Даяна Ястремская – Ирина Бегу. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире в Праге

  • 10.08.2020 09:42
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Даяна Ястремская – Ирина Бегу. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Jimmie48 Photography. Даяна Ястремская

В понедельник, 10 августа, вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№25 WTA) начнет борьбу на турнире международной серии в Праге.
 
В матче первого круга украинка, посеянная на соревнованиях под четвертым номером, сразится против Ирины Бегу из Румынии (№82 WTA).
 
Встреча состоится 2-м запуском на корте №10 после матча Шериф – Кунг. Ориентировочное время начала матча – 13:30 по Киеву.
 
Ранее девушки не встречались.
 
В следующем круге победительница матча сыграет против Алены Большовой из Испании или Фионы Ферро из Франции.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
 
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Источник — Sport.ua

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