Прага. Костюк вышла во второй раунд квалификации

Украинка начала турнир с победы

  • 08.08.2020 14:33
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  • 1 комментарий
Прага. Костюк вышла во второй раунд квалификации
© ITF. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (№141 WTA) победила в первом матче квалификации турнира в Праге. В первой игре 18-летняя украинка обыграла француженку немку Анну-Лену Фридсам (№106 WTA)

Анна-Лена Фридсам (Германия) - Марта Костюк (Украина) - 2:6, 4:6

Во втором раунде квалификации Марта Костюк сыграет с чешкой Терезой Мартинцовой (№133 WTA).

Ранее другая украинка Леся Цуренко также вышла во второй раунд квалификации.

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Максим Гаптар, Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    sv_2000
      sv_2000, 08.08.2020 14:48
    +2
    Мда... Какой-то ступор напал на Марту во втором сете. Выигрывать 5:2 30:0 и довести до 5:4 0:40... Просто потрясающе))) Заснула что ли? А потом таки брейкануть и взять матч... Скучать с Мартой не приходится))
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    sv_2000
    online
      sv_2000, 08.08.2020 14:48
    +2
    Мда... Какой-то ступор напал на Марту во втором сете. Выигрывать 5:2 30:0 и довести до 5:4 0:40... Просто потрясающе))) Заснула что ли? А потом таки брейкануть и взять матч... Скучать с Мартой не приходится))
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