Цуренко разобралась с первой ракеткой России на турнире в Праге

Украинка Леся Цуренко (№139 WTA) выиграла матч первого круга основной сетки на турнире международной серии в Праге.



Цуренко, стартовавшая в квалификации, одолела пятую сеяную Екатерину Александрову из России (№27 WTA), которая является самой высокорейтинговой теннисисткой своей страны.



Прага. Первый круг

Леся Цуренко (Украина) – Екатерина Александрова (Россия) – 6:2, 6:4



Отметим, что Леся прервала серию из восьми подряд поражений теннисисткам из топ-30. Последний раз она добывала такие победы еще во время Брисбена-2018, на тех соревнованиях таких выигрышей было три.



В следующем раунде Цуренко сыграет против Аны Богдан или Сторм Сандерс, которую в понедельник в финале квалификации обыграла Марта Костюк.