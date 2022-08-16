Костюк взяла реванш у Джорджи, выиграв сумасшедший матч в Цинциннати
Марта должна была победить в двух сетах, но придумала себе проблемы и едва ушла от поражения
Украинская теннисистка Марта Костюк (№74 WTA) выиграла еще один матч в рамках хардового турнира WTA 1000 в Цинциннати.
В первом круге основы украинка, которая преодолела квалификацию, переиграла Камилу Джорджи из Италии (№65 WTA).
Цинциннати. Первый круг
Марта Костюк (Украина) – Камила Джорджи (Италия) – 6:4, 5:7, 6:4
Во втором сете Марта вела 5:2 и даже имела два матчбола на приеме, но реализовать свои шансы не получилось.
В третьем сете украинка горела 0:3, но сумела вернуться в матч и довести его до победы.
Отметим, что Костюк сумела взять реванш у Джорджи за поражение двухлетней давности на турнире в Праге.
Далее у украинки по сетке седьмая сеяная Джессика Пегула (№8 WTA).
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Беспредел в Цинциннати
Єдиний позитив - це три перемоги поспіль, але ж усі суперниці поза топ-50. По грі нічого не змінюється. Хоч сьогодні півтора сети Марта непогано тримала довжину. І все одно на дві партії не вистачило. Талант продовжує пропадати.