Калинина без шансов проиграла Мертенс в основной сетке турнира в Цинциннати

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№53 WTA) завершила борьбу в рамках хардового турнира WTA 1000 в Цинциннати.

В первом круге основы украинка, которая преодолела квалификацию, проиграла Элизе Мертенс из Бельгии (№33 WTA).

Цинциннати. Первый круг

Ангелина Калинина (Украина) – Элиза Мертенс (Бельгия) – 1:6, 1:6

Это была вторая встреча теннисисток, Ангелина снова проиграла.

Мертенс в следующем круге сыграет против Каролины Плишковой (№17 WTA) или Винус Уильямс (№1500 WTA).