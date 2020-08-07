Палермо. Ястремская переиграла лаки-лузера на пути в 1/4 финала

Украинка вышла на Камилу Джорджи

  • 07.08.2020 02:02
  • 257 просмотров
  • 2 комментария
Палермо. Ястремская переиграла лаки-лузера на пути в 1/4 финала
© Jimmie48 Photography. Даяна Ястремская

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№25 WTA) продолжает борьбу на турнире международной серии в Палермо.
 
В матче второго круга украинка, посеянная на соревнованиях под седьмым номером, обыграла лаки-лузера Осеан Доден из Франции (№116 WTA).

Палермо. Второй круг
Даяна Ястремская (Украина) – Осеан Доден (Франция) – 6:2, 6:4

Старт матча был полностью за Ястремской. Она доминировала абсолютно во всех компонентах игры, а ее соперница, кажется, не понимала, где находится. У француженки абсолютно не шла игра, а Даяна расстреливала ее с удобных позиций, получалось очень точно. Более того, сегодня отлично работала подача. 11 эйсов против 2 двойных ошибок у Ястремской, даже сложно вспомнить, когда было что-то подобное. 

Уже в седьмом гейме первого сета Даяна выходила подавать на партию, но француженка сумела оформить свой первый брейк. Но по такой игре было ясно, что это скорее минутная слабость украинки, что она и доказала, взяв последующий гейм на приеме. Доден завершила сет нелепой двойной ошибкой, это было максимально по духу происходившего на корте.

Во второй партии Ястремская повела 2:0, впереди маячила разгромная победа, но ситуация резко изменилась. Осеан почему-то стала легко брать свои подачи, брейкпоинтами для украинки даже не пахло. И только в 10-м гейме удалось воплотить свое преимущество в еще один брейк, который и решил исход матча.

В следующем круге Ястремская сыграет против итальянки Камилы Джорджи.

Отметим, что это была вторая встреча теннисисток, в 2017-м году украинка проиграла на 100-тысячнике ITF. 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 07.08.2020 02:11
    0
    Копія завжди гірша за оригінал. Доден грає точно в стилі Даяни і є теж дуже нестабільною, але на більш низькому рівні. Звідси й результат. У Даяни з грою теж не дуже склалося, заважають все ті ж незбагненні провали на пару геймів. Але треба відзначити сьогодні її подачу. Більше десятка ейсів і всього пара подвійних.
    Далі ще одна схожа на Даяну італійка Джорджі. Та рухається по сітці зі значними труднощами. Прогнозувати в матчах таких суперниць щось важко. В кого полетить у конкретний день, той і переможе. Хоча на папері фавориткою буде саме Даяна.
    Ссылка
    Elis
      Elis, 07.08.2020 02:11
    +1
    З перемогою! 11 ейсів настріляла, молодчина! Але багато вирішальних очок віддавала, так грати не можна. Добре, що 2-сетовик, Камілу сьогодні добряче помучили в 3 сетах.
    Ссылка
    Elis
      Elis, 07.08.2020 02:11
    +1
    З перемогою! 11 ейсів настріляла, молодчина! Але багато вирішальних очок віддавала, так грати не можна. Добре, що 2-сетовик, Камілу сьогодні добряче помучили в 3 сетах.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 07.08.2020 02:11
    0
    Копія завжди гірша за оригінал. Доден грає точно в стилі Даяни і є теж дуже нестабільною, але на більш низькому рівні. Звідси й результат. У Даяни з грою теж не дуже склалося, заважають все ті ж незбагненні провали на пару геймів. Але треба відзначити сьогодні її подачу. Більше десятка ейсів і всього пара подвійних.
    Далі ще одна схожа на Даяну італійка Джорджі. Та рухається по сітці зі значними труднощами. Прогнозувати в матчах таких суперниць щось важко. В кого полетить у конкретний день, той і переможе. Хоча на папері фавориткою буде саме Даяна.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности