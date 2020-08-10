Причина вас удивит. Ястремская снялась с турнира в Праге

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№25 WTA) не сможет выступить на турнире международной серии в Праге.
20-летняя украинка не смогла выйти на матч первого круга против румынки Ирины Бегу (№82 WTA) по причине стоматологических проблем.
Ранее в финал квалификации вышла Марта Костюк.
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Владимир Клепач, Sport.ua
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