Прага. Костюк вышла во второй раунд квалификации

Украинская теннисистка Марта Костюк (№141 WTA) победила в первом матче квалификации турнира в Праге. В первой игре 18-летняя украинка обыграла француженку немку Анну-Лену Фридсам (№106 WTA)
Анна-Лена Фридсам (Германия) - Марта Костюк (Украина) - 2:6, 4:6
Во втором раунде квалификации Марта Костюк сыграет с чешкой Терезой Мартинцовой (№133 WTA).
Ранее другая украинка Леся Цуренко также вышла во второй раунд квалификации.
Максим Гаптар, Sport.ua
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