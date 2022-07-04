ОФИЦИАЛЬНО. City Football Group приобрел контрольный пакет акций Палермо

Эмиратский спортивный холдинг City Football Group официально стал собственником контрольного пакета акций итальянского «Палермо».

По неофициальным данным, за 80% акций итальянского клуба инвесторы заплатили около 13 миллионов евро.

«Палермо» - исторически большой клуб, обладающий сильной и гордой идентичностью. Мы будем работать вместе с Дарио Мирри (президент клуба, которого новые собственники оставили на должности – прим. ред.), чтобы укрепить его выдающуюся работу, которая нацелена – в течение следующих нескольких лет – на устойчивый рост «Палермо». Это очень сильная команда, и наша роль будет заключаться в том, чтобы повышать ценность всего, что делает «Палермо» таким особенным, и постоянно повышать производительность на поле и за его пределами, используя наш опыт и знания».

«Италия – одна из самых захватывающих и полных энтузиазма футбольных стран в мире, с богатой историей национальных и клубных успехов, страстными болельщиками и множеством фантастических игроков. Мы рады, что City Football Group расширила свое присутствие в Италии», - прокомментировал событие исполнительный директор City Football Group Ферран Сориано.

Напомним, по итогам минувшего сезона «Палермо» сумел добыть путевку в Серию В.