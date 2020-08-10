Вслед за Костюк. Цуренко тоже вышла в основу турнира в Праге

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№140 WTA) одержала непростую победу в финале квалификации грунтового турнира международной серии в Праге.
В матче за путевку в основной раунд Леся обыграла Магдалену Фрех из Польши (№174 WTA).
Прага. Финал квалификации
Леся Цуренко (Украина) – Магдалена Фрех (Польша) – 7:6(7), 7:6(2)
Ранее в основу вышла Марта Костюк, а Даяна Ястремская снялась с турнира.
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Владимир Клепач, Sport.ua
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