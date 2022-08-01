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01 августа 2022, 11:33 | Обновлено 01 августа 2022, 12:29
823
9

Наши за границей: дебют Ордеца, гол Рудницкого, сухой матч Крынского

Следим за выступлениями украинских футболистов в топовых европейских чемпионатах

01 августа 2022, 11:33 | Обновлено 01 августа 2022, 12:29
823
9
Наши за границей: дебют Ордеца, гол Рудницкого, сухой матч Крынского
Getty Images/Global Images Ukraine. Иван Ордец

В минувший уик-энд состоялись матчи европейских чемпионатов. Наше внимание было приковано к командам, за которые выступают украинские легионеры.

Украинский защитник Иван Ордец дебютировал за немецкий «Бохум». В матче первого раунда Кубка Германии «Бохум» на выезде обыграл берлинскую «Викторию» со счетом 3:0. Экс-защитник сборной Украины вышел в основном составе и был заменен на 71-й минуте поединка.

Во второй лиге чемпионата Чехии украинец Павел Рудницкий, выступающий за «Варнсдорф», в матче первого тура против «Опавы» (3:1) отличился забитым мячом. Опытный хавбек забил гол в ворота соперников в середине первого тайма. После первого тура команда украинца занимает третье место во втором по силе дивизионе Чехии.

На «ноль» отстоял голкипер «Простейова» Владимир Крынский. Экс-вратарь донецкого «Олимпика» и «Ингульца» дебютировал за чешский клуб в выездном матче против деблеров пражской «Славии» (0:1).

С результатами других украинских легионеров вы можете ознакомиться в таблице.

***

В третьей колонке таблицы приведены два матча: последний сыгранный и предстоящий. В четвертой колонке указана статысячтика за сезон – число матчей, голов и ассистов в каждом турнире, где участвует команда футболиста. Первая цифра – количество сыгранных поединков, далее в скобках число забитых мячей и голевых передач соответственно.

  • Ч – Чемпионат
  • К – Кубок
  • СК – Суперкубок
  • КЛ – Кубок лиги
  • ЛЧ – Лига чемпионов
  • ЛЕ – Лига Европы
  • В – всего
Футболист Клуб Последние матчи Статистика (за сезон)
 Англия (Премьер-лига)

Александр Зинченко

левый защитник

15.12.1996 (25 лет)

25 млн евро

 

Арсенал

1 тур (05.08) Кристал Пелас – Арсенал

2 тур (13.08) Арсенал – Лестер

Ч: 0 (0+0)

В: 0 (0+0)

Виталий Миколенко

левый защитник

29.05.1999 (23 года)

18 млн евро

 

Эвертон

1 тур (06.08) Эвертон – Челси

2 тур (13.08) Астон Вилла – Эвертон

Ч: 0 (0+0)

В: 0 (0+0)
 Бельгия (Лига Жупиле)

Эдуард Соболь

левый защитник

20.04.1995 (27 лет)

3,2 млн евро

Брюгге

1 тур (24.07) Брюгге – Генк – 3:2

(вышел на замену на 61 мин)

2 тур (31.07) Эйпен – Брюгге – 2:1

(сыграл 77 мин)

Ч: 2 (0+0)

В: 2 (0+0)

Александр Драмбаев

левый защитник

21.04.2001 (21 год)

200 тысяч евро

Зюльте-Варегем

1 тур (23.07) Зюльте-Варегем – Буссю Дур – 2:0

(сыграл 83 мин)

2 тур (31.07) Антверпен – Зюльте-Варегем – 1:0

(сыграл весь матч)

Ч: 2 (0+0)

В: 2 (0+0)

Николай Кухаревич

центр-форвард

01.07.2001 (21 год)

400 тысяч евро

Левен

1 тур (23.07) Кортрейк – Левен – 0:2

(вышел на замену на 63 мин)

2 тур (30.07) Левен – Вестерло – 2:0

(вышел на замену на 90+2 мин)

Ч: 2 (0+0)

В: 2 (0+0)

Марьян Швед

правый вингер

16.07.1997 (25 лет)

900 тысяч евро

Мехелен

1 тур (24.07) Мехелен – Антверпен – 0:2

(сыграл весь матч)

2 тур (30.07) Остенде – Мехелен – 2:1

(сыграл весь матч, получил жк)

Ч: 2 (0+0)

В: 2 (0+0)
 Греция (Суперлига)

Дмитрий Чигринский

центральный защитник

07.11.1986 (35 лет)

250 тысяч евро

Ионикос

1 тур (20.08) Панатинаикос – Ионикос

2 тур (27.08) Ионикос – Левадиакос

  
 Испания (Примера)

Андрей Лунин

голкипер

11.02.1999 (23 года)

2,5 млн евро

Реал

Суперкубок УЕФА (10.08) Реал – Айнтрахт

1 тур (14.08) Альмерия – Реал

  
 Испания (Сегунда)

Василий Кравец

левый защитник

20.08.1997 (24 года)

1 млн евро

Леганес

1 тур (14.08) Леганес – Алавес

2 тур (21.08) Овьедо – Леганес

  

Орест Лебеденко

левый защитник

23.09.1998 (23 года)

500 тысяч евро

Луго

1 тур (14.08) Луго – Альбасете

2 тур (21.08) Тенерифе – Луго

  
 Италия (Серия А)

Руслан Малиновский

атакующий хавбек

04.05.1993 (29 лет)

28 млн евро

Аталанта

1 тур (13.08) Сампдория – Аталанта

2 тур (21.08) Аталанта – Милан

  

Виктор Коваленко

атакующий хавбек

14.02.1996 (26 лет)

3 млн евро

Аталанта

1 тур (13.08) Сампдория – Аталанта

2 тур (21.08) Аталанта – Милан

  
 Италия (Серия В)

Артем Онищенко

центральный хавбек

22.05.2003 (19 лет)

10 тысяч евро

Перуджа

Кубок 1 раунд (05.08) Кальяри – Перуджа

1 тур (13.08) Палермо – Перуджа

  
 Германия (Бундеслига)

Иван Ордец

центральный защитник

08.07.1992 (30 лет)

5 млн евро

Бохум

Кубок 1 раунд (30.07) Виктория – Бохум – 0:3

(сыграл 71 мин)

1 тур (06.08) Бохум – Майнц

К: 1 (0+0)

В: 1 (0+0)
 Норвегия (Элитесериен)

Юрий Яковенко

центр-форвард

03.09.1993 (28 лет)

200 тысяч евро

Гам-Кам

15 тур (23.07) Стремсгодсет – Гам-Кам – 1:1

(вышел на замену на 73 мин, жк)

16 тур (30.07) Гам-Кам – Кристиансунн – 0:1

(вышел на замену на 64 мин)

Ч: 10 (1+0)

К: 1 (0+0)

В: 11 (1+0)
 Португалия (Примейра)

Роман Яремчук

центр-форвард

27.11.1995 (26 лет)

15 млн евро

Бенфика

ЛЧ Q3 (02.08) Бенфика – Мидтьюлланн

1 тур (05.08) Бенфика – Арока

  

Богдан Милованов

правый защитник

19.04.1998 (24 года)

600 тысяч евро

Арока

 

1 тур (05.08) Бенфика – Арока

2 тур (15.08) Арока – Висенте

  
 Турция (Суперлига)

Ярослав Ракицкий

центральный защитник

03.08.1989 (32 года)

6 млн евро

Адана Демирспор

1 тур (07.08) Гиресунспор – Адана Демирспор

2 тур (13.08) Адана Демирспор – Сивасспор

  
 Турция (1 Лига)

Дмитрий Гречишкин

опорный хавбек

22.09.1991 (30 лет)

500 тысяч евро

Генчлербирлиги

1 тур (14.08) Генчлербирлиги – Алтинорду

2 тур (21.08) Болуспор – Генчлербирлиги

  
 Хорватия (1 Лига)

Евгений Чеберко

центральный защитник

23.01.1998 (24 года)

750 тысяч евро

Осиек

ЛК (28.07) Осиек – Кызылжар – 0:2

(провел весь матч в запасе)

3 тур (31.07) Осиек – Славен Белупо – 0:0

(не попал в заявку на матч)

Ч: 0 (0+0)

В: 0 (0+0)
 Чехия (1 Лига)

Тарас Качараба

центральный защитник

07.01.1995 (27 лет)

1,5 млн евро

Славия

ЛК (28.07) Славия – Сент–Джозефс – 7:0

(сыграл весь матч)

1 тур (31.07) Градец-Кралове – Славия – 1:0

(провел весь матч в запасе)

Ч: 0 (0+0)

ЛК: 1 (0+0)

В: 1 (0+0)

Максим Таловеров

центральный защитник

28.06.2000 (22 года)

750 тысяч евро

Слован

1 тур (31.07) Спарта – Слован – 1:2

(сыграл весь матч)

2 тур (06.08) Слован – Теплице

Ч: 1 (0+0)

В: 1 (0+0)

Иван Варфоломеев

опорный хавбек

24.03.2004 (18 лет)

Слован

1 тур (31.07) Спарта – Слован – 1:2

(не попал в заявку на матч)

2 тур (06.08) Слован – Теплице

  
 Чехия (2 Лига)

Павел Рудницкий

левый хавбек

13.08.1988 (34 года)

200 тысяч евро

Варнсдорф

1 тур (31.07) Варнсдорф – Опава – 3:1

(сыграл 69 мин, 1 гол, получил жк)

2 тур (06.08) Лишень – Варнсдорф

Ч: 1 (1+0)

В: 1 (1+0)

Юрий Габовда

правый полузащитник

06.05.1989 (33 года)

200 тысяч евро

Дукла

1 тур (29.07) Дукла – Лишень – 0:1

(не попал в заявку на матч)

2 тур (05.08) Опава – Дукла

Ч: 0 (0+0)

В: 0 (0+0)

Артем Коверников

центральный защитник

01.07.2000 (22 года)

200 тысяч евро

Дукла

1 тур (29.07) Дукла – Лишень – 0:1

(не попал в заявку на матч)

2 тур (05.08) Опава – Дукла

Ч: 0 (0+0)

В: 0 (0+0)

Владимир Крынский

голкипер

14.01.1997 (25 лет)

250 тысяч евро

Простеёв

1 тур (31.07) Славия Б – Простеёв – 0:1

(сыграл весь матч)

2 тур (06.08) Простеёв – Тршинец

Ч: 1 (0)

В: 1 (0)
 Шотландия (Премьершип)

Максим Кучерявый

атакующий хавбек

09.05.2002 (20 лет)

Сент-Джонстон

КЛ (23.07) Сент-Джонстон – Эйр Юнайтед – 1:0

(вышел на замену на 72 мин)

1 тур (30.07) Сент-Джонстон – Гиберниан – 0:1

(провел весь матч в запасе)

КЛ: 4 (0+0)

В: 4 (0+0)
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Комментарии 9
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umnuy2
наши(Ордец) за границей. вы ещё про киву напишите,он тоже за границей. Про этого ордца вообще не надо упоминать ,он никто и звать его никак
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+4
-PhoeniX-
А где чемпы Польши и Венгрии?
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+3
VK-Sport
Не побачив у списку Артема Фаворова, він пенальті вчора не забив Ференцварошу.
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+3
Remark
Алё, спорт.юа!!! Наши за границе, Ракицкий и Ордец!? Вы ещё Тимощука "нашим" коронуйте. 
Противно вообще читать, что эти півні могут быть хоть как-то нашими.
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+2
Показать Скрыть 2 ответа
Burevestnik
згоден в двома першими коментами. 
Колись писав, що деякі статті тут для того, щоб читачі писали і між собою "собачились".
Мені тоді автор написав, що я не правий, не розумію і т.д.
Зараз автор цієї статті сам на себе відкрив прецедент,  щоб на нього "наїжджали". 
Втакий час...    Навіщо?   ...  
По - друге :  автор кого потрібно - не згадав...  Можливо так задумав?   На жаль...
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+1
Анатолій Чорнобук
Для кого Ордєц  *наший*???
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0
Показать Скрыть 1 ответ
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