Месть за Ястремскую не удалась. Костюк проиграла Джорджи в Праге

Украинка Марта Костюк (№140 WTA) проиграла матч первого круга основной сетки на турнире международной серии в Праге.
18-летняя киевлянка, которая ранее успешно прошла отбор, в трех сетах уступила Камиле Джорджи из Италии (№71 WTA).
Прага. Первый круг
Марта Костюк (Украина) – Камила Джорджи (Италия) – 6:4, 2:6, 6:7(4)
В следующем раунде Джорджи сразится с третьей сеяной Элизой Мертенс.
Отметим, что ранее свой матч первого круга выиграла Леся Цуренко.
Напомним, на недавнем турнире в Палермо Джорджи одолела украинку Даяну Ястремскую, уйдя с двух матчболов.
Владимир Клепач, Sport.ua
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Як для глядача мені не вистачало Мартиних вінерсів, можливо боїтся попадати в аут.
Але гра є, якщо буде так триматися далі, та будуть турніри, скоро буде в сотні. Для кращих досягнень треба покращувати першу подачу, Ейси пропали, практично всі подачі суперниця спокійно переводила в довгу гру.
Як для глядача мені не вистачало Мартиних вінерсів, можливо боїтся попадати в аут.
Але гра є, якщо буде так триматися далі, та будуть турніри, скоро буде в сотні. Для кращих досягнень треба покращувати першу подачу, Ейси пропали, практично всі подачі суперниця спокійно переводила в довгу гру.
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