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Лига чемпионов
16 августа 2022, 12:17 | Обновлено 16 августа 2022, 12:40
1078
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Бенфика 2022/23: новый тренер, новый стиль, пока что не новый Яремчук

Sport.ua – о трансформациях «орлов» после их последней встречи с «Динамо»

16 августа 2022, 12:17 | Обновлено 16 августа 2022, 12:40
1078
1
Бенфика 2022/23: новый тренер, новый стиль, пока что не новый Яремчук
Getty Images/Global Images Ukraine

Очередной приход Жорже Жезуша в «Бенфику» не увенчался успехом. Несмотря на то, что под руководством живого классика португальского тренерского цеха «орлы» вышли в плей-офф чемпионской Лиги прошлого сезона, оставив за бортом своей группы не только наше «Динамо», но и знаменитую «Барселону», еще далеко до завершения минувшего чемпионата (в декабре) Жезусу указали на дверь. Не в первую очередь потому, что во внутреннем первенстве лиссабонцы оказались неконкурентными: за первое место они так и не задекларировали борьбу, заняв итоговое лишь третье место. Отрыв от финишировавшего первым «Порту» более чем серьезный – 17 очков. Амбиции клубного руководства простирались куда дальше.

Вместо Жезуса сезон во главе «орлов» заканчивал Вериссимо. Изменить кардинально ситуацию у Нелсона не было ни времени, ни возможности. Он был обычным временщиком. И в конце мая у «Бенфики» появился новый наставник – Рогер Шмидт.

Немецкий тренер, подписавший с лиссабонским клубом двухлетний контракт, заявил, что «очень горд возглавить такой великий клуб», и что «приложит все свои энергию и опыт, чтобы добиться успеха».

Откровенно говоря, назначение Шмидта в «Бенфику» вызвало, как минимум, вопросы к клубному руководству «орлов». Потому что на первый взгляд (да и не только на первый) это назначение кажется, как минимум, странным.

Странным потому, что на своем предыдущем рабочем месте немецкий наставник не запомнился чем-то особенным. Шмидт был призван в нидерландский ПСВ для того, чтобы не только навязать борьбу за чемпионство «Аяксу», но и отвоевать у амстердамцев чемпионскую корону. К сожалению для герра Рогера, удалось только навязать борьбу. Но с трофеями негусто: лишь Кубок и Суперкубок Нидерландов. Вожделенное «золото» завоевать так и не удалось.

Getty Images/Global Images Ukraine. Рогер Шмидт вносит коррективы в игру

Единственно место, где Шмидту удалось стать чемпионом – австрийский «Зальцбург», который он тренировал в сезоне 2013/14. С тех пор у него было много попыток, но результат неизменный: он не оправдывал, по большому счету, возложенных на него надежд.

Но в «Бенфике», похоже, решили, что главное – чтобы команда показывала яркую, атакующую игру, а результаты – когда-то придут. Вот что касается игры как таковой, то команды Шмидта практически всегда исповедовали искрометный футбол. В начале «десятых» его «Байер» влюбил в себя всю Германию, настолько зрелищной была та команда. Да и ПСВ под руководством Рогера показывал «вкусный» футбол. Однако, повторюсь, высокими результатами и не пахло. Может, в «Бенфике» наконец-то прорвет?

***

Сезон 2022/2023 «Бенфика» начала удачно. Лиссабонцы в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов не заметили датский «Мидтьюллан», победив оппонента с общим счетом 7:2.

Успешно стартовала команда Шмидта и в новом чемпионате Португалии. После двух туров «орлы» - среди лидеров: максимум очков и отличная разница забитых и пропущенных мячей (5:0).

Уже по этим трем официальным поединкам болельщики, да и специалисты тоже, отмечают структурные изменения, произошедшие с «орлами». Команда смотрится очень агрессивно в атаке, чего в таком количестве не было в прошлом сезоне. Шмидта-тренера всегда отличало умение выстраивать очень высокий, агрессивный прессинг. Когда-то его «Байер» был образцовой командой в этом плане. Похоже, свой «Байер» он теперь хочет построить и в «Бенфике».

