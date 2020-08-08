Прага. Цуренко стартовала с победы в квалификации турнира

Украинская теннисистка обыграла Осеан Доден

  • 08.08.2020 12:30
  • 433 просмотра
  • 2 комментария
Прага. Цуренко стартовала с победы в квалификации турнира
© Jimmie48 Photography. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№139 WTA) победила в первом матче квалификации турнира в Праге. В первой игре 31-летняя украинка обыграла француженку Осеан Доден (№116 WTA).

Осеан Доден (Франция) - Леся Цуренко (Украина) - 3:6, 2:6

В полуфинале квалификации Леся Цуренко сыграет с чешкой Барборой Паличовой.

Также в квалификации турнира выступает Марта Костюк.

Ранее другая украинка Даяна Ястремская обыграла Осеан Доден на турнире в Палермо.

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Максим Гаптар, Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Vadim Rubik
    online
      Vadim Rubik, 08.08.2020 13:44
    0
    Якось навіть надто легко
    Ссылка
    Kanarejka
      Kanarejka, 08.08.2020 13:03
    +1
    Мда, нарвалась Доден на українок
    Ссылка
    Kanarejka
      Kanarejka, 08.08.2020 13:03
    +1
    Мда, нарвалась Доден на українок
    Ссылка
    Vadim Rubik
    online
      Vadim Rubik, 08.08.2020 13:44
    0
    Якось навіть надто легко
    Ссылка
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