УПЛ перенесла матчи Динамо и Днепра-1 в 1-м туре нового сезона

УПЛ опубликовала даты и время матчей чемпионата Украины в 1-м туре нового сезона. «Динамо» и «Днепр-1» из-за квалификации еврокубков свои встречи тура проведут в ноябре.

«Динамо» 23 августа сыграет ответный матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов против «Бенфики», а «Днепр-1» 25 августа проведет ответный матч плей-офф квалификации Лиги Европы против АЕКа.

1-й тур

23 августа

Шахтер - Металлист 1925 13:00

Заря - Ворскла 15:00

Черноморец - Верес 15:00

Колос - Кривбасс 17:00

24 августа

Минай - Львов 13:00

Рух - Металлист 15:00

16 ноября

Ингулец - Динамо

Днепр-1 - Александрия