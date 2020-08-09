Прага. Марта Костюк вышла в финал квалификации

Украинка одержала вторую победу на турнире

  • 09.08.2020 13:48
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Прага. Марта Костюк вышла в финал квалификации
© Jimmie48 Photography. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (№141 WTA) победила во втором матче квалификации турнира в Праге. 18-летняя украинка обыграла чешку Терезу Мартинцову (№133 WTA).

Марта Костюк (Украина) - Тереза МАртинцова (Чехия) - 6:1, 2:6, 6:2

В финале квалификации Костюк сыграет с победительницей пары Джессика Малечкова - Шторм Сандерс.

Ранее другая украинка Леся Цуренко вышла во второй раунд квалификации.

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Максим Гаптар, Sport.ua

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