Мудрика хочет подписать французский клуб, Супряга переел круассанов

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 1 августа.

1. Их осталось четверо. Футболисты Шахтера, игравшие на Донбасс Арене. Последний легионер, помнивший родной для «горняков» газон, покидает клуб…

2. Зубков выразил желание покинуть Ференцварош, который тренирует Черчесов. Украинский легионер венгерского клуба не против продолжить карьеру в другой команде.

3. На Мудрика появился претендент во Франции. В услугах хавбека «Шахтера» заинтересована «Ницца».

4. Наши за границей: дебют Ордеца, гол Рудницкого, сухой матч Крынского. Следим за выступлениями украинских футболистов в топовых европейских чемпионатах.

5. Владельцы Манчестер Сити хотят купить клуб в Бразилии. Переговоры о приобретении контрольного пакета акций клуба «Байя» уже в процессе.

6. Источник: Коваленко подписал полноценный контракт со Специей на 3 года. Виктор в этом клубе из Италии провел весь минувший сезон на правах аренды.

7. Топ-5 звезд UFC, которым не стоило возвращаться в октагон. Обозреватель Sport.ua – о бойцах, которые не смогли вовремя уйти.

8. У него 5 лишних кг! Карьера Супряги может пойти под откос из-за круассанов. Журналист Игорь Бурбас рассказал о ситуации с форвардом «Динамо».

9. Не только Setanta. Известно, какие каналы покажут матчи Динамо и Штурма. На «2+2» этот матч можно будет увидеть с задержкой в 15 минут.

10. Рейтинг WTA. Катерина Байндл поднялась на 56 позиций. Мария Боузкова повторила личный рекорд, Каролин Гарсия приблизилась к топ-30.