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  4. На Мудрика появился претендент во Франции
Украина. Премьер лига
01 августа 2022, 19:33 |
1457
1

На Мудрика появился претендент во Франции

В услугах хавбека «Шахтера» заинтересована «Ницца»

01 августа 2022, 19:33 |
1457
1
На Мудрика появился претендент во Франции
ФК Шахтер. Михаил Мудрик

«Ницца» проявляет интерес к полузащитнику «Шахтера» Михаилу Мудрику. Об этом сообщают французские СМИ.

«Шахтер» готов рассмотреть предложения по Мудрику размером в не менее чем 20 миллионов евро.

Еще одно препятствие на пути к трансферу – это желание самого Мудрика перейти в «Байер». Немецкий клуб ведет Мудрика в течение нескольких месяцев, но сейчас переговоры не продвигаются. «Ницца» хочет этим воспользоваться.

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Источник Footmercato
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