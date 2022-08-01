Владельцы Манчестер Сити хотят купить клуб в Бразилии

Руководство City Football Group – эмиратского спортивного холдинга, в структуру собственности которого входит среди прочих флагман нынешней АПЛ «Манчестер Сити» – планирует уже в ближайшее время обзавестись новым активом в Бразилии.

Холдинг ведет переговоры о приобретении контрольного пакета акций «Байи», которая в настоящий момент выступает в бразильской Серии В.

Ожидается, что сделка будет завершена до конца августа.

«Байя» должна стать 13-м футбольным активом для City Football Group. Помимо уже упоминавшегося «Манчестер Сити», этому холдингу принадлежат «НАК Бреда» (Нидерланды), «Ломмел» (Бельгия), «Нью-Йорк Сити» (США), «Мельбурн Сити» (Австралия), «Монтевидео Сити Торке» (Уругвай), «Жирона» (Испания), «Йокогама Ф Маринос» (Япония), «Труа» (Франция), «Мумбаи Сити» (Индия), «Сычуань Цзюню» (Китай) и с недавних пор «Палермо» (Италия).