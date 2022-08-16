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  4. УПЛ перенесла матчи Динамо и Днепра-1 в 1-м туре нового сезона
Украина. Премьер лига
16 августа 2022, 15:30 |
1458
4

УПЛ перенесла матчи Динамо и Днепра-1 в 1-м туре нового сезона

Команды заняты в еврокубках

16 августа 2022, 15:30 |
1458
4
УПЛ перенесла матчи Динамо и Днепра-1 в 1-м туре нового сезона
upl.ua

УПЛ опубликовала даты и время матчей чемпионата Украины в 1-м туре нового сезона. «Динамо» и «Днепр-1» из-за квалификации еврокубков свои встречи тура проведут в ноябре.

«Динамо» 23 августа сыграет ответный матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов против «Бенфики», а «Днепр-1» 25 августа проведет ответный матч плей-офф квалификации Лиги Европы против АЕКа.

1-й тур

23 августа

Шахтер - Металлист 1925 13:00

Заря - Ворскла 15:00

Черноморец - Верес 15:00

Колос - Кривбасс 17:00

24 августа

Минай - Львов 13:00

Рух - Металлист 15:00

16 ноября

Ингулец - Динамо

Днепр-1 - Александрия

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Источник УПЛ
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veter
Как европейцы играют без переносов между матчами Лиг?
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