (Италия) – 6:4, 5:7, 6:4

Во втором сете Марта вела 5:2 и даже имела два матчбола на приеме, но реализовать свои шансы не получилось.

В третьем сете украинка горела 0:3, но сумела вернуться в матч и довести его до победы.

Отметим, что Костюк сумела взять реванш у Джорджи за поражение двухлетней давности на турнире в Праге.

Далее у украинки по сетке седьмая сеяная Джессика Пегула (№8 WTA).

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WTA Цинциннати Камила Джорджи Марта Костюк
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Источник Sport.ua
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Комментарии 11
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Fdail
Добре те, що добре закінчується. Але все ж матч , який повинен був закінчитися рахунком 6:4 6:2, закінчити 6:4 5:7 6:4 — необов´язково.
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+5
Александр Ад
краще і не скажешь  придумала собі проблеми,а потім героїчно їх здолала,молодець
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+4
roman75zpr
Марта - нервомотка, но со знаком плюс...сегодня
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+4
Andrey_1992
Де той Леха чи Лоха, який вічно кидається гівном в наших спортсменів, попередньо прогнозуюи їм поразку???
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+3
Oliynuk_sport
Костюк перемогла і пройшла у друге коло.
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+1
Stanislav Matusevych
Я навіть не буду коментувати гру, просто трохи статистики по рахунку. 7 брейків на двох з 10 подач у першому сеті. У другому перебіг подій: 0:2, 5:2, 5:7. Третій: 0:3, 5:3, і тільки тут кожна взяла свою подачу. Я розумію, що жіночий теніс, але навіть для жіночого провалів та камбеків перебір. Можна тільки уявити, що із Мартою зробить Пегула.
Єдиний позитив - це три перемоги поспіль, але ж усі суперниці поза топ-50. По грі нічого не змінюється. Хоч сьогодні півтора сети Марта непогано тримала довжину. І все одно на дві партії не вистачило. Талант продовжує пропадати.
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+1
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Володимир Коваленко
кАЖУТЬ, БОЖЕВІЛЬНИЙ МАТЧ ! А МАРТА ЬЕЗ ЦЬОГО НЕ КОЗИРИТЬСЯ  ДАЙ БОЖЕ НАШІЙ ТЕЛИЧЦІ ТАЙ ПЕГУЛУ З,ЇСТИ ! А МИ Б ОЧИМА ПОКЛІПАЛИ
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0
Disiny7
Коментувати нема що, це не божевілля, а великі таки таракани у Мартулі в башці. Є речі постійні: віє вітер, гріє сонечко та Марта подає на сет/матч
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0
u6464u
хотів спитати, чим цей матч божевільний, гра була ніяка, помилка на помилці у Джорджі, і перекидання мяча у цієі малоі матютчиці .
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0
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