Марта Костюк деклассировала Сторм Сандерс на пути в основу турнира в Праге

Украинская теннисистка Марта Костюк (№140 WTA) пробилась в основу грунтового турнира международной серии в Праге.
В финале квалификации 18-летняя киевлянка не оставила шансов австралийке Сторм Сандерс (№275 WTA).
Прага. Финал квалификации
Марта Костюк (Украина) – Сторм Сандерс (Австралия) – 6:0, 6:0
Отметим, что матч продолжался всего 48 минут.
Ранее Костюк обыграла Терезу Мартинцову из Чехии и Анну-Лену Фридзам из Германии.
Владимир Клепач, Sport.ua
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Може на грунті недоцільно далі тренуватися, а краще вже готуватися на заході до шлему?
Хто знає чому знялася Даяна?
Історичні дві баранки досягнуті.
Хто знає чому знялася Даяна?
Питання чому зняласьДаяна?
Може на грунті недоцільно далі тренуватися, а краще вже готуватися на заході до шлему?
Питання чому зняласьДаяна?
Може на грунті недоцільно далі тренуватися, а краще вже готуватися на заході до шлему?
Історичні дві баранки досягнуті.
Питання чому зняласьДаяна?
Може на грунті недоцільно далі тренуватися, а краще вже готуватися на заході до шлему?
Питання чому зняласьДаяна?
Може на грунті недоцільно далі тренуватися, а краще вже готуватися на заході до шлему?
Хто знає чому знялася Даяна?
Хто знає чому знялася Даяна?
Питання чому зняласьДаяна?
Може на грунті недоцільно далі тренуватися, а краще вже готуватися на заході до шлему?
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