Однако не только высоким прессингом отличается нынешняя «Бенфика». Раньше, то есть, еще в прошлом сезоне, лиссабонская команда старалась играть более просто, «танцевала» от соперника, выискивая у него слабые места, и давила на них. Ежели соперник был примерно равный, то сразу возникали сложности. Очень часто в таких случаях команда играла на контратаках.

Сейчас многое поменялось. В обоих поединках против «Мидтьюллана» лиссабонцы играли первым номером, с позиции силы. Владение мячом местами достигало 80 процентов. Причем команда старается контролировать не только мяч, но и ситуацию. Многие отмечают отличную игру на флангах, умение создавать преимущество через грамотные и своевременные перемещения игроков. Такой себе аналог «разумного хаоса».

Можно при желании утверждать, что при этом голевые ситуации «Бенфика» создает достаточно прямолинейно – после передач с флангов и стандартов, однако такая стандартность, уж извините за тавтологию, приносит результат: команда много забивает. Примечательно, что на межсезонных сборах «орлы» приятно удивили высокой результативностью на фоне очень крепких оппонентов. Английским «Ньюкаслу» и «Фулхэму» они забили три и пять мячей соответственно, «Ницце» - тоже три, «Жироне» - четыре.

В общем, нынешняя «Бенфика» - это очень грозная сила. И динамовцам с таким соперником однозначно будет несладко. Даже несмотря на то, что определенные проблемы команды в защите никуда не девались.

***

В летнее межсезонье «Бенфика» поменялась не только стилистически, но и кадрово. Мы все уже как-то привыкли, что лиссабонские «орлы» - своего рода мастерская не только по «производству», но и по продаже талантов. Вот и нынешним летом клуб продал за сумасшедшие деньги очередного своего бриллианта.

Дарвин Нуньес, лучший футболист Португалии прошлого сезона, ушел из «Бенфики» в «Ливерпуль» за 75 миллионов евро. Еще 25 миллионов лиссабонцы получат от мерсисайдцев за уругвайского бомбардира в качестве бонусов.

Еще один форвард покинул «Да Луж» и отбыл в годичную аренду в «Галатасарай». Речь идет о Сеферовиче. Так что, казалось бы, дорога к основному составу для нашего Яремчука расчищена. Но не так все просто. О чем ниже.

Из существенных потерь можно назвать уход из клуба еще четырех исполнителей: Эвертона (перешел в «Фламенго»), Жоты («Селтик»), Фернандеса («Бешикташ») и Пицци («Аль-Вахда»).

Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Нерес

Однако «Бенфика» успела не только продавать свой «ликвид», но и пополнилась квалифицированными кадрами. Из нашего «Шахтера» пришел бразилец Нерес, успевший себя показать во всей красе в игре с «Мидтьюлланом». В «Ривер Плейт» купили Энцо Фернандеса, а в «Коринтианса» - Жоао Виктора.

В целом, «орлы» в нынешнее межсезонье потратились на новых игроков почти на 47 млн евро. Хотя их доход куда выше – порядка 115 миллионов.

Теперь о Яремчуке. Ни при Жезусе, ни при Вериссимо форвард сборной Украины не был основным в «Бенфике». Хотя свое игровое время получал регулярно. После ухода Нуньеса и Сеферовича казалось, что теперь-то Роман наконец станет системообразующим игроком «орлов». Однако и в матчах квалифайна ЛЧ, и в стартовых поединках чемпионата Португалии Шмидт делал ставку на атакующее трио Нерес – Рамуш – Силва. Яремчук тоже получал свое игровое время. Но не так много, как ему хотелось бы.

Ситуация может поменяться после того, как «Бенфика» расстанется с еще одним своим нападающим: на Рамуша очень много претендентов. Ежели по каким-то причинам этого не произойдет, Роману придется выиграть серьезную конкурентную борьбу за место под солнцем.

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Валерий Василенко
Валерий Василенко Sport.ua
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_ Moore
з високим пресингом (щоправда, у виконанні Штурма) Динамо в цьому сезоні вже зустрічалося, це для наших новиною не стане. Щоправда, треба буде подивитись на якість у виконанні обох команд.
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