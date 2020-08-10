Вслед за Костюк. Цуренко тоже вышла в основу турнира в Праге

Леся в финале квалификации на двух тай-брейках обыграла Магдалену Фрех из Польши

  • 10.08.2020 15:07
  • 381 просмотр
  • 1 комментарий
Вслед за Костюк. Цуренко тоже вышла в основу турнира в Праге
© Twitter. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№140 WTA) одержала непростую победу в финале квалификации грунтового турнира международной серии в Праге.

В матче за путевку в основной раунд Леся обыграла Магдалену Фрех из Польши (№174 WTA).

Прага. Финал квалификации
Леся Цуренко (Украина) – Магдалена Фрех (Польша) – 7:6(7), 7:6(2)

Ранее в основу вышла Марта Костюк, а Даяна Ястремская снялась с турнира.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Владимир Клепач, Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    vv691
    online
      vv691, 10.08.2020 15:36
    +1
    хоть будет возможность пару игр посмотреть
    Ссылка
    vv691
    online
      vv691, 10.08.2020 15:36
    +1
    хоть будет возможность пару игр посмотреть
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности