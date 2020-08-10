Причина вас удивит. Ястремская снялась с турнира в Праге

Украинка не сможет сыграть на соревнованиях в Чехии

  • 10.08.2020 13:26
  • 1580 просмотров
  • 2 комментария
Причина вас удивит. Ястремская снялась с турнира в Праге
© Jimmie48 Photography. Даяна Ястремская

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№25 WTA) не сможет выступить на турнире международной серии в Праге.
 
20-летняя украинка не смогла выйти на матч первого круга против румынки Ирины Бегу (№82 WTA) по причине стоматологических проблем.
 
Ранее в финал квалификации вышла Марта Костюк

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Владимир Клепач, Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    vv691
    online
      vv691, 10.08.2020 13:54
    0
    ничего подлечит зубы и сразу станет хорошо играть оказыается что все дело в том что зуб ее болит
    Ссылка
    Vadim Rubik
    online
      Vadim Rubik, 10.08.2020 13:52
    -1
    А казав я про травму спины, а тут спецы тіпа одного з адмінів розписати яка ж бездарность Ястремска нічого життя її не учить.. Понаставляли мінусів, а насправді я виявився правим
    Ссылка
    vv691
    online
      vv691, 10.08.2020 13:54
    0
    ничего подлечит зубы и сразу станет хорошо играть оказыается что все дело в том что зуб ее болит
    Ссылка
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