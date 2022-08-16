УПЛ перенесла матчи Динамо и Днепра-1 в 1-м туре нового сезона
Команды заняты в еврокубках
УПЛ опубликовала даты и время матчей чемпионата Украины в 1-м туре нового сезона. «Динамо» и «Днепр-1» из-за квалификации еврокубков свои встречи тура проведут в ноябре.
«Динамо» 23 августа сыграет ответный матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов против «Бенфики», а «Днепр-1» 25 августа проведет ответный матч плей-офф квалификации Лиги Европы против АЕКа.
1-й тур
23 августа
Шахтер - Металлист 1925 13:00
Заря - Ворскла 15:00
Черноморец - Верес 15:00
Колос - Кривбасс 17:00
24 августа
Минай - Львов 13:00
Рух - Металлист 15:00
16 ноября
Ингулец - Динамо
Днепр-1 - Александрия
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