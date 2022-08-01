Владельцы Манчестер Сити хотят купить клуб в Бразилии
Переговоры о приобретении контрольного пакета акций клуба «Байя» уже в процессе
Руководство City Football Group – эмиратского спортивного холдинга, в структуру собственности которого входит среди прочих флагман нынешней АПЛ «Манчестер Сити» – планирует уже в ближайшее время обзавестись новым активом в Бразилии.
Холдинг ведет переговоры о приобретении контрольного пакета акций «Байи», которая в настоящий момент выступает в бразильской Серии В.
Ожидается, что сделка будет завершена до конца августа.
«Байя» должна стать 13-м футбольным активом для City Football Group. Помимо уже упоминавшегося «Манчестер Сити», этому холдингу принадлежат «НАК Бреда» (Нидерланды), «Ломмел» (Бельгия), «Нью-Йорк Сити» (США), «Мельбурн Сити» (Австралия), «Монтевидео Сити Торке» (Уругвай), «Жирона» (Испания), «Йокогама Ф Маринос» (Япония), «Труа» (Франция), «Мумбаи Сити» (Индия), «Сычуань Цзюню» (Китай) и с недавних пор «Палермо» (Италия).
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