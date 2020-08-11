Цуренко разобралась с первой ракеткой России на турнире в Праге

Украинская теннисистка одержала победу в двух сетах

  • 11.08.2020 16:03
  • 526 просмотров
  • 2 комментария
Цуренко разобралась с первой ракеткой России на турнире в Праге
© Jimmie48 Photography. Леся Цуренко

Украинка Леся Цуренко (№139 WTA) выиграла матч первого круга основной сетки на турнире международной серии в Праге.
 
Цуренко, стартовавшая в квалификации, одолела пятую сеяную Екатерину Александрову из России (№27 WTA), которая является самой высокорейтинговой теннисисткой своей страны.
 
Прага. Первый круг
Леся Цуренко (Украина) – Екатерина Александрова (Россия) – 6:2, 6:4
 
Отметим, что Леся прервала серию из восьми подряд поражений теннисисткам из топ-30. Последний раз она добывала такие победы еще во время Брисбена-2018, на тех соревнованиях таких выигрышей было три.
 
В следующем раунде Цуренко сыграет против Аны Богдан или Сторм Сандерс, которую в понедельник в финале квалификации обыграла Марта Костюк.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Александр Науменко
      Александр Науменко, 11.08.2020 16:13
    0
    Сетка не плохая, дай бог и дерби увидим.
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 11.08.2020 16:06
    +2
    молодець !
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 11.08.2020 16:06
    +2
    молодець !
    Ссылка
    Александр Науменко
      Александр Науменко, 11.08.2020 16:13
    0
    Сетка не плохая, дай бог и дерби увидим.
    Ссылка
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