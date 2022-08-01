Украина. Премьер лига01 августа 2022, 19:33 |
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На Мудрика появился претендент во Франции
В услугах хавбека «Шахтера» заинтересована «Ницца»
01 августа 2022, 19:33 |
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«Ницца» проявляет интерес к полузащитнику «Шахтера» Михаилу Мудрику. Об этом сообщают французские СМИ.
«Шахтер» готов рассмотреть предложения по Мудрику размером в не менее чем 20 миллионов евро.
Еще одно препятствие на пути к трансферу – это желание самого Мудрика перейти в «Байер». Немецкий клуб ведет Мудрика в течение нескольких месяцев, но сейчас переговоры не продвигаются. «Ницца» хочет этим воспользоваться.
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