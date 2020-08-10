Даяна Ястремская – Ирина Бегу. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В понедельник, 10 августа, вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№25 WTA) начнет борьбу на турнире международной серии в Праге.
В матче первого круга украинка, посеянная на соревнованиях под четвертым номером, сразится против Ирины Бегу из Румынии (№82 WTA).
Встреча состоится 2-м запуском на корте №10 после матча Шериф – Кунг. Ориентировочное время начала матча – 13:30 по Киеву.
Ранее девушки не встречались.
В следующем круге победительница матча сыграет против Алены Большовой из Испании или Фионы Ферро из Франции.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
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Источник — Sport.ua
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