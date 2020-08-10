Марта Костюк деклассировала Сторм Сандерс на пути в основу турнира в Праге

Украинка не отдала сопернице ни одного гейма

  • 10.08.2020 13:03
  • 982 просмотра
  • 12 комментариев
Марта Костюк деклассировала Сторм Сандерс на пути в основу турнира в Праге
© Jimmie48 Photography. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (№140 WTA) пробилась в основу грунтового турнира международной серии в Праге.

В финале квалификации 18-летняя киевлянка не оставила шансов австралийке Сторм Сандерс (№275 WTA).

Прага. Финал квалификации
Марта Костюк (Украина) – Сторм Сандерс (Австралия) – 6:0, 6:0

Отметим, что матч продолжался всего 48 минут.

Ранее Костюк обыграла Терезу Мартинцову из Чехии и Анну-Лену Фридзам из Германии.

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Владимир Клепач, Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
    Vadim Rubik
    online
      Vadim Rubik, 10.08.2020 13:58
    0
    Щодо Марти.. Її реальный рівень коли вона в настрої явно набагато вище, але характер і зловлена зірочка.. Поки сильно шкодить
    Ссылка
    Vadim Rubik
    online
      Vadim Rubik, 10.08.2020 13:57
    0
    Игорь Онищук, 10.08.2020 13:36
    зубная боль
    В неї є травма ше під час збору.. Просто побереглась
    Ссылка
    Vadim Rubik
    online
      Vadim Rubik, 10.08.2020 13:56
    0
    vital, 10.08.2020 13:24
    Марта молодець.
    Питання чому зняласьДаяна?
    Може на грунті недоцільно далі тренуватися, а краще вже готуватися на заході до шлему?
    Причина та, яку я і тобі писав ще після матчу з Джорджі
    Ссылка
    Vadim Rubik
    online
      Vadim Rubik, 10.08.2020 13:55
    0
    Sashamar, 10.08.2020 13:28
    Обігрувати з двома баранками суперницю такого рівня теж досвід. Позитивний.
    Хто знає чому знялася Даяна?
    Травма спини, яка була ще після збору в Одесі, в матчі з Камі відбулось шось типу запального процесу, більше знялась шоб по берегти себе
    Ссылка
    kollekciy
      kollekciy, 10.08.2020 13:38
    +2
    Марту з перемогою. Вона так впевнено не грала навіть з за тисячними Бергер та Дятловою. Мені цікаво як цій Сандерс могла програти Бонавентюр з якою Марта не могла справитися.
    Історичні дві баранки досягнуті.
    Ссылка
    Игорь Онищук
    online
      Игорь Онищук, 10.08.2020 13:36
    0
    зубная боль
    Ссылка
    Sashamar
    online
      Sashamar, 10.08.2020 13:28
    0
    Обігрувати з двома баранками суперницю такого рівня теж досвід. Позитивний.
    Хто знає чому знялася Даяна?
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 10.08.2020 13:25
    0
    vital, 10.08.2020 13:24
    Марта молодець.
    Питання чому зняласьДаяна?
    Може на грунті недоцільно далі тренуватися, а краще вже готуватися на заході до шлему?
    *на харді...
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 10.08.2020 13:24
    +2
    Марта молодець.
    Питання чому зняласьДаяна?
    Може на грунті недоцільно далі тренуватися, а краще вже готуватися на заході до шлему?
    Ссылка
    Александр Науменко
      Александр Науменко, 10.08.2020 13:13
    +1
    Далі, бажано Джорджи, щоб помститися за Даяну.
    Ссылка
    Александр Науменко
      Александр Науменко, 10.08.2020 13:08
    +3
    Навіть ні одного брейк-поінта не було!
    Ссылка
    Elis
      Elis, 10.08.2020 13:04
    +8
    Молодчина!
    Ссылка
    Elis
      Elis, 10.08.2020 13:04
    +8
    Молодчина!
    Ссылка
    Александр Науменко
      Александр Науменко, 10.08.2020 13:08
    +3
    Навіть ні одного брейк-поінта не було!
    Ссылка
    kollekciy
      kollekciy, 10.08.2020 13:38
    +2
    Марту з перемогою. Вона так впевнено не грала навіть з за тисячними Бергер та Дятловою. Мені цікаво як цій Сандерс могла програти Бонавентюр з якою Марта не могла справитися.
    Історичні дві баранки досягнуті.
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 10.08.2020 13:24
    +2
    Марта молодець.
    Питання чому зняласьДаяна?
    Може на грунті недоцільно далі тренуватися, а краще вже готуватися на заході до шлему?
    Ссылка
    Александр Науменко
      Александр Науменко, 10.08.2020 13:13
    +1
    Далі, бажано Джорджи, щоб помститися за Даяну.
    Ссылка
    Vadim Rubik
    online
      Vadim Rubik, 10.08.2020 13:58
    0
    Щодо Марти.. Її реальный рівень коли вона в настрої явно набагато вище, але характер і зловлена зірочка.. Поки сильно шкодить
    Ссылка
    Vadim Rubik
    online
      Vadim Rubik, 10.08.2020 13:57
    0
    Игорь Онищук, 10.08.2020 13:36
    зубная боль
    В неї є травма ше під час збору.. Просто побереглась
    Ссылка
    Vadim Rubik
    online
      Vadim Rubik, 10.08.2020 13:56
    0
    vital, 10.08.2020 13:24
    Марта молодець.
    Питання чому зняласьДаяна?
    Може на грунті недоцільно далі тренуватися, а краще вже готуватися на заході до шлему?
    Причина та, яку я і тобі писав ще після матчу з Джорджі
    Ссылка
    Vadim Rubik
    online
      Vadim Rubik, 10.08.2020 13:55
    0
    Sashamar, 10.08.2020 13:28
    Обігрувати з двома баранками суперницю такого рівня теж досвід. Позитивний.
    Хто знає чому знялася Даяна?
    Травма спини, яка була ще після збору в Одесі, в матчі з Камі відбулось шось типу запального процесу, більше знялась шоб по берегти себе
    Ссылка
    Игорь Онищук
    online
      Игорь Онищук, 10.08.2020 13:36
    0
    зубная боль
    Ссылка
    Sashamar
    online
      Sashamar, 10.08.2020 13:28
    0
    Обігрувати з двома баранками суперницю такого рівня теж досвід. Позитивний.
    Хто знає чому знялася Даяна?
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 10.08.2020 13:25
    0
    vital, 10.08.2020 13:24
    Марта молодець.
    Питання чому зняласьДаяна?
    Може на грунті недоцільно далі тренуватися, а краще вже готуватися на заході до шлему?
    *на харді...
    Ссылка
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