Наши за границей: дебют Ордеца, гол Рудницкого, сухой матч Крынского
Следим за выступлениями украинских футболистов в топовых европейских чемпионатах
В минувший уик-энд состоялись матчи европейских чемпионатов. Наше внимание было приковано к командам, за которые выступают украинские легионеры.
Украинский защитник Иван Ордец дебютировал за немецкий «Бохум». В матче первого раунда Кубка Германии «Бохум» на выезде обыграл берлинскую «Викторию» со счетом 3:0. Экс-защитник сборной Украины вышел в основном составе и был заменен на 71-й минуте поединка.
Во второй лиге чемпионата Чехии украинец Павел Рудницкий, выступающий за «Варнсдорф», в матче первого тура против «Опавы» (3:1) отличился забитым мячом. Опытный хавбек забил гол в ворота соперников в середине первого тайма. После первого тура команда украинца занимает третье место во втором по силе дивизионе Чехии.
На «ноль» отстоял голкипер «Простейова» Владимир Крынский. Экс-вратарь донецкого «Олимпика» и «Ингульца» дебютировал за чешский клуб в выездном матче против деблеров пражской «Славии» (0:1).
С результатами других украинских легионеров вы можете ознакомиться в таблице.
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В третьей колонке таблицы приведены два матча: последний сыгранный и предстоящий. В четвертой колонке указана статысячтика за сезон – число матчей, голов и ассистов в каждом турнире, где участвует команда футболиста. Первая цифра – количество сыгранных поединков, далее в скобках число забитых мячей и голевых передач соответственно.
- Ч – Чемпионат
- К – Кубок
- СК – Суперкубок
- КЛ – Кубок лиги
- ЛЧ – Лига чемпионов
- ЛЕ – Лига Европы
- В – всего
|Футболист
|Клуб
|Последние матчи
|Статистика (за сезон)
|Англия (Премьер-лига)
|
Александр Зинченко
левый защитник
15.12.1996 (25 лет)
25 млн евро
|
Арсенал
|
1 тур (05.08) Кристал Пелас – Арсенал
2 тур (13.08) Арсенал – Лестер
|
Ч: 0 (0+0)
В: 0 (0+0)
|
Виталий Миколенко
левый защитник
29.05.1999 (23 года)
18 млн евро
|
Эвертон
|
1 тур (06.08) Эвертон – Челси
2 тур (13.08) Астон Вилла – Эвертон
|
Ч: 0 (0+0)
В: 0 (0+0)
|Бельгия (Лига Жупиле)
|
Эдуард Соболь
левый защитник
20.04.1995 (27 лет)
3,2 млн евро
|
Брюгге
|
1 тур (24.07) Брюгге – Генк – 3:2
(вышел на замену на 61 мин)
2 тур (31.07) Эйпен – Брюгге – 2:1
(сыграл 77 мин)
|
Ч: 2 (0+0)
В: 2 (0+0)
|
Александр Драмбаев
левый защитник
21.04.2001 (21 год)
200 тысяч евро
|
Зюльте-Варегем
|
1 тур (23.07) Зюльте-Варегем – Буссю Дур – 2:0
(сыграл 83 мин)
2 тур (31.07) Антверпен – Зюльте-Варегем – 1:0
(сыграл весь матч)
|
Ч: 2 (0+0)
В: 2 (0+0)
|
Николай Кухаревич
центр-форвард
01.07.2001 (21 год)
400 тысяч евро
|
Левен
|
1 тур (23.07) Кортрейк – Левен – 0:2
(вышел на замену на 63 мин)
2 тур (30.07) Левен – Вестерло – 2:0
(вышел на замену на 90+2 мин)
|
Ч: 2 (0+0)
В: 2 (0+0)
|
Марьян Швед
правый вингер
16.07.1997 (25 лет)
900 тысяч евро
|
Мехелен
|
1 тур (24.07) Мехелен – Антверпен – 0:2
(сыграл весь матч)
2 тур (30.07) Остенде – Мехелен – 2:1
(сыграл весь матч, получил жк)
|
Ч: 2 (0+0)
В: 2 (0+0)
|Греция (Суперлига)
|
Дмитрий Чигринский
центральный защитник
07.11.1986 (35 лет)
250 тысяч евро
|
Ионикос
|
1 тур (20.08) Панатинаикос – Ионикос
2 тур (27.08) Ионикос – Левадиакос
|Испания (Примера)
|
Андрей Лунин
голкипер
11.02.1999 (23 года)
2,5 млн евро
|
Реал
|
Суперкубок УЕФА (10.08) Реал – Айнтрахт
1 тур (14.08) Альмерия – Реал
|Испания (Сегунда)
|
Василий Кравец
левый защитник
20.08.1997 (24 года)
1 млн евро
|
Леганес
|
1 тур (14.08) Леганес – Алавес
2 тур (21.08) Овьедо – Леганес
|
Орест Лебеденко
левый защитник
23.09.1998 (23 года)
500 тысяч евро
|
Луго
|
1 тур (14.08) Луго – Альбасете
2 тур (21.08) Тенерифе – Луго
|Италия (Серия А)
|
