Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мудрика хочет подписать французский клуб, Супряга переел круассанов
Другие новости
02 августа 2022, 05:55 |
215
0

Мудрика хочет подписать французский клуб, Супряга переел круассанов

Главные новости за 1 августа на Sport.ua

02 августа 2022, 05:55 |
215
0
Мудрика хочет подписать французский клуб, Супряга переел круассанов
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 1 августа.

1. Их осталось четверо. Футболисты Шахтера, игравшие на Донбасс Арене. Последний легионер, помнивший родной для «горняков» газон, покидает клуб…

2. Зубков выразил желание покинуть Ференцварош, который тренирует Черчесов. Украинский легионер венгерского клуба не против продолжить карьеру в другой команде.

3. На Мудрика появился претендент во Франции. В услугах хавбека «Шахтера» заинтересована «Ницца».

4. Наши за границей: дебют Ордеца, гол Рудницкого, сухой матч Крынского. Следим за выступлениями украинских футболистов в топовых европейских чемпионатах.

5. Владельцы Манчестер Сити хотят купить клуб в Бразилии. Переговоры о приобретении контрольного пакета акций клуба «Байя» уже в процессе.

6. Источник: Коваленко подписал полноценный контракт со Специей на 3 года. Виктор в этом клубе из Италии провел весь минувший сезон на правах аренды.

7. Топ-5 звезд UFC, которым не стоило возвращаться в октагон. Обозреватель Sport.ua – о бойцах, которые не смогли вовремя уйти.

8. У него 5 лишних кг! Карьера Супряги может пойти под откос из-за круассанов. Журналист Игорь Бурбас рассказал о ситуации с форвардом «Динамо».

9. Не только Setanta. Известно, какие каналы покажут матчи Динамо и Штурма. На «2+2» этот матч можно будет увидеть с задержкой в 15 минут.

10. Рейтинг WTA. Катерина Байндл поднялась на 56 позиций. Мария Боузкова повторила личный рекорд, Каролин Гарсия приблизилась к топ-30.

По теме:
Исмаили покинул Шахтер, Монзуль судила финал, ПСЖ взял трофей, Вида в АЕК
Ничья Шахтера, победа Деревянченко, трофеи Ливерпуля и Баварии
Динамо уступило Эвертону, Вербич перешел в Панатинаикос, победы шахматистов
главные новости
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

5 клубов УПЛ хотят играть матчи в своих городах
Футбол | 01 августа 2022, 16:24 10
5 клубов УПЛ хотят играть матчи в своих городах
5 клубов УПЛ хотят играть матчи в своих городах

Сезон стартует уже 23 августа

Металлист 1925 – ФСК Мариуполь – 3:0. Видео голов и обзор матча
Футбол | 02 августа 2022, 03:03 0
Металлист 1925 – ФСК Мариуполь – 3:0. Видео голов и обзор матча
Металлист 1925 – ФСК Мариуполь – 3:0. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча

Не только Setanta. Известно, какие каналы покажут матчи Динамо и Штурма
Футбол | 01.08.2022, 14:13
Не только Setanta. Известно, какие каналы покажут матчи Динамо и Штурма
Не только Setanta. Известно, какие каналы покажут матчи Динамо и Штурма
Стало известно, сколько времени Супряга пропустит из-за травмы и операции
Футбол | 01.08.2022, 23:35
Стало известно, сколько времени Супряга пропустит из-за травмы и операции
Стало известно, сколько времени Супряга пропустит из-за травмы и операции
Это топчик! Футболистка из Англии сняла футболку на радостях, при Монзуль
Футбол | 01.08.2022, 06:45
Это топчик! Футболистка из Англии сняла футболку на радостях, при Монзуль
Это топчик! Футболистка из Англии сняла футболку на радостях, при Монзуль
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
На шахматной Олимпиаде Украина не смогла обыграть Кубу. Кто подвел команду?
На шахматной Олимпиаде Украина не смогла обыграть Кубу. Кто подвел команду?
31.07.2022, 22:40
Другие виды
Посол Украины в Турции: «Благодарен Фенербахче за объяснения»
Посол Украины в Турции: «Благодарен Фенербахче за объяснения»
31.07.2022, 18:42 15
Футбол
Стало известно, кто будет претендовать на права трансляций УПЛ
Стало известно, кто будет претендовать на права трансляций УПЛ
31.07.2022, 12:18 7
Футбол
Деревянченко не претендует на титулы и выйдет на бой с Конли без давления
Деревянченко не претендует на титулы и выйдет на бой с Конли без давления
31.07.2022, 02:25
Бокс
Закрыл серию из трех поражений! Деревянченко победил Конли по очкам
Закрыл серию из трех поражений! Деревянченко победил Конли по очкам
31.07.2022, 03:30 1
Бокс
ВИДЕО. Украинец Потеря дебютировал в UFC с поражения от румынского бойца
ВИДЕО. Украинец Потеря дебютировал в UFC с поражения от румынского бойца
31.07.2022, 02:00 2
MMA
Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты
Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты
01.08.2022, 07:00 2
Футбол
Их осталось четверо. Футболисты Шахтера, игравшие на Донбасс Арене
Их осталось четверо. Футболисты Шахтера, игравшие на Донбасс Арене
01.08.2022, 12:38 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем