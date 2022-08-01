На Мудрика появился претендент во Франции

«Ницца» проявляет интерес к полузащитнику «Шахтера» Михаилу Мудрику. Об этом сообщают французские СМИ.

«Шахтер» готов рассмотреть предложения по Мудрику размером в не менее чем 20 миллионов евро.

Еще одно препятствие на пути к трансферу – это желание самого Мудрика перейти в «Байер». Немецкий клуб ведет Мудрика в течение нескольких месяцев, но сейчас переговоры не продвигаются. «Ницца» хочет этим воспользоваться.