Костюк взяла реванш у Джорджи, выиграв сумасшедший матч в Цинциннати

Украинская теннисистка Марта Костюк (№74 WTA) выиграла еще один матч в рамках хардового турнира WTA 1000 в Цинциннати.

В первом круге основы украинка, которая преодолела квалификацию, переиграла Камилу Джорджи из Италии (№65 WTA).

Цинциннати. Первый круг

Марта Костюк (Украина) – Камила Джорджи (Италия) – 6:4, 5:7, 6:4

Во втором сете Марта вела 5:2 и даже имела два матчбола на приеме, но реализовать свои шансы не получилось.

В третьем сете украинка горела 0:3, но сумела вернуться в матч и довести его до победы.

Отметим, что Костюк сумела взять реванш у Джорджи за поражение двухлетней давности на турнире в Праге.

Далее у украинки по сетке седьмая сеяная Джессика Пегула (№8 WTA).