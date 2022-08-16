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  4. Калинина без шансов проиграла Мертенс в основной сетке турнира в Цинциннати
WTA
16 августа 2022, 19:06 | Обновлено 16 августа 2022, 19:08
1205
7

Калинина без шансов проиграла Мертенс в основной сетке турнира в Цинциннати

Ангелина не смогла пробиться дальше

16 августа 2022, 19:06 | Обновлено 16 августа 2022, 19:08
1205
7
Калинина без шансов проиграла Мертенс в основной сетке турнира в Цинциннати
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№53 WTA) завершила борьбу в рамках хардового турнира WTA 1000 в Цинциннати.

В первом круге основы украинка, которая преодолела квалификацию, проиграла Элизе Мертенс из Бельгии (№33 WTA).

Цинциннати. Первый круг
Ангелина Калинина (Украина) – Элиза Мертенс (Бельгия) – 1:6, 1:6

Это была вторая встреча теннисисток, Ангелина снова проиграла.

Мертенс в следующем круге сыграет против Каролины Плишковой (№17 WTA) или Винус Уильямс (№1500 WTA).

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WTA Цинциннати Ангелина Калинина Элиза Мертенс
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Источник Sport.ua
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Комментарии 7
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Alehandro
Геля сегодня откатала просто бездарно. Как говорится, на отъ%бись...
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+2
Александр Ад
таке враження,що  Геля грала з гирями на ногах
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+1
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igor semenyk
В одну лузу,ще такого розгрому не було,напевно сонце в голову й?бнуло.
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+1
Обсервер Влад
Мав "задоволення" подивитися трохи цей кошмар... У Калініної "ці дні" походу, тому що настільки бездарно грати в більш-менш адекватному стані просто неможливо. У жінок таке буває на жаль (чи на щастя )...
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0
Володимир Коваленко
так ВОНА ГРАЛА ПЕРШІ ІГРИ НА ТРАВІ. НЕ ПОВЕЗЛО КРУТИХ .САЧКО ТРОХИ НЕ ПЕРЕМІГ 92 ПО РЕЙТИНГУ.а міг! ЛИШЕ МАРЧЕНКО НАРЕШТІ ВИГРАВ .
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-1
Sashamar
Здається, вона ще й травму не до кінця вилікувала
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-1
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