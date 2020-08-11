Месть за Ястремскую не удалась. Костюк проиграла Джорджи в Праге

18-летняя украинка на тай-брейке третьей партии уступила более опытной итальянке

  • 11.08.2020 18:26
  • 768 просмотров
  • 5 комментариев
Месть за Ястремскую не удалась. Костюк проиграла Джорджи в Праге
© Jimmie48 Photography. Марта Костюк

Украинка Марта Костюк (№140 WTA) проиграла матч первого круга основной сетки на турнире международной серии в Праге.
 
18-летняя киевлянка, которая ранее успешно прошла отбор, в трех сетах уступила Камиле Джорджи из Италии (№71 WTA).
 
Прага. Первый круг
Марта Костюк (Украина) – Камила Джорджи (Италия) – 6:4, 2:6, 6:7(4)
 
В следующем раунде Джорджи сразится с третьей сеяной Элизой Мертенс.
 
Отметим, что ранее свой матч первого круга выиграла Леся Цуренко.
 
Напомним, на недавнем турнире в Палермо Джорджи одолела украинку Даяну Ястремскую, уйдя с двух матчболов.

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Владимир Клепач, Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    kollekciy
      kollekciy, 11.08.2020 19:02
    0
    Марта добре грала, боролась. Рік тому її на такі затяжні розіграші не вистачало терпіння і вона швидко помилялась. А сьогодні гідно трималась, не вистачило зовсім трохи удачі на брейк поінті в 8 геймі. Як я вже писав не пощастило з жеребом, інші варіанти як на мене були легші, а італійка зараз на ходу.
    Як для глядача мені не вистачало Мартиних вінерсів, можливо боїтся попадати в аут.
    Але гра є, якщо буде так триматися далі, та будуть турніри, скоро буде в сотні. Для кращих досягнень треба покращувати першу подачу, Ейси пропали, практично всі подачі суперниця спокійно переводила в довгу гру.
    Ссылка
    Александр Науменко
      Александр Науменко, 11.08.2020 18:40
    0
    С такой соперницей необходимо менять ритм игры, больше укороченных, а их как раз и не было. С возрастом прийдет.
    Ссылка
    Kanarejka
      Kanarejka, 11.08.2020 18:38
    +3
    Ястремська сама за себе помститься, ні секунди не сумніваюсь у цьому! Моя особиста думка, Марта була ближче сьогодні до перемоги над італійкою, ніж Даяна. Але "чуть чуть" не рахується....
    Ссылка
    Александр Науменко
      Александр Науменко, 11.08.2020 18:35
    +3
    Результат, почти зеркальное отражение матча Даяны. Полезный матч для взросления.
    Ссылка
    Elis
      Elis, 11.08.2020 18:33
    +1
    Мені не вистачило гостроти і різноманітності в грі Марти. Хоча видно, що багато викладалась і дуже хотіла цієї перемоги. Може, й емоції трохи затьмарили і не вистачило холодної голови. Але на тай-брейк Каміла зібралась, добре відіграла.
    Ссылка
    Kanarejka
      Kanarejka, 11.08.2020 18:38
    +3
    Ястремська сама за себе помститься, ні секунди не сумніваюсь у цьому! Моя особиста думка, Марта була ближче сьогодні до перемоги над італійкою, ніж Даяна. Але "чуть чуть" не рахується....
    Ссылка
    Александр Науменко
      Александр Науменко, 11.08.2020 18:35
    +3
    Результат, почти зеркальное отражение матча Даяны. Полезный матч для взросления.
    Ссылка
    Elis
      Elis, 11.08.2020 18:33
    +1
    Мені не вистачило гостроти і різноманітності в грі Марти. Хоча видно, що багато викладалась і дуже хотіла цієї перемоги. Може, й емоції трохи затьмарили і не вистачило холодної голови. Але на тай-брейк Каміла зібралась, добре відіграла.
    Ссылка
    kollekciy
      kollekciy, 11.08.2020 19:02
    0
    Марта добре грала, боролась. Рік тому її на такі затяжні розіграші не вистачало терпіння і вона швидко помилялась. А сьогодні гідно трималась, не вистачило зовсім трохи удачі на брейк поінті в 8 геймі. Як я вже писав не пощастило з жеребом, інші варіанти як на мене були легші, а італійка зараз на ходу.
    Як для глядача мені не вистачало Мартиних вінерсів, можливо боїтся попадати в аут.
    Але гра є, якщо буде так триматися далі, та будуть турніри, скоро буде в сотні. Для кращих досягнень треба покращувати першу подачу, Ейси пропали, практично всі подачі суперниця спокійно переводила в довгу гру.
    Ссылка
    Александр Науменко
      Александр Науменко, 11.08.2020 18:40
    0
    С такой соперницей необходимо менять ритм игры, больше укороченных, а их как раз и не было. С возрастом прийдет.
    Ссылка
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