Наши за границей: дебют Ордеца, гол Рудницкого, сухой матч Крынского

В минувший уик-энд состоялись матчи европейских чемпионатов. Наше внимание было приковано к командам, за которые выступают украинские легионеры.

Украинский защитник Иван Ордец дебютировал за немецкий «Бохум». В матче первого раунда Кубка Германии «Бохум» на выезде обыграл берлинскую «Викторию» со счетом 3:0. Экс-защитник сборной Украины вышел в основном составе и был заменен на 71-й минуте поединка.

Во второй лиге чемпионата Чехии украинец Павел Рудницкий, выступающий за «Варнсдорф», в матче первого тура против «Опавы» (3:1) отличился забитым мячом. Опытный хавбек забил гол в ворота соперников в середине первого тайма. После первого тура команда украинца занимает третье место во втором по силе дивизионе Чехии.

На «ноль» отстоял голкипер «Простейова» Владимир Крынский. Экс-вратарь донецкого «Олимпика» и «Ингульца» дебютировал за чешский клуб в выездном матче против деблеров пражской «Славии» (0:1).

С результатами других украинских легионеров вы можете ознакомиться в таблице.

***

В третьей колонке таблицы приведены два матча: последний сыгранный и предстоящий. В четвертой колонке указана статысячтика за сезон – число матчей, голов и ассистов в каждом турнире, где участвует команда футболиста. Первая цифра – количество сыгранных поединков, далее в скобках число забитых мячей и голевых передач соответственно.

Ч – Чемпионат

К – Кубок

СК – Суперкубок

КЛ – Кубок лиги

ЛЧ – Лига чемпионов

ЛЕ – Лига Европы

В – всего