Руслан Малиновский
атакующий хавбек
04.05.1993 (29 лет)
28 млн евро
|
Аталанта
|
1 тур (13.08) Сампдория – Аталанта
2 тур (21.08) Аталанта – Милан
|
Виктор Коваленко
атакующий хавбек
14.02.1996 (26 лет)
3 млн евро
|
Аталанта
|
1 тур (13.08) Сампдория – Аталанта
2 тур (21.08) Аталанта – Милан
|Италия (Серия В)
|
Артем Онищенко
центральный хавбек
22.05.2003 (19 лет)
10 тысяч евро
|
Перуджа
|
Кубок 1 раунд (05.08) Кальяри – Перуджа
1 тур (13.08) Палермо – Перуджа
|Германия (Бундеслига)
|
Иван Ордец
центральный защитник
08.07.1992 (30 лет)
5 млн евро
|
Бохум
|
Кубок 1 раунд (30.07) Виктория – Бохум – 0:3
(сыграл 71 мин)
1 тур (06.08) Бохум – Майнц
|
К: 1 (0+0)
В: 1 (0+0)
|Норвегия (Элитесериен)
|
Юрий Яковенко
центр-форвард
03.09.1993 (28 лет)
200 тысяч евро
|
Гам-Кам
|
15 тур (23.07) Стремсгодсет – Гам-Кам – 1:1
(вышел на замену на 73 мин, жк)
16 тур (30.07) Гам-Кам – Кристиансунн – 0:1
(вышел на замену на 64 мин)
|
Ч: 10 (1+0)
К: 1 (0+0)
В: 11 (1+0)
|Португалия (Примейра)
|
Роман Яремчук
центр-форвард
27.11.1995 (26 лет)
15 млн евро
|
Бенфика
|
ЛЧ Q3 (02.08) Бенфика – Мидтьюлланн
1 тур (05.08) Бенфика – Арока
|
Богдан Милованов
правый защитник
19.04.1998 (24 года)
600 тысяч евро
|
Арока
|
1 тур (05.08) Бенфика – Арока
2 тур (15.08) Арока – Висенте
|Турция (Суперлига)
|
Ярослав Ракицкий
центральный защитник
03.08.1989 (32 года)
6 млн евро
|
Адана Демирспор
|
1 тур (07.08) Гиресунспор – Адана Демирспор
2 тур (13.08) Адана Демирспор – Сивасспор
|Турция (1 Лига)
|
Дмитрий Гречишкин
опорный хавбек
22.09.1991 (30 лет)
500 тысяч евро
|
Генчлербирлиги
|
1 тур (14.08) Генчлербирлиги – Алтинорду
2 тур (21.08) Болуспор – Генчлербирлиги
|Хорватия (1 Лига)
|
Евгений Чеберко
центральный защитник
23.01.1998 (24 года)
750 тысяч евро
|
Осиек
|
ЛК (28.07) Осиек – Кызылжар – 0:2
(провел весь матч в запасе)
3 тур (31.07) Осиек – Славен Белупо – 0:0
(не попал в заявку на матч)
|
Ч: 0 (0+0)
В: 0 (0+0)
|Чехия (1 Лига)
|
Тарас Качараба
центральный защитник
07.01.1995 (27 лет)
1,5 млн евро
|
Славия
|
ЛК (28.07) Славия – Сент–Джозефс – 7:0
(сыграл весь матч)
1 тур (31.07) Градец-Кралове – Славия – 1:0
(провел весь матч в запасе)
|
Ч: 0 (0+0)
ЛК: 1 (0+0)
В: 1 (0+0)
|
Максим Таловеров
центральный защитник
28.06.2000 (22 года)
750 тысяч евро
|
Слован
|
1 тур (31.07) Спарта – Слован – 1:2
(сыграл весь матч)
2 тур (06.08) Слован – Теплице
|
Ч: 1 (0+0)
В: 1 (0+0)
|
Иван Варфоломеев
опорный хавбек
24.03.2004 (18 лет)
|
Слован
|
1 тур (31.07) Спарта – Слован – 1:2
(не попал в заявку на матч)
2 тур (06.08) Слован – Теплице
|Чехия (2 Лига)
|
Павел Рудницкий
левый хавбек
13.08.1988 (34 года)
200 тысяч евро
|
Варнсдорф
|
1 тур (31.07) Варнсдорф – Опава – 3:1
(сыграл 69 мин, 1 гол, получил жк)
2 тур (06.08) Лишень – Варнсдорф
|
Ч: 1 (1+0)
В: 1 (1+0)
|
Юрий Габовда
правый полузащитник
06.05.1989 (33 года)
200 тысяч евро
|
Дукла
|
1 тур (29.07) Дукла – Лишень – 0:1
(не попал в заявку на матч)
2 тур (05.08) Опава – Дукла
|
Ч: 0 (0+0)
В: 0 (0+0)
|
Артем Коверников
центральный защитник
01.07.2000 (22 года)
200 тысяч евро
|
Дукла
|
1 тур (29.07) Дукла – Лишень – 0:1
(не попал в заявку на матч)
2 тур (05.08) Опава – Дукла
|
Ч: 0 (0+0)
В: 0 (0+0)
|
Владимир Крынский
голкипер
14.01.1997 (25 лет)
250 тысяч евро
|
Простеёв
|
1 тур (31.07) Славия Б – Простеёв – 0:1
(сыграл весь матч)
2 тур (06.08) Простеёв – Тршинец
|
Ч: 1 (0)
В: 1 (0)
|Шотландия (Премьершип)
|
Максим Кучерявый
атакующий хавбек
09.05.2002 (20 лет)
|
Сент-Джонстон
|
КЛ (23.07) Сент-Джонстон – Эйр Юнайтед – 1:0
(вышел на замену на 72 мин)
1 тур (30.07) Сент-Джонстон – Гиберниан – 0:1
(провел весь матч в запасе)
|
КЛ: 4 (0+0)
В: 4 (0+0)
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