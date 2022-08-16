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16 августа 2022, 11:11 | Обновлено 16 августа 2022, 11:17
2072
0

«Я тебя запомнил»: Васильков рассказал, как путин пригрозил Андрею Шевченко

Забавная история из далекого прошлого

16 августа 2022, 11:11 | Обновлено 16 августа 2022, 11:17
2072
0
«Я тебя запомнил»: Васильков рассказал, как путин пригрозил Андрею Шевченко
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Бывший пресс-атташе Андрея Шевченко в сборной Украины Николай Васильков рассказал, как президент российской федерации владимир путин познакомился с легендой украинского футбола.

«путин тогда еще не был президентом, а был Премьер-министром. После матча россия – Украина в 1999 году он подарил игрокам часы, а также подошел к Шеве и сказал: «Я тебя запомнил». Тогда это звучало просто так, что он не интересуется футболом, а Шевченко известный футболист. А сейчас это звучит как угроза из прошлого», - сказал Васильков.

Напомним, матч квалификации Евро-2000 россия – Украина (1:1) состоялся 9 октября 1999 года. Благодаря этому результату команда Йожефа Сабо вырвала путевку в плей-офф отбора, где проиграла Словении.

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Николай Васильков Владимир Путин (х..ло) Андрей Шевченко
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Источник Пряма червона
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