Палермо. Ястремская переиграла лаки-лузера на пути в 1/4 финала

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№25 WTA) продолжает борьбу на турнире международной серии в Палермо.



В матче второго круга украинка, посеянная на соревнованиях под седьмым номером, обыграла лаки-лузера Осеан Доден из Франции (№116 WTA).

Палермо. Второй круг

Даяна Ястремская (Украина) – Осеан Доден (Франция) – 6:2, 6:4

Старт матча был полностью за Ястремской. Она доминировала абсолютно во всех компонентах игры, а ее соперница, кажется, не понимала, где находится. У француженки абсолютно не шла игра, а Даяна расстреливала ее с удобных позиций, получалось очень точно. Более того, сегодня отлично работала подача. 11 эйсов против 2 двойных ошибок у Ястремской, даже сложно вспомнить, когда было что-то подобное.

Уже в седьмом гейме первого сета Даяна выходила подавать на партию, но француженка сумела оформить свой первый брейк. Но по такой игре было ясно, что это скорее минутная слабость украинки, что она и доказала, взяв последующий гейм на приеме. Доден завершила сет нелепой двойной ошибкой, это было максимально по духу происходившего на корте.

Во второй партии Ястремская повела 2:0, впереди маячила разгромная победа, но ситуация резко изменилась. Осеан почему-то стала легко брать свои подачи, брейкпоинтами для украинки даже не пахло. И только в 10-м гейме удалось воплотить свое преимущество в еще один брейк, который и решил исход матча.

В следующем круге Ястремская сыграет против итальянки Камилы Джорджи.

Отметим, что это была вторая встреча теннисисток, в 2017-м году украинка проиграла на 100-тысячнике ITF.