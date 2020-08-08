Прага. Цуренко стартовала с победы в квалификации турнира

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№139 WTA) победила в первом матче квалификации турнира в Праге. В первой игре 31-летняя украинка обыграла француженку Осеан Доден (№116 WTA).
Осеан Доден (Франция) - Леся Цуренко (Украина) - 3:6, 2:6
В полуфинале квалификации Леся Цуренко сыграет с чешкой Барборой Паличовой.
Также в квалификации турнира выступает Марта Костюк.
Ранее другая украинка Даяна Ястремская обыграла Осеан Доден на турнире в Палермо.
Максим Гаптар, Sport.ua
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