WTA16 августа 2022, 19:06 | Обновлено 16 августа 2022, 19:08
1205
7
Калинина без шансов проиграла Мертенс в основной сетке турнира в Цинциннати
Ангелина не смогла пробиться дальше
16 августа 2022, 19:06 | Обновлено 16 августа 2022, 19:08
1205
7
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№53 WTA) завершила борьбу в рамках хардового турнира WTA 1000 в Цинциннати.
В первом круге основы украинка, которая преодолела квалификацию, проиграла Элизе Мертенс из Бельгии (№33 WTA).
Цинциннати. Первый круг
Ангелина Калинина (Украина) – Элиза Мертенс (Бельгия) – 1:6, 1:6
Это была вторая встреча теннисисток, Ангелина снова проиграла.
Мертенс в следующем круге сыграет против Каролины Плишковой (№17 WTA) или Винус Уильямс (№1500 WTA).
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Комментарии 7
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Геля сегодня откатала просто бездарно. Как говорится, на отъ%бись...
таке враження,що Геля грала з гирями на ногах
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В одну лузу,ще такого розгрому не було,напевно сонце в голову й?бнуло.
Мав "задоволення" подивитися трохи цей кошмар... У Калініної "ці дні" походу, тому що настільки бездарно грати в більш-менш адекватному стані просто неможливо. У жінок таке буває на жаль (чи на щастя )...
так ВОНА ГРАЛА ПЕРШІ ІГРИ НА ТРАВІ. НЕ ПОВЕЗЛО КРУТИХ .САЧКО ТРОХИ НЕ ПЕРЕМІГ 92 ПО РЕЙТИНГУ.а міг! ЛИШЕ МАРЧЕНКО НАРЕШТІ ВИГРАВ .
Здається, вона ще й травму не до кінця вилікувала